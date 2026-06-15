'ทรัมป์' ขู่ฝรั่งเศสจะเจอภาษีไวน์ 100% ถ้าไม่ยอมยกเลิก 'ภาษีดิจิทัล' ที่เก็บจากบ.เทคอเมริกัน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เตือนฝรั่งเศสว่ากำลังเสี่ยงต่อสงครามการค้าครั้งใหม่กับอเมริกา โดยให้สัมภาษณ์พิเศษกับสื่อนิวยอร์กโพสต์ว่า หากปารีสไม่ยกเลิกภาษีดิจิทัลที่เรียกเก็บจากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของอเมริกา สหรัฐฯ ก็ “ไม่มีทางเลือก” นอกจากต้องเรียกเก็บภาษีนำเข้าไวน์ฝรั่งเศสในอัตรา 100%
ทรัมป์ กล่าวว่า เขาได้ยื่นคำเตือนอย่างตรงไปตรงมาต่อประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง ที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่ง โดยเรียกร้องให้ยกเลิกภาษีเทคโนโลยี 3% หรือไม่ก็เตรียมเผชิญกับภาษีนำเข้าที่รุนแรงในตลาดอเมริกา ซึ่งคิดเป็น 1 ใน 5 ของยอดขายทั่วโลกของอุตสาหกรรมไวน์ฝรั่งเศส หรือมีมูลค่ามากกว่า 2，000 ล้านดอลลาร์ต่อปี
“ผมขอร้องเขาว่า อย่าเรียกเก็บภาษีจากบริษัทอเมริกัน และถ้าพวกเขายังเรียกเก็บอยู่ ผมก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเก็บภาษี 100% จากแชมเปญและไวน์ทั้งหมดที่มาจากฝรั่งเศส” ทรัมป์ กล่าวกับเดอะโพสต์ “มาครง แค่ยกเลิกภาษีการขายก็พอแล้ว และเขาจะไม่ต้องเจอกับแรงกดดันแบบนี้”
คำขาดดังกล่าวเป็นการปูทางไปสู่การเผชิญหน้าอย่างดุเดือดในการประชุมสุดยอด G7 ในวันจันทร์(15) ที่เมืองเอวิยอง-เลส์-แบงส์ ซึ่งเป็นการประชุมประจำปีของ 7 ประเทศประชาธิปไตยที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการค้าโลก ความมั่นคง และนโยบายเศรษฐกิจที่ช่วยขับเคลื่อนตลาด
ความคิดเห็นของ ทรัมป์ ยังหักล้างคำกล่าวอ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากสำนักงานของ มาครง ที่ว่าทั้งสองประเทศได้ยุติข้อพิพาทที่ยืดเยื้อมานานเกี่ยวกับการเก็บภาษีจากซิลิคอนแวลลีย์อย่างเงียบๆ แล้ว
ภาษีบริการดิจิทัลของฝรั่งเศส หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อภาษี GAFAM มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2019 โดยเรียกเก็บภาษีสูงถึง 3% จากรายได้ในประเทศของบริษัทต่างๆ เช่น Alphabet (บริษัทแม่ของ Google), Amazon, Meta และ Apple
เนื่องจากนโยบายนี้กำหนดเป้าหมายที่รายได้รวมมากกว่ากำไร จึงส่งผลกระทบต่อบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐฯ มากที่สุด โดยเก็บภาษีได้ประมาณ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว ตามข้อมูลจากกระทรวงการคลังของฝรั่งเศส
แรงกดดันทวีความรุนแรงขึ้นในเดือน ต.ค. เมื่อสภาแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ลงมติ 296 ต่อ 58 เสียง ให้เพิ่มภาษีเป็นสองเท่าเป็น 6% และลดเกณฑ์การเก็บภาษีให้เหลือเฉพาะบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่สุดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ในที่สุดมติดังกล่าวก็ถูกรัฐมนตรีคัดค้าน
เดิมทีสมาชิกสภานิติบัญญัติเคยเสนอให้ขึ้นภาษีสูงถึง 15% ก่อนที่จะลดลงเนื่องจากแรงกดดันจากภาคอุตสาหกรรม โรลันด์ เลสคูร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจในขณะนั้น เตือนว่าภาษีที่ “ไม่สมดุล” จะนำไปสู่การตอบโต้ที่ “ไม่สมดุล” จากสหรัฐฯ
การตอบโต้ดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว ดังเช่นคำขู่ล่าสุดของ ทรัมป์ ที่ว่าจะนำอัตราภาษี 100% กลับมาใช้อีกครั้ง ซึ่งเป็นอัตราที่ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เคยเสนอไว้ระหว่างการสอบสวนภาษีของฝรั่งเศสในปี 2019
ก่อนหน้านี้ มาครง เคยถูกขนานนามว่าเป็น "คนสนิทของทรัมป์" ที่สามารถเจรจาต่อรองกับมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้ รวมถึงการสงบศึกในนาทีสุดท้ายที่การประชุม G7 ปี 2019 ในเมืองบิอาร์ริตซ์ ทว่าขณะนี้รัฐบาล ทรัมป์ กำลังใช้ท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นในระดับโลก
ที่มา: New York Post