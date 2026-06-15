ระอุ! “รัสเซีย” โจมตีวิหารโดมทองยูเครน “เปเชอร์สค์ ลาฟรา” ขึ้นทะเบียนมรดกโลกยูเนสโกเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่กลางกรุงเคียฟ ดับรวมทั่วประเทศ 9

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – มีผู้เสียชีวิต 4 คนในขณะที่วิหารโดมทองยูเครนใจกลางกรุงเคียฟ เปเชอร์สค์ ลาฟรา(Pechersk Lavra monastery) ขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกไฟไหม้ครั้งใหญ่หลัง “รัสเซีย” เปิดฉากโจมตีทางอากาศเมืองหลวงยูเครนและทั่วประเทศ
รอยเตอร์รายงานวันนี้(15 มิ.ย)ว่า การโจมตีครั้งใหญ่จากรัสเซียเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี วันอาทิตย์( 14) ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้หารือกับผู้นำสหรัฐฯที่บังเอิญตรงกับวันเกิดของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ทันที
พร้อมกับหารือความพยายามที่ยุติสงครามยูเครน 4 ปีก่อนหน้าการประชุม G7 ในฝรั่งเศสสัปดาห์
วิหารโดมทองยูเครนใจกลางกรุงเคียฟ เปเชอร์สค์ ลาฟรา(Pechersk Lavra monastery) ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1051 และขึ้นทะเบียนมรดกโลกขององค์การยูเนสโกได้รับความเสียหายจากการโดนโจมตีทางตรง ไทมูร์ ทคาเชนโก (Tymur Tkachenko) ผู้บัญชาการกองทหารยูเครนประจำกรุงเคียฟแถลงผ่านช่องทางเทเลแกรม
ขณะที่นายกรัฐมนตรีหญิงยูเครน ยูเลีย สวรีย์เดนโก (Yulia Svyrydenko) แถลงประณามมอสโกผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า “การโจมตีอย่างป่าเถื่อนต่อประชาชนของพวกเราและต่อมรดกของพวกเรา นี่คือโฉมหน้าที่แท้จริงของคุณค่ารัสเซียออร์โธด็อกซ์”
ในขณะที่หอคอยที่อยู่สูงเหนือวิหารกำลังเกิดไฟไหม้อยู่นั้น ประชาชนยูเครนต่างหาที่หลบภันที่ใต้ดินระหว่างรัสเซียเปิดฉากการโจมตีครั้งร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่ต้นมิถุนายนที่โดรนและมิสไซล์ได้สังหารไปไม่ต่ำกว่า 20 คนและบาดเจ็บอีกกว่า 100 คน
อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ยูเครนพบว่า โดรนและมิสไซล์โจมตีอพาร์ทเมนท์ที่เป็นตึกสูงไม่กี่แห่งและทำลายสายไฟฟ้าส่งผลทำให้ประชาชนร่วม 140,000 คนอยู่โดยไม่มีไฟฟ้าใช้
ทคาเชนโกเปิดเผยว่า มีคนเสียชีวิต 4 คนและบาดเจ็บอีก 23 คน รอยเตอร์รายงานว่า ยอดรวมตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วยูเครนที่ 9 ราย
ด้านผู้นำโบสถ์ยูเครนออร์โธด็อกซ์ เมโทรโปลิแตน อีพิฟานีย์( Metropolitan Epifaniy) ออกแถลงการณ์ประณามการกระทำของรัสเซียว่า ต้องให้เครมลินแสดงการต่อต้านศาสนาคริสต์มากไปกว่านี้เช่นนั้นหรือ ทั้งโลกถึงค่อยมีมาตรการอย่างแข็งกร้าวเพื่อทำให้การก่อการร้ายของรัสเซียที่มีต่อยูเครนนั้นสามารถจบลงได้
ขณะที่เพื่อนบ้านทั้ง โปแลนด์ สหภาพยุโรป และสมาชิกนาโตได้ส่งเครื่องบินเจ็ตออกไปเพื่อป้องกันการรุกล้ำน่านฟ้าในวันจันทร์(15)
ขณะเดียวกันรัฐบาลยูเครนออกมาชี้ว่า เคียฟต้องติดต่อองค์การยูเนสโกและองค์การระหว่างประเทศอื่นอย่างเร่งด่วนเพื่อทำให้มีมาตรการเพื่อทำให้มั่นใจต่อการรับมือที่เหมาะสมและทันทีต่อความป่าเถื่อนที่มาจากรัฐ อ้างอิงจากรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครน อันดรี ไซบีฮา (Andrii Sybiha) โดยอ้างไปถึงการโจมตีวิหารโดมทองยูเครนที่เก่าแก่และสวยงาม
และพร้อมไปกับรัฐมนตรีต่างประเทศเอสโตเนีย มาร์กุส ซักห์นา (Margus Tsahkna) ที่ออกมาประณามการกระทำของรัสเซีย
ทั้งนี้ดินแดนส่วนใหญ่ของยูเครนถูกเตือนภัยการโจมตีทางอากาศเมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์(15) และโดรนยูเครนได้ออกไปโจมตีเหนือรัสเซียจากการที่ทั้งสองประเทศยังคงโจมตีซึ่งกันและกัน