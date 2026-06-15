งอมแงมนัก!เกาหลีใต้แก้ปัญหาเสพติดช็อปออนไลน์ สร้างเว็บ'ชอปปิ้งปลอม'เลือกซื้อให้หนำใจ

ในกรุงโซล แทบทุกคนล้วนเจอประสบการณ์เผลอสั่งซื้อสินค้าที่ไม่ได้ต้องการจริงๆ ยามที่สอดส่องดูข้าวของบนเว็บไซต์ค้าปลีกออนไลน์ทั้งหลาย ดังนั้นเกาหลีใต้จึงหาวิธีแก้ด้วยการจัดตั้งเว็บไซต์ปลอมขึ้นมา เพื่อควบคุมการเสพติดดังกล่าว และเวลานี้แพลตฟอร์มออนไลน์นี้ที่มีชื่อว่า "Dopamine Sites' กำลังได้รับความนิยมในหมู่คนรุ่นใหม่
เว็บไซต์นี้และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์เดียวกับการซื้อขายบนตลาดออนไลน์ของจริง แต่แตกต่างกันที่ผู้ใช้จะไม่ได้ซื้อสินค้าจริงๆ และไม่ได้ใช้จ่ายเงิน อ้างอิงความเห็นจากบรรดานักวิตวิทยา ระบุว่าผู้คนไม่ได้หลงใหลกับการซื้อสินค้าในการชอปปิ้งออนไลน์ แต่กระบวนการชอปปิ้งเองนั้นทำให้สมองหลั่งสารโดปามีนออกมา นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผู้คนถึงมีแรงจูงใจให้จับจ่ายซื้อของทางออนไลน์ซ้ำๆ
Dopamine Sites มีรูปสินค้าต่างๆหลายร้อยรายการ รายละเอียดการรีวิว เรตติ้ง ข้อเสนอลดราคา ตัวกรองค้นหาและตะกร้าสั่งซื้อสินค้า เหมือนแพลตฟอร์มชอปปิ้งทั่วๆไป ผู้ใช้สามารถเลือกสินค้าใส่ตะกร้า กรอกที่อยู่และกดปุ่มสั่งซื้อ จากนั้นแอปพลิเคชั่นนี้จะมอบประสบการณ์คล้ายกับบริการส่งของจริงๆ มีพนักงานดิลิเวอรีปรากฏตัวขึ้นมาบนจอเพื่อรับคำสั่งซื้อ และสามารถติดตามการขนส่งสินค้าแบบสดๆผ่าน GPS อย่างไรก็ตามไม่มีสินค้าที่สั่งซื้อใดเดินทางถึงบ้าน และไม่มีการตัดเงินจากบัญชีธนาคารหรือเครดิตการ์ดของผู้ซื้อ
อ้างอิงข้อมูลจากคนหนุ่มสาวจำนวนมากในเกาหลีใต้ แอปฯนี้มอบความตื่นเต้น ความคาดหวังและความพึงพอใจทางจิตใจที่คล้ายกับการชอปปิ้งจริงๆ พวกผู้ใช้รู้ดีว่าสินค้าไม่ได้ถูกส่งมาจริงๆ แต่ตลอดประสบการณ์การชอปปิ้งมันได้มอบระดับความรู้สึกของสารโดปามีนบางอย่าง ท่ามกลางค่าครองชีพที่พุ่งสูง เงินเฟ้อดีดตัวและแรงกดดันจากยัดเยียดโฆษณาอย่างต่อเนื่อง คนหนุ่มสาวในปัจจุบันกำลังเริ่มใช้แพลตฟอร์มลักษณะนี้ เป็นหนทางในการประหยัดเงิน
(ที่มา:ออดดิตีเซ็นทรัล)