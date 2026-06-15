โลกเฮดังๆ!'ทรัมป์-อิหร่าน'ยันปิดดีลได้แล้วข้อตกลงยุติสงคราม เตรียมลงนามในวันศุกร์นี้

สหรัฐฯและเจ้าหน้าที่อิหร่านในวันอาทิตย์(14มิ.ย.) ยืนยันว่าพวกเขาเห็นพ้องในกรอบการทำงานสันติภาพ สำหรับข้อตกลงหนึ่งๆเพื่อยุติสงคราม ในนั้นรวมถึงการที่อเมริกายุติปิดล้อมอิหร่าน และเตหะรานกลับมาเปิดชอบแคบฮอร์มุซ ความเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ว่าจะฉุดราคาพลังงานให้ลดต่ำลง ครั้งที่การขนส่งผ่านน่านน้ำอันสำคัญแห่งนี้กลับมาสัญจรได้แล้ว
"ข้อตกลงกับสาธารณรัฐอิหร่านเสร็จสิ้นแล้วในตอนนี้" ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เขียนบนทรูธโซเชียล ตอน 17.30น. วันอาทิตย์(14มิ.ย.) ตามเวลาวอชิงตัน(ตรงกับเมืองไทย 04.30น.เช้าวันจันทร์) ผู้นำอเมริกาโพสต์ข้อความไม่นาน หลังจาก เชบาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน ชาติที่เป็นคนกลางการเจรจา แถลงว่าข้อตกลงบรรลุแล้วในตอนเช้าวันจันทร์(15มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น
ชารีฟ เขียนด้วยว่าข้อตกลงนี้ จะมีการลงนามในวันศุกร์(19มิ.ย.) ในสวิตเซอร์แลนด์
ยังไม่เป็นที่แน่ชัดเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ถูกต้องจริงๆของข้อตกลง แต่ ชารีฟ โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เผยว่าข้อตกลง เรียกร้องให้ยุติปฏิบัติการทางทหารในทันทีและอย่างถาวรในทุกแนวหน้า ในนั้นรวมถึงในเลบานอน
เลบานอน เป็นจุดติดขัดในการเจรจามาตลอด โดยทั้งอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ต่างเพิกเฉยเสียงเรียกร้องของทรัมป์และคนอื่นๆที่ขอให้หยุดการโจมตีอีกฝ่ายในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
ทรัมป์ บอกว่าช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางเดินเรือสำคัญสำหรับการขนส่งพลังงานโลก ที่ถูกอิหร่านแทบปิดตายมานานหลายเดือน จะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันศุกร์(19มิ.ย.) และเขาได้ออกคำสั่งให้ยุติการมาตรการปิดล้อมของสหรัฐฯที่เล่นงานท่าเรือต่างๆของอิหร่านแล้ว "เรือทั่วโลก สตาร์ทเครื่องยนต์ซะ กระแสน้ำมันจะไหลอีกครั้ง" ทรัมป์เขียน
กาเซม คาริบาบาดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน บอกว่าในส่วนของข้อตกลงหนึ่งๆที่ครอบคลุมกว่า จะมีการเจรจากันระหว่างช่วงเวลาหยุดยิง 60 วัน ในนั้นรวมถึงการปลดมาตรการคว่ำบาตร ส่วนชะตากรรมเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะได้รับการจัดการกันในภายหลัง
มีผู้เสียชีวิตหลายพันคน ส่วนใหญ่อยู่ในอิหร่านและเลบานอน นับตั้งแต่กองทัพสหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นครั้งแรกในวันที่ 28 กุมพาพันธ์ กระตุ้นให้ อิหร่าน ตอบโต้กลับด้วยการโจมตีอิหร่านและประเทศต่างๆในอ่าวเปอร์เซีย ที่เป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ และปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซ ผลักให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะยาน จากนั้นกองกำลังอเมริกาก็ตอบโต้ด้วยการปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่าน
ยังไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อถ้อยแถลงนี้มาจากอิสราเอล ซึ่งก่อนหน้านี้เคยประกาศกร้าวว่าจะไม่เป็นส่วนหนึ่งในแผนข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน
สงครามอิหร่านกลายมาเป็นตัวถ่วงทางการเมืองภายในสหรัฐฯสำหรับทรัมป์และสมาชิกรีพับลิกันของเขาในสภาคองเกรส โดยผลสำรวจความคิดเห็นต่างๆพบว่าอเมริกันชนมีความผิดหวังอย่างยิ่งกับราคาก๊าซที่พุ่งสูง ก่อนถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายน แต่ ทรัมป์ ก็เผชิญแรงกดดันจากสมาชิกภายในพรรคของเขาเองเช่นกัน ที่ยืนกรานว่าโครงการของอิหร่านต้องถูกปิดตายโดยสิ้นเชิง
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์ส ว่าภายในเงื่อนไขในร่างข้อตกลง สหรัฐฯจะยอมปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ ส่วน อิหร่าน ตกลงที่จะไม่ผลิตหรือครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่รายนี้บอกต่อว่าอิหร่านเห็นพ้องจะคงสถานะนิวเคลียร์ของตนไว้เช่นเดิม ในนั้นรวมถึงไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือขยายโรงงานนิวเคลียร์ จนกว่าข้อตกลงขั้นท้ายสุดจะบรรลุ
ส่วนเจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่ง ซึ่งให้สัมภาษณ์ก่อนมีการแถลงเกี่ยวกับข้อตกลง อ้างว่าข้อตกลงนี้ท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่การรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน โดยสต๊อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะความเข้มข้นสูงจะถูกทำลายหรือไม่ก็โยกย้ายออกมา อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของอิหร่าน บอกว่าร่างข้อตกลงจะเปิดทางให้อิหร่าน ซึ่งปฏิเสธมาตลอดว่าไม่เคยเสาะแสวงหาอาวุธนิวเคลียร์ เจือจางยูเรเนียมเสริมสมรรถนะภายในประเทศ
แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์สวว่า คณะตัวแทนจากกาตาร์ บินไปยังเตหะรานในตอนเช้าวันอาทิตย์(14มิ.ย.) ส่วนหนึ่งในความพยายามปิดข้อตกลง
(ที่มา:รอยเตอร์ส)