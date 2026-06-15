โดนทั้งขึ้นทั้งล่อง!งานเข้า'ไทย'โดนรัสเซียเตือนพลเมืองงดเยือน ชี้เสี่ยงถูกจับกุมตามคำขอของสหรัฐฯ

กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกประกาศเตือนพลเมืองเมื่อวันศุกร์(12มิ.ย.) ให้หลีกเลี่ยงเดินทางเยือน สืบเนื่องจากความเสี่ยงถูกจับกุมตามคำขอของอเมริกา
"เราแนะนำอย่างหนักแน่นว่าพลเมืองรัสเซีย ซึ่งมีเหตุผลเล็กน้อยให้ต้องสงสัยว่าพวกเขาอาจถูกดำเนินคดีอาญาโดยพวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ให้งดเว้นเดินทางไปประเทศไทยโดยสิ้นเชิง" กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียระบุ พร้อมบอกว่าแวะพักที่สนามบินท้องถิ่นก็ไม่ควรทำเช่นกัน
วอชิงตันและกรุงเทพฯ มีสนธิสัญญาทวิภาคี เกี่ยวกับการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกัน ตามรายงานของมอสโกไทม์ส
คำเตือนดังกล่าวมีขึ้นในสัปดาห์เดียวกับที่ เดนิส โอเบรซโก ผู้ต้องสงสัยแฮกเกอร์ชาวรัสเซีย ถูกนำตัวขึ้นศาลในสหรัฐฯ หลังโดนจับกุมในไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอ้างว่าวอชิงตันยกระดับการใช้ระบบยุติธรรมเชิงลงโทษอย่างหนักหน่วง นับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อ 4 ปีก่อน
ในถ้อยแถลง ทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เตือนว่าชาวรัสเซียที่เสี่ยงตกเป็นเป้าหมาย "โดยไม่รู้ตัวมาก่อน" สืบเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรอย่างกว้างขวางของสหรัฐฯที่เล็งเป้าเล่นงานบุคคลและนิติบุคคลต่างๆ และอ้างว่าบรรดาหน่วยข่าวกรองของอเมริกา มัก "เพิกเฉย" ไม่ใส่ใจพวกเจ้าหน้าที่ไทย ครั้งที่ปฏิบัติการล่อซื้อเพื่อจับกุมพลเมืองรัสเซีย
"น่าเศร้า ประเทศที่เป็นมิตรแห่งนี้ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของนักท่องเที่ยรัสเซีย ยังคงเป็นหนึ่งในสถานที่หลักๆที่วอชิงตันเริ่มปฏิบัติการไล่ล่าพลเมืองชาวรัสเซีย" กระทรวงการต่างประเทศแดนหมีขาวระบุ
อย่างไรก็ตามสมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวแห่งรัสเซีย (ATOR) ยืนยันว่าไม่มีผู้ประกอบการทัวร์รัสเซียรายใดถูกจับกุมขณะนำเที่ยวในประเทศไทย
"พลเมืองที่ตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่อาจถูกดำเนินการทางกฎหมายจากประเทศที่ 3 ต่อกิจกรรมต่างๆของพวกเขา จะเป็นเรื่องที่ฉลาดหาก ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย" ATOR กล่าว
คาดกันว่าถ้อยแถลงเตือนของกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียน่าจะส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวของไทยอยู่บ้าง เนื่องจากมีชาวรัสเซียเดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทย ปีละมากกว่า 1.8 ล้านคน
(ที่มา:มอสโกไทม์ส)