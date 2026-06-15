แย่กว่าก่อนสงคราม!ส.ส.สหรัฐฯสับข้อตกลงอิหร่านของทรัมป์ ดูเหมือนเป็นเอกสาร'ยกธงขาว'

เค้าลางข้อตกลงสันติภาพอิหร่านของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ดูเหมือนเป็น "เอกสารยอมจำนน" และอเมริกาไม่ได้อะไรแม้แต่น้อย เมื่อเทียบกับตอนก่อนหน้าสงคราม จากเสียงตำหนิเย้ยหยันของ เซท โมลตัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯจากเดโมแครต
ความเห็นนี้มีขึ้นหลังจาก ทรัมป์ ประกาศในวันเสาร์(13มิ.ย.) ว่าร่างข้อตกลงสันติภาพจะมีการลงนามในวันอาทิตย์(14มิ.ย.) และจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซ และพาดพิงยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่าน "ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เมื่อทุกอย่างสงบลง เราจะเข้าไปและเอาฝุ่นนิวเคลียร์ออกมา และทำลายมัน"
รายงานของสื่อมวลชนยังอ้างว่าข้อตกลงรวมไปถึงการปลดมาตรการคว่ำบาตรและยกเลิกมาตรการปิดล้อมอิหร่านโดยสหรัฐฯ ขณะเดียวกันช่องแคบจะเปิดการสัญจรโดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใดๆ จากคำกล่าวอ้างของพวกเจ้าหน้าที่อิหร่าน อย่างไรก็ตามพวกเขาระบุว่าการลงนาม "จะยังไม่มีขึ้นในวันอาทิตย์" และคาดหมายว่าการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์จะเริ่มขึ้นหลังจากนั้น
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อวันเสาร์(13มิ.ย.) โมลตัน สมาชิกคณะกรรมาธิการด้านการทหารสภาผู้แทนราษฏรสหรัฐฯ เรียกกรอบข้อตกลงดังกล่าวว่าเป็นความพ่ายแพ้โดยสิ้นเชิงสำหรับอเมริกา "มันเป็นข้อตกลงที่แย่มาก มันเท่ากับเป็นเอกสารยอมจำนนจากโดนัลด์ ทรัมป์ ต่อผู้นำสูงสุดของอิหร่าน"
"ผมหมายความว่า เงินของผู้เสียภาษีกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ ถูกใช้ไปในสงครามนี้ มีชาวอเมริกาเสียชีวิต 14 ราย และเราได้ข้อตกลงแค่เปิดช่องแคบ ที่มันเปิดอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ก่อนเขาเริ่มสงคราม แล้วมันจะเป็นชัยชนะได้อย่างไร" โมลตันกล่าว
แม้เขายอมรับว่าการยุติสงครามเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับสหรัฐฯ แต่ในแง่ของการประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โมลตัน มองว่า "มันมีแต่คำว่าแพ้ แพ้ แพ้ทุกด้านอย่างสิ้นเชิง สำหรับทรัมป์และสหรัฐอเมริกา"
ที่ผ่านมา รายงานของสื่อมวลชนบ่งชี้ว่าแม้ถูกทำลายล้างโดยปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯและอิสราเอล แต่กองทัพอิหร่านยังคงเป็นกำลังรบที่แข็งแกร่ง และเตหะรานอาจมีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองภายในเวลาไม่กี่เดือน แม้เตหะรานยืนกรานว่าไม่มีความต้องการที่จะทำเช่นนั้น
อดัม ชิฟฟ์ วุฒิสมาชิกจากแคลิฟอร์เนีย ผู้ที่ส่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์สงครามมาตลอด แสดงความกังวลใจเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวเช่นกัน บอกว่าการเจรจาอาจจบลงด้วยข้อตกลง ที่ทางประธานาธิบดีจะแถลงรักษาหน้าหลังจากนี้ แต่มันจะเป็นความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์อย่างเลวร้ายสำหรับสหรัฐฯ
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)