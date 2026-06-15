ทรัมป์ไม่ท้อ!เชื่อไม่กี่ชม.ได้ข้อตกลงยุติศึกอิหร่าน โมโห'เนทันยาฮู'โจมตีเลบานอนทำลงนามล่าช้า

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยืนยันในวันอาทิตย์(14มิ.ย.) ว่าข้อตกลงยุติสงครามในตะวันออกกลาง อยู่ห่างออกไปอีกไม่ชั่วโมง กล่าวโทษด้วยความโมโหว่าที่ลงนามล่าช้า เป็นเพราะอิสราเอลยังเดินหน้าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่เลบานอน ที่เรียกเสียงประณามจากอิหร่าน
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ ประกาศว่าข้อตกลงจะมีการลงนามในวันอาทิตย์(14มิ.ย.) ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ 80 ปีของเขา แต่เตหะรานปฏิเสธพูดถึงกรอบเวลาที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ฝ่ายส่งสัญญาณว่าช่องทางการทูตยังคงเปิดอยู่
เตหะรานส่งเสียงเรียกร้องมาช้านานว่าข้อตกลงยุติสงครามต้องนับรวมความขัดแย้งคู่ขนานในเลบานอน ดินแดนที่อิสราเอลเปิดยุทธการทางทหารกับพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
อย่างไรก็ตามไม่กี่วันก่อนมีแนวโน้มมุ่งหน้าสู่ข้อตกลง อิสราเอลโจมตีย่านชานเมืองทางใต้ของกรุงเบรุตในวันอาทิตย์(14มิ.ย.) ซึ่งเป็นป้อมปราการของฮิซบอลเลาะห์ กระตุ้นให้หัวหน้าคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่านตั้งคำถามถึงจุดประสงค์ที่จะเดินหน้าเจรจาสันติภาพกันต่อไป
"การโจมตีแสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯไม่มีเจตนาทำตามคำสัญญา หรือไม่ก็ไม่มีความสามารถในการทำตามคำสัญญา" โมฮัมหมัด บาเกอร์ กาลิบาฟ ประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าวบนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ "ถ้าคุณไม่มีความตั้งใจหรือไม่มีความสามารถในการทำตามสัญญา เมื่อนั้นก็ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงการเดินหน้าต่อไปในเส้นทางนี้"
ทรัมป์ ซึ่งตลอดหลายสัปดาห์ของการเจรจา ประกาศซ้ำๆว่าข้อตกลงอิหร่านได้ข้อสรุปแล้ว ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ข่าว Axios ยอมรับว่าการโจมตีทำให้การลงนามล่าช้า
"มันควรจะเป็นตอนนี้ แต่ตอนนี้กำหนดการของมันอยู่ห่างจากตอนนี้ไม่กี่ชั่วโมง" ผู้นำสหรัฐฯกล่าวระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ พร้อมกับแสดงความขุ่นเคืองใส่ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล "ทำไมบีบีถึงต้องโจมตีบ้าๆด้วย? ผมโมโหมากเลย ผมบอกให้เขารู้ เขาไม่มีวิจารณญาณเลยสักนิด"
ในข้อความที่โพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ประณามการโจมตี บอกว่าข้อตกลงอิหร่านจะ "นำสันติภาพมาสู่ภูมิภาค ในนั้นรวมถึงเลบานอน และทุกฝ่ายควรยุติการกระทำ"
สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนอิหร่าน อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดคณะเจรจาของอิหร่าน ให้สัมภาษณ์ไม่นานก่อนอิสราเอลโจมตี แม้ว่าจุดยืนของเตหะรานเข้ากันกับข้อตกลง "แต่จะไม่มีการลงนามในข้อตกลงภายในกรอบเวลาที่ทรัมป์ประกาศ"
หนสุดท้ายที่ อิสราเอล โจมตีย่านชานกรุงเบรุต มันก่อความสั่นคลอนครั้งหนักหน่วงที่สุดหนหนึ่ง ที่มีต่อข้อตกลงหยุดยิง ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการยึดถือมาตั้งแต่มีผลบังคับใช้ในเดือนเมษายน อิหร่านแก้แค้นด้วยการยิงห่าขีปนาวุธโจมตี และอิสราเอลตอบโต้ด้วยการโจมตีเช่นกัน
ตามหลังการโจมตีในวันอาทิตย์(14มิ.ย.) สภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุด องค์กรความมั่นคงสูงสุดของอิหร่าน แถลงว่าการตอบโต้ของนักรบแห่งอิสลามจะมีขึ้นในทันที "เลบานอนคือชีวิตของเราและสาธารณรัฐอิสลามจะไม่อดทนกับการละเมิดเส้นตาย"
ส่วนกองทัพอิสราเอล เผยว่ากำลังเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะมีการยิงเข้าใส่ดินแดนของอิสราเอล ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า
อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ วิจารณ์การโจมตีของอิสราเอล ชี้ว่ามันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม และเรียกร้องทุกฝ่ายแสดงความอดทนอดกลั้นในช่วงเวลาที่สำคัญ
อย่างไรก็ตาม พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐฯ บอกก่อนหน้านั้น ไม่คาดหมายว่าการโจมตีของอิสราเอล จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการที่มุ่งหน้าสู่ข้อตกลง "เท่าที่ผมรู้ เราอยู่บนเส้นทางนั้น มันไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปได้หรือไม่ มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้น"
(ที่มา:เอเอฟพี)