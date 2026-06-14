สื่อนอกรายงานปชช.ไทยแต่งชุดดำเนืองแน่น 2 ข้างทางแห่เฝ้ารอการเคลื่อนพระศพ 'พระองค์ภา' จากโรงพยาบาลมาประดิษฐานที่พระบรมหาราชวัง

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเมื่อบ่ายวันเสาร์(13 มิ.ย)ประชาชนชาวไทยในชุดดำไว้ทุกข์ต่างรอตลอด 2 ข้างทางอย่างเนืองแน่นตามเส้นทางถนนที่ขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเพื่อถวายสักการะความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายหลังสิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่ 11 มิ.ยที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยหลังทรงอยู่ในพระอาการโคม่านานถึง 3 ปี
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันเสาร์(13 มิ.ย)ว่า ท่ามกลางพระอาทิตย์ทอแสงทองอร่มเหนือพระบรมหาราชวัง ประตูเปิดออกเพื่อเฝ้ารอขบวนพระบรมศพที่เริ่มออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเมื่อเวลา 16.25 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันเสาร์(13) อ้างอิงจากบีบีซีภาคภาษาไทย
โดยก่อนหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ถึงยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่ออัญเชิญพระศพ
ตลอด 2 ข้างทางของขบวนพบว่ามีประชาชนชาวไทยในชุดดำไว้ทุกข์ต่างเฝ้ารออย่างเนืองแน่น โดยคนเหล่านั้นเฝ้ารอเป็นเวลานานหลายชั่วโมงสำหรับขบวนอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาในรถตู้สีเงินที่มีฉายาว่า รถตู้เจมส์ บอนด์ เจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบถวายความเคารพตลอดรายทางที่ผ่านส่วนประชาชนถวายการเคารพต่อพระองค์ภา ส่วนใหญ่มีน้ำตาด้วยความเสียใจในข่าวร้าย
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบเมื่อวันที่ 11 มิ.ยที่ผ่านมาในขณะที่มีพระชนมายุได้ 47 ปีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยหลังทรงอยู่ในพระอาการโคม่านานถึง 3 ปี
ขบวนเคลื่อนพระศพราชสำนักมีรถตำรวจนำขบวนวิ่งไปตามถนนที่ว่างเปล่าซึ่งตามปรกติจะพลุกพล่านเพื่อไปยังพระบรมหาราชวัง โดยมีการปิดการจราจรตามแยกต่างๆร่วมหลายกิโลเมตร พร้อมกับพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยืนเรียงรายถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้าย สื่อนอกชี้ว่าในขณะที่ประชาชนชาวไทยสวมชุดดำแต่ทว่าเจ้าหน้าที่อยู่ในชุดปกติขาวสวมปลอกแขนดำเพื่อแสดงการไว้ทุกข์
สื่ออังกฤษรายงานว่า ประชาชนผู้จงรักภักดีและเศร้าโศกต่างรีบมาจับจองที่เฝ้ารับเสด็จตั้งแต่เช้าเหมือนเช่นที่ผ่านมาในอดีตต่อการรอรับเสด็จในพระราชพิธีสำคัญต่างๆที่เป็นภาพชินตาที่เห็นคนเหล่านั้นมีร่มและพัดเพื่อบรรเทาสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวของไทย
วันนิดา ไล่นุ่น(Wanida Lainun) สวมเข็มกลัดพระรูปพระองค์ภาได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวเดอะการ์เดียนว่า ป้าของเธอนั้นได้รับความช่วยเหลือจากโครงการของพระองค์ที่ช่วยคนด้อยโอกาสที่จ.เชียงใหม่
สื่ออังกฤษชี้ว่า พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นที่รักของประชาชนชาวไทยไม่ต่างพระอัยกา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประชาชนชาวไทยต่างเรียกขานพระองค์ว่า ‘พระองค์ภา’
ทั้งนี้พบว่าพระองค์ทรงสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยขั้นสูงสุดระดับปริญญาเอกจากคณะกฎหมายมหาวิทยาคอร์เนล ก่อนที่จะเข้ารับราชการในหลายตำแหน่งรวม อดีตเอกอัครราชทูตประจำออสเตรียและทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ในรัชกาลที่ 10
และองค์การสหประชาชาติ UN ได้ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่ง “ทูตสันถวไมตรี” (Goodwill Ambassador) ในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมแก่พระองค์
อัญชลี ที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยชี่อเต็มแสดงความเห็นว่า “พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทำในไทยทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้ง” โดยอ้างไปถึงโครงการอาสา "เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" ที่ช่วยผู้ประสบภัยจากวิกฤตภัยพิบัติต่างๆเป็นต้นว่า น้ำท่วม
อัญชลีที่มีอายุ 47 ปีและจากการที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกัน เธอรู้สึกว่าเธอใกล้ชิดพระองค์ที่เธอได้ทรงพบพระองค์สมัยเรียนมหาวิทยาลัยพร้อมกล่าวว่า เธอจะจดจำพระองค์ภาในหัวใจตลอดไป ก่อนเปิดเผยกับนักข่าวเดอะการ์เดียนว่า เธอมารอขบวนส่งเสด็จตั้งแต่เวลา 10.00 น. พร้อมเปิดเผยความรู้สึกว่า เธอรู้สึกตกใจมากเมื่อทราบข่าวการล้มประชวรครั้งแรกของพระองค์
“พวกเราต่างหวังว่าพระองค์จะมีพระอาการดีขึ้นจากโคม่า พวกเราเฝ้ารอมาหลายปีละต่างสวดภาวนาให้พระองค์ทรงมีพระอาการดีขึ้น”
เธอกล่าวว่า “พวกเราต่างถวายความอาลัยให้พระองค์ทรงเสด็จไปสู่สวรรค์ที่งดงาม”
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกูล นำคณะรัญมนตรีเข้าถวายน้ำสรง และถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพระบรมหาราชวัง
สื่อนอกเป็นต้นว่า บลูมเบิร์กชี้ว่า ก่อนหน้าเคยมีนักสังเกตการณ์บางส่วนเคยตั้งข้อสังเกตว่า พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในรัชกาลที่ 10 ทรงได้รับการสถาปนาพระยศและพระราชกรณียกิจมากมายที่ถูกมองในวงกว้างว่าเป็นเสมือนการปูทางไปสู่การขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ในฐานะพระราชินีพระองค์แรกของราชวงศ์
การสิ้นพระชนม์ของพระองค์ภา สื่อนอกเวลานี้ต่างให้ความสนใจไปที่ลำดับการสืบราชสันตติวงศ์จากนี้ โดยสื่อพีเพิลของสหรัฐฯรายงานว่า รัฐชาลที่ 10 ทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดาหลายพระองค์โดยพระองค์ภาเป็นพระราชธิดาองค์โต ขณะที่พระโอรส 2 พระองค์ที่ประทับอยู่ในสหรัฐฯตั้งแต่เยาว์วัยปัจจุบันมีอายุ 45 พรรษาและ 43 พรรษา เคยเสด็จกลับมาไทยไม่นานมานี้ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์สรายงานเมื่อวันที่ 11 มิ.ยที่ผ่านมาว่า ปัจจุบันทั้งสองมีสัญชาติอเมริกัน และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาวัย 39 พรรษา และพระโอรส สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมารปัจจุบัน 21 พรรษา