ไม่ธรรมดา! “ทรัมป์” จัดท้าชกในกรงตาข่าย 8 เหลี่ยมขนาดยักษ์สุดโหดไม่ต่างจาก X-MEN: APOCALYPSE กลางทำเนียบขาวฉลองเบิร์ทเดย์ 80 ปี

เอเอฟพี/รอยเตอร์ - ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ฉลองวันเกิดครบรอบ 80 ปีวันอาทิตย์(14 มิ.ย)เป็นผู้นำอเมริกาที่มีอายุมากที่สุดและครบรอบ 250 ปีสหรัฐฯประกาศเอกราชย์จัดท้าชกมวยในกรง 8 เหลี่ยมขนาดยักษ์สูง 28 เมตรตั้งตระหง่านในทำเนียบขาว อีเวนท์ 60 ล้านดอลลาร์สุดยิ่งใหญ่คึกคักคืนนี้ท่ามกลางผู้ชม 4,000 คนเข้าร่วมแต่ไม่จำหน่ายบัตรให้คนนอก
เอเอเฟพีรายงานวันนี้(14 มิ.ย)ว่า กลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาเมื่อการฉลองครบรอบ 80 ปีของผู้นำสหรัฐฯในปีนี้จะเปิดฉากอย่างมีสีสันด้วยการแข่งชกมวย UFC ในกรงตาข่ายเหล็ก 8 เหลี่ยมสูง 28 เมตรที่กำลังจะเกิดขึ้นในคืนนี้ท่ามกลางปัญหามากมายตั้งแต่ใช้กีฬาเพื่อเป้าประสงค์ทางการการเมืองสำหรับฐานเสียงคนหนุ่มอเมริกันรุ่นใหม่ไปจนถึงหันเหความสนใจจากปัญหาสุขภาพของผู้นำสหรัฐฯ
อีเวนท์ “UFC Freedom 250” เฉลิมฉลองสหรัฐฯมีอายุครบ 250 ปีและบังเอิญตรงกับวันเกิดประธานาธิบดีทรัมป์ที่กำลังจะกลายเป็นผู้นำที่มีอายุมากที่สุด
การชกจะเกิดขึ้นในเวลา 20.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯสำหรับการชก 5 แมตช์มีนักชกชื่อดัง 14 คนจากทั่วโลกรวม สหรัฐฯ เข้ามาประชันฝีมือที่ไม่ต่างจากฉากการสู้ในกรงในภาพยนต์ชื่อดัง X-MEN: APOCALYPSE
บีบีซีของอังกฤษรายงานว่า งานอีเวนท์ UFC Freedom 250 นี้กลายเป็นการจัดแข่งกีฬากลางทำเนียบขาวครั้งแรกในรอบ 250 ปีทีเดียว
UFC เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 60 ล้านดอลลาร์รวม 700,000 ดอลลาร์สำหรับค่าใช้จ่ายปรับปรุงสนามหญ้าทิศใต้ทำเนียบขาวที่เวทีกรงยักษ์ตาข่ายเหล็กรูปจตุรัส 8 ด้านฉายา The Claw ถูกตั้งขึ้น กรงชกขนาดใหญ่สูง 28 เมตรหนัก 600 ตันพร้อมหลังคาโดมสูงแวดล้อมไปด้วยเก้าอี้มากมายสำหรับผู้นำสหรัฐฯ คณะรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อเมริกันและแขกคนอื่นๆรวมทั้งหมด 4,300 คนจะเป็นสักขีพยานการฉลองวันเกิดประธานาธิบดีทรัมป์ครบ 80 ปี
ประธานาธิบดีสหรัฐฯที่เป็นเศรษฐีพันล้านใช้กีฬาผูกพันการเมืองที่เป็นฐานเสียงของเขากลุ่มชายอเมริกันผิวขาว ซึ่งฐานเสียงคนรุ่นใหม่ของทรัมป์ออกมาโต้ถึงการจัดงานว่า เป็นอีเวนท์ที่พิเศษ
“นี่จะเป็นอีเวนท์พวกคุณจะต้องชอบ” ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในการต้อนรับบรรดานักสู้ UFC ที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบขาวเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา
อ้างอิงจากรอยเตอร์พบว่า ทำเนียบขาวแถลงว่า UFC เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และอีกทั้งไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแต่อย่างใดถึงแม้มีข่าวทรัสต์ตระกูลทรัมป์เข้า
เอเอฟพีรายงานว่า ผู้นำสหรัฐฯมักจะเปรียบเทียบตัวเองกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ โจ ไบเดน ที่เคยเป็นผู้นำที่มีอายุมากที่สุด แต่กระนั้นเขาแอบยอมรับว่า เขาไม่ค่อยที่จะมีความสุขกับวันเกิดที่เขากำลังจะมีในคลิปหนึ่งที่โพสต์โดยหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเขาสัปดาห์นี้
“ไม่ใช่ตัวเลขที่ผมชอบ แต่ผมอยู่ที่นี่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม” ทรัมป์กล่าว
เอเอฟพีชี้ว่า การชกในกรงที่ดุเดือดกลางทำเนียบขาวนี้อาจเป็นการหันเหความสนใจของสาธารณะที่มีต่อปัญหาด้านสุขภาพของผู้นำสหรัฐฯที่กำลังจะมีอายุครบ 80 ปี
ปีเตอร์ ล็อก(Peter Loge) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสื่อประจำมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันแสดงความเห็นกับเอเอฟพีว่า
“เขาทำกับงานประธานาธิบดีสหรัฐฯในแบบเดียวกับที่เขาทำกับงานของเขาก่อนหน้าคือ มันต้องยิ่งใหญ่ หรูหรา”
สื่อแอกซิออสรายงานว่า อีเวนท์ UFC Freedom 250 จะมีส่วนการแสดงของกองทัพสหรัฐฯเข้าร่วม โดยจะมีการแสดงของวงดนตรีกองทัพ เครื่องบินรบสหรัฐฯจะขึ้นบินเพื่อแสดงและจะมีการแสดงการกระโดดร่มชูชีพ และปิดท้ายด้วยการแสดงพลุดอกไม้ไฟนาน 10 นาที