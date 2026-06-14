จูบแพงสุดในโลก!มหาเศรษฐีจีนทำหุ้นบริษัทสูญ9.7หมื่นล้าน ถูกกล้องจับได้แอบแซ่บสาวอื่นในลิฟต์

มหาเศรษฐีชาวจีนที่แต่งงานแล้ว ถูกกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ขณะกำลังจูบสาวอื่นภายในลิฟต์ เรื่องราวอื้อฉาวที่ทำให้หุ้นของบริษัทของเขาร่วงลงอย่างหนัก สูญเสียมูลค่าไปกว่า 20,000 ล้านหยวน(ราว 9.7 หมื่นล้านบาท)
ตามรายงานของ Lianhe Zaobao หนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่ใหญ่และได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศสิงคโปร์ ระบุว่าบุคคลที่ตกเป็นข่าวอื้อฉาวได้แก่นายเฉินเทา ประธานและผู้ก่อตั้งบริษัทวิคตอรี ไจแอนท์ เทคโนโลยี (หรือที่รู้จักกันในนาม Shenghong Technology) ผู้ผลิตแผงวงจรพิมพ์(PCB) รายใหญ่ของจีน และหนึ่งในซัพพลายเออร์ของเอ็นวิเดีย ยักษ์ใหญ่ด้านชิปเอไอ
เรื่องราวอื้อฉาวนี้แดงขึ้นมาในวันที่ 6 มิถุนายน โดยผู้ใช้รายหนึ่งบนสื่อสังคมออนไลน์ Douyin ที่ใช้ชื่อว่า Zhenzhen Janice โพสต์ข้อความเป็นชุด กล่าวอ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับเฉิน
ในโพสต์เหล่านั้น รวมไปถึงภาพคัดหน้าจอในสิ่งที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาส่วนตัว เช่นเดียวกับคลิปวิดีโอที่ เฉินและผู้หญิงรายหนึ่ง กุมมือ โอบกอดและจูบกัน อยู่ภายในลิฟต์ ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อ้างว่าเธอมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ เฉิน นักธุรกิจวัย 54 ปี ที่แต่งงานแล้ว
วิดีโอและภาพหน้าจอดังกล่าวถูกส่งต่อบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็ว และกระตุ้นการพูดคุยถกเถียงอย่างกว้างขวางบนสื่อสังคมออนไลน์ของจีน
จากนั้นไม่นานประเด็นถกเถียงนี้ก็ลามเข้าสู่ตลาดหุ้น โดยในวันที่ 8 มิถุนายน หุ้นของ Shenghong Technology ดิ่งลงอย่างหนัก โดยช่วงหนึ่งของการซื้อขายปรับลดลงไปมากกว่า 9% ตามรายงานของ Hk01 ระบุว่าการร่วงลงดังกล่าว กัดเซาะมูลค่าตลาดของบริษัทไปมากกว่า 20,000 ล้านหยวน ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
หุ้นของบริษัท ในส่วนที่จดทะเบียนในฮ่องกง ก็ได้รับผลกระทบจากข่าวอื้อฉาวนี้เช่นกัน อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของนักลงทุนฟื้นตัวดีขึ้นในวันต่อมา
ในการตอบสนองต่อรายงานข่าวของสื่อมวลชน ทาง Shenghong Technology ระบุว่าคำกล่าวอ้างบนสื่อสังคมออนไลน์ ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของพวกเขา ทางบริษัทเน้นย้ำว่าการผลิตและปฏิบัติการต่างๆยังคงเป็นไปตามปกติ และคำสั่งซื้อยังคงแข็งแกร่ง
มีการคาดเดาต่างๆนานาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่ เฉิน จะลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งในเรื่องนี้พวกเจ้าหน้าที่บริษัทบอกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัว และไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูล พร้อมขอให้ติดตามได้จากประกาศต่างๆของทางบริษัทแทน
Shenghong Technology เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังกลายมาเป็นหนึ่งในผู้จัดหา PCB หลัก แก่เอ็นวิเดีย เวลานี้มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ราวๆ 360,000 ล้านหยวน(ราว 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ขณะที่ เฉินเทา มีทรัพย์สินส่วนตัวอยู่ที่ 11,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
(ที่มา:ฮินดูสถานไทม์ส)