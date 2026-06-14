แอบชิ่งสหรัฐฯ!สื่อแฉกาตาร์'เสนอดีลลับ'แก่อิหร่าน แลกกับการไม่ถูกโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน

กาตาร์ เสนอ "ข้อตกลงลับ" ให้กับอิหร่าน ก่อนที่สาธารณรัฐอิสลามแห่งนี้จะทำสงครามกับสหรัฐฯและอิสราเอล โดยเสนอระงับการผลิตก๊าซแลกกับคำสัญญาว่าเตหะรานจะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของพวกเขา ตามรายงานของวอชิงตันโพสต์เมื่อวันศุกร์(12มิ.ย.)
รายงานขอวอชิงตันโพสต์อ้างเจ้าหน้าที่ในตะวันออกกลางและตะวันตก ระบุว่าเป้าหมายของข้อตกลงดังกล่าวของกาตาร์คือ ปกป้องโรงงานก๊าซราส ลาฟฟาน จากการถูกอิหร่านโจมตี แต่ท้ายที่สุดแล้วที่ตั้งแห่งนี้ถูกอิหร่านยิงขีปนาวุธลูกหนึ่งเข้าใส่ในเดือนมีนาคม ก่อความแก่โรงงานอย่างมีนัยสำคัญ
พวกเจ้าหน้าที่ระบุว่า ข้อเสนอของกาตาร์เกี่ยวกับการหยุดผลิตก๊าซ มีเจตนาเพื่อผลักให้ราคาพลังงานโลกพุ่งสูง เมื่อเป็นดังนั้นมันก็จะก่อแรงกดดันแก่สหรัฐฯและอิสราเอลมากขึ้นให้ยุติสงคราม "คุณจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของคุณ โดยไม่จำเป็นต้องโจมตีเรา" เจ้าหน้าที่รายหนึ่งพูดถึงข้อความของกาตาร์ที่ส่งถึงอิหร่าน
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงรายหนึ่งในภูมิภาค ให้สัมภาษณ์กับวอชิงตันโพสต์ ว่า กาตาร์ อยากหาทางหลีกเลี่ยงความเสียหายที่บางทีอาจต้องใช้เวลานานกว่า 10 ปีในการฟื้นฟู ทั้งนี้รายละเอียดของข้อเสนอดังกล่าว ได้มาจากการสืบหาข้อมูลการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่อิหร่านที่ไม่ประสงค์เอ่ยนาม
โดยเจ้าหน้าที่รายหนึ่งให้คำนิยามรายงานนี้ว่าเป็น "ตัวอย่างของการทำงานอยู่หลังฉากเพื่อป้องกันความเสี่ยงของชาติต่างๆในอ่าวเปอร์เซีย และการสื่อสารระหว่างพวกเขากับอิหร่าน" พร้อมระบุว่า กาตาร์ ได้ปิดโรงงานราส ลาฟฟาน ในช่วงต้นเดือนมีนาคม แต่ไม่ได้รับคำยืนยันใดๆจากอิหร่าน เกี่ยวกับข้อตกลง
วอชิงตันโพสต์ ติดต่อสอบถามไปยังกาตาร์เพื่อขอความคิดเห็น ซึ่งทางกาตาร์ปฏิเสธว่าข้อตกลงดังกล่าวไม่มีอยู่จริง และการปิดโรงงาน สืบเนื่องจากความกังวลด้านความมั่นคงและความปลอดภัยล้วนๆ
"คำกล่าวอ้างใดๆที่ว่าการตัดสินใจด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้านพลังงาน มีและเป็นการประสานงานกับอิหร่าน เพื่อประโยชน์ของอิหร่าน หรือได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มของสงคราม เป็นเรื่องเท็จโดยสิ้นเชิง" สำนักงานสื่อมวลชนระหว่างประเทศของกาตาร์ระบุ พร้อมเรียกรายงานข่าวนี้ว่า "เป็นความพยายามบ่อนทำลายการเป็นคนกลางยุติความขัดแย้ง ทำลายชื่อเสียงของกาตาร์และบ่อนทำลายความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกาตาร์กับสหรัฐฯ"
หนึ่งในเจ้าหน้าที่กาตาร์ยอมรับกับวอชิงตันโพสต์ว่า ประเทศของเขาเรียกร้องอิหร่านอย่าโจมตีไปทั่วจริง แต่เน้นย้ำว่าการเจรจาลักษณะดังกล่าวไม่เคยเกิดขึ้น พร้อมระบุมันจะเป็นแบบอย่างที่อันตรายมากๆ และกล่าวต่อว่า "อิหร่านเป็นคุกคามเสมอ ตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ปฏิวัติอิสลามแล้ว"
(ที่มา:วอชิงตันโพสต์/เยรูซาเลมโพสต์)