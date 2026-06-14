เขมรแท้ๆ!ฮุนเซนกร้าว'ไม่เผาผี'สินค้าไทยนำเข้าทางบก แต่ทางเครื่องบินและเรือเป็นอีกเรื่อง

สินค้าไทยทุกประเภทที่นำเข้าสู่กัมพูชา ผ่านชายแดนทางบก ถือว่าผิดกฎหมาย จากคำประกาศกร้าวของ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภา พร้อมชี้ว่าพวกเจ้าหน้าที่และนายหน้าที่พายามลักลอบนำผลิตภัณฑ์ไทยเข้าสู่กัมพูชา ถือเป็นการสร้างความอับอายแก่ประเทศชาติ
อย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่ง ฮุน เซน บอกว่าเจ้าหน้าที่ด้านภาษีจะเป็นคนตัดสินใจว่า สามารถนำเข้าสินค้าต่างๆของไทยผ่านทางเครื่องบินและเรือได้หรือไม่
แม้ชายแดนทางบกระหว่างกัมพูชาและไทยยังคงถูกปิดตาย แต่แคมโบเดียเนสส์ สื่อมวลชนเขมร รายงานว่ายังคงพบเห็นเจ้าของธุรกิจบางส่วนลักลอบนำสินค้าจากไทยเข้าไปมาขายในกัมพูชา ผ่านชายแดนทางบก
ฮุน เซน กล่าวว่าพวกพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่คำว่า "สต๊อกเก่า" เป็นข้องแก้ตัว แม้ว่าหลายต่อหลายกรณีวันที่ผลิตที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ของไทยนั้น เป็นวันที่หลังจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชากับไทยได้เริ่มขึ้นแล้ว ขณะเดียวกันผู้ขายรายอื่นๆ นำเสนอสินค้าที่ลักลอบนำเข้าด้วยวิธีการต่างๆ
"อาจเป็นไปได้ว่า ผมใช้คำพูดผิดไปในคำอธิบาย หรือพวกเขา(เจ้าหน้าที่และพ่อค้าแม่ค้า) เข้าใจ แต่อ้างว่าไม่เข้าใจ หรือมีการคอรัปชั่น หรือมีการสร้างความอับอายแก่ประเทศชาติ โดยพวกเจ้าหน้าที่คอรัปชั่นและพวกนายหน้าที่ลักลอบนำสินค้าไทยเข้ามายังกัมพูชา" ฮุนเซน โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กเมื่อวันเสาร์(13มิ.ย.)
นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 ฮุนเซน เน้นย้ำว่าทั้งประชาชนและสินค้าไม่สามารถข้ามชายแดนทางบวกระหว่างกัมพูชาและไทย
"อย่างไรก็ตามประชาชนสามารถข้ามชายแดนผ่านทางน้ำและทางอากาศ" เขากล่าว พร้อมระบุครั้งที่สินค้าถูกขนส่งทางเรือหรือเครื่องบิน มันขึ้นอยู่กับพวกเจ้าหน้าที่ภาษีที่จะตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆสามารถนำเข้าสู่ประเทศได้หรือไม่ เนื่องจากมันเป็นหนทางการขนส่งที่ถูกกฎหมาย
ฮุน เซน เน้นย้ำว่า อย่างไรก็ตามในกรณีที่สินค้าถูกนำเข้าทางบกจากไทย "คนที่อยู่ในหน้าที่ต้องดำเนินการ เพราะว่าสินค้าต้องไม่สามารถเข้าสู่ประเทศได้ ยามที่ด่านชายแดนยังคงถูกปิด"
"อย่าใช้คำว่าสต๊อกเก่าเป็นข้ออ้าง เพราะว่าสินค้าบางอย่างเพิ่งผลิตในปี 2026 และประตูด่านชายแดนทางบวกถูกปิดมาเกือบ 1 ปีแล้ว" ฮุนเซนระบุ "ทำไมสินค้าเหล่านี้ถึงมาอยู่ในตลาดกัมพูชา เนื่องจากสต๊อกจากช่วงก่อนเริ่มสงครามในเดือนธันวาคม 2025 ควรถูกขายหมดไปนานแล้ว"
"ลูกค้าคือพระเจ้า" ฮุสเซนกล่าว "อย่าปล่อยให้คนอื่นดูถูกคุณและประเทศชาติของคุณ ยามที่คุณมีเงินพอที่จะซื้อสินค้าของพวกเขา"
เมื่อเร็วๆนี้ พวกเจ้าหน้าที่พนมเปญทำการปราบปรามโรงงานแห่งหนึ่ง ที่ว่ากันว่าลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์แช่แข็ง อย่างเช่นน่องไก่, เนื้อไก่, ไก่สับและลูกชิ้น เช่นเดียวกับขนมปังแช่แข็งและเต้าหู้ปลา จากไทย โดยมีการตรวจพบสินค้ามากกว่า 200 ตันที่โรงงานดังกล่าว
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)