อย่าด่วนเฮ!อิหร่านเบรคยังไม่เกิดขึ้นเร็ววัน หลังทรัมป์-ปากีฯอ้างลงนามข้อตกลงสันติภาพวันอาทิตย์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯและปากีสถาน ชาติคนกลาง กล่าวอ้างในวันเสาร์(13มิ.ย.) ว่าข้อตกลงเบื้องต้นในการยุติสงครามในตะวันออกกลางจะมีการลงนามในวันอาทิตย์(14มิ.ย.) แต่ทางอิหร่านปฏิเสธยังไม่มีการเซ็นข้อตกลงใดๆในเร็ววันนี้
เชห์บาซ ชารีฟ นายกรัฐมนตรีปากีสถาน บอกว่าทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องในกรอบข้อตกลงสันติภาพและอิสลามาบัดกำลังเตรียมการสำหรับการลงนามทางอิเล็กทรอนิกในวันอาทิตย์(14มิ.ย.) ตามด้วยการเจรจาระดับเทคนิคในสัปดาห์หน้า
ส่วน ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ระบุข้อตกลงกับอิหร่านมีกำหนดลงนามในวันอาทิตยื(14มิ.ย.) และช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นเลือดสำคัญสำหรับอุปทานน้ำมันโลก แต่ถูกอิหร่านปิดกั้น จะเปิดสัญจรแก่เรือทั้งหมดในทันทีที่ลงนาม
อย่างไรก็ตาม เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน เตือนเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องของกรอบเวลาของการลงนนาม "เราจะรอดูเกี่ยวกับวันเวลาที่แท้จริงของการลงนามในบันทึกความเข้าใจ แต่มันจะไม่ใช่วันพรุ่งนี้" ตามรายงานของสื่อมวลชนแห่งรัฐ
"ไม่ตัดความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นไม่กี่วันข้างหน้า อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากท่าทีลังเลของอีกฝ่าย เราต้องระมัดระวังต่อการแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับกระบวนการนี้" เขากล่าว
ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้ง 2 ฝ่ายดูเหมือนจะใกล้ได้ข้อตกลงเบื้องต้นในการยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นจากการที่สหรัฐฯและอิสราเอลร่วมกันโจมตีอิหร่านในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ แต่ทาง ชารีฟ โพสต์บนแพลตฟอร์มเอ็กซ์ เน้นย้ำว่า "เราใกล้ได้ข้อตกลงสันติภาพหนึ่งๆ มากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา"
อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวเมื่อวันศุกร์(12มิ.ย.) แม้ยังคงมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงในข้อตกลง แต่ข้อตกลงเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าประเทศของเขาโผล่พ้นจากความขัดแย้งในสภาพที่เข้มแข็ง
อิหร่านแทบปิดตายช่องแคบฮอร์มุซโดยสิ้นเชิงมานานหลายเดือนแล้ว ส่วนกองทัพเรือสหรัฐฯปิดกั้นท่าเรือต่างๆของอิหร่าน ที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันของเตหะราน
ร่างบันทึกความเข้าใจเรียกร้องให้กลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซและยกเลิกการปิดล้อมของสหรัฐฯ อ้างอิงแหล่งข่าวจากทั้ง 2 ฟากฝั่งการเจรจา ส่วนการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน ซึ่งเป็นข้ออ้างของทรัมป์ในการเริ่มทำสงคราม จะมีขึ้นหลังจากนั้น
"อิหร่านจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซ มันเป็นข้อบังคับ มันจะถูกเปิดโดยไม่มีการเก็บค่าผ่านทางใดๆ ในขณะที่พวกเขาทำเช่นนั้น เราเองก็จะยกเลิกการปิดล้อม" เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งกล่าว "มันจะเกิดขึ้นพร้อมกัน และส่วนหนึ่งในก้าวย่างต่อไป ขั้นต่อไปหลังจากนั้น จะเป็นการกู้ทุ่นระเบิดในช่องแคบ" เจ้าหน้าที่ระบุ บ่งชี้ว่าบรรดาชาติต่างๆในกลุ่มจี7 จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้ด้วย
รอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวหลายราย บ่งชี้ว่าเงื่อนไขในร่างข้อตกลง รวมไปถึงการที่สหรัฐฯจะเริ่มปลดอายัดทรัพย์สินหลายพันล้านดอลลาร์ของอิหร่านและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการส่งออกน้ำมัน แลกกับการที่อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซ
สำนักข่าวฟาร์สนิวส์ อ้างคำกล่าวของ บากาอี ระบุว่าการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านเป็นส่วนสำคัญในข้อตกลง และเน้นย้ำว่าอิหร่านจำเป็นต้องคิดค่าบริการกับเรือที่ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้แล้วฐานทัพทหารของต่างประเทศในภูมิภาค ต้องปิดตัวลง อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติมในเรื่องนี้
โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะได้รับการจัดการระหว่างกรอบเวลาของการเจรจา 60 วัน โดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งบอกว่าท้ายที่สุดแล้ว ข้อตกลงจะนำไปสู่การรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน ส่วนสต๊อกยูเรเนียมเสริมสมรรถนะความเข้มข้นสูงจะถูกทำลายหรือไม่ก็โยกย้ายออกไป
อย่างไรก็ตาม อารากชี ยืนกรานว่า อิหร่าน จะไม่ยอมรื้อถอนโครงการนิวเคลียร์ของตนเอง ต้องการเก็บรักษายูเรเนียมเอาไว้ในรูปแบบของการเจือจาง
ร่างข้อเสนอยังรวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับการจ่ายชดใช้ค่าความเสียหายจากสงครามแก่อิหร่านและถอนข้อเรียกร้องที่มีมาอย่างยาวนานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับการจำกัดโครงการขีปนาวุธของอิหร่าน ตามคำกล่าวอ้างของแหล่งข่าว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อเมริกาโต้แย้งคำกล่าวอ้างนี้
เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลบอกว่าประเทศของเขาจะไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง เขากระทบกระทั่งกับทรัมป์เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่ต้องการให้อิสราเอลจำกัดปฏิบัติการทางทหารในเลบานอน เปิดทางให้วอชิงตันบรรลุข้อตกลงหนึ่งๆกับอิหร่าน
อารากชี ระบุว่าข้อตกลงจะยุติสงครามในเลบานอน ซึ่งหมายถึงการถอนกำลังของอิสราเอลออกจากพื้นที่ที่ยึดครอง อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอิสราเอลบอกว่าจะไม่ถอนทัพ ส่วนเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งบอกว่าอิสราเอลคาดหวังว่าจะยังคงมีอิสระในการดำเนินการเพื่อตอบโต้ภัยคุกคามต่างๆนานา
(ที่มา:รอยเตอร์ส)