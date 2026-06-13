'อีลอน มัสก์' กลายเป็นมหาเศรษฐีรวยทะลุ $1 ล้านล้านรายแรกของโลก หลัง SpaceX เปิดขายหุ้น IPO ในแนสแด็ก

อีลอน มัสก์ ขึ้นแท่นมหาเศรษฐีที่มีมูลค่าทรัพย์สินถึงระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์คนแรกของโลก หลังบริษัท SpaceX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กเมื่อวานนี้ (12 มิ.ย.)
ด้วยการเปิดตัวหุ้น SpaceX ในตลาดแนสแด็กที่ราคา 150 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันศุกร์ (12) ทำให้มูลค่าหุ้นที่ มัสก์ ถือครองใน SpaceX เพิ่มเป็นมากกว่า 766,000 ล้านดอลลาร์ และเมื่อรวมกับหุ้นใน Tesla ซึ่งมีมูลค่าราว 280,000 ล้านดอลลาร์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ มัสก์ จากทั้งสองบริษัท ณ วันศุกร์ (12) จึงอยู่ที่ประมาณ 1.05 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
การเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX ทำให้ทรัพย์สินของ มัสก์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 180,000 ล้านดอลลาร์ ปัจจุบันเขามีทรัพย์สินมากกว่ามหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุด 5 อันดับถัดไปของโลกมารวมกัน และทรัพย์สินสุทธิส่วนตัวของเขามากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของไต้หวัน ไอร์แลนด์ หรือสวีเดน
การที่ อีลอน มัสก์ กลายเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่มีทรัพย์สินมูลค่า 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ น่าจะยิ่งจุดประกายการถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่ง และการเพิ่มขึ้นของอำนาจของบรรดาผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีที่ร่ำรวยที่สุดในอเมริกา นอกจากจะสร้างมหาเศรษฐี 1 ล้านล้านคนแรกของโลกแล้ว การเสนอขายหุ้น IPO ของ SpaceX ยังสร้างเศรษฐีใหม่หลายพันคน และมหาเศรษฐีพันล้านอีกหลายคนในหมู่พนักงานและผู้บริหารที่ถือหุ้นอีกด้วย
หุ้นของ SpaceX ปรับตัวขึ้นประมาณ 20% ในวันศุกร์ (12) ปิดที่ราคามากกว่า 160 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้มูลค่าบริษัทสูงกว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์
หุ้นของ Tesla ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% มาอยู่ที่ประมาณ 406 ดอลลาร์ต่อหุ้น
มัสก์ ได้รับการประกาศว่าเป็นมหาเศรษฐีครั้งแรกโดย Bloomberg และ Forbes ในปี 2012 โดย Forbes ประเมินมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของเขาอยู่ที่ 2,400 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น
ที่มา: CNBC