UN เผย 'ตอลิบาน' จับกุมผู้หญิง 30 คนฐานละเมิดกฎคลุมฮิญาบ หลังปราบผู้ประท้วงตายเจ็บอื้อ

องค์การสหประชาชาติเผย ทางการเมืองเฮรัต (Herat) ทางตะวันตกของอัฟกานิสถานจับกุมผู้หญิงอย่างน้อย 30 คน โดยกล่าวหาว่าพวกเธอละเมิดกฎการแต่งกายที่รัฐบาลตอลิบานกำหนดขึ้น และต่อมาบางส่วนได้รับการปล่อยตัว
คำแถลงจาก UN เมื่อวันพฤหัสบดี (11 มิ.ย.) ที่ผ่านมาเกิดขึ้นภายหลังจากเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานมีการใช้กระสุนจริงปราบปรามผู้ประท้วงต่อต้านการจับกุมในเขตอินจิลของเมืองเฮรัตเมื่อวันอังคาร (9)
“การจับกุมดังกล่าวได้เพิ่มความหวาดกลัวและความวิตกกังวลในหมู่ผู้หญิงและเด็กหญิงทั่วอัฟกานิสถาน” คำแถลงระบุ โดยอ้างคำกล่าวขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนสิทธิสตรี
ในคำแถลงแยกต่างหาก คณะผู้แทนสหประชาชาติเพื่อการช่วยเหลือในอัฟกานิสถานระบุว่า พวกเขารู้สึกตกใจกับ "การใช้กำลังเกินกว่าเหตุ" ต่อผู้ประท้วงในเมืองเฮรัต
“ตามรายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ กองกำลังรักษาความปลอดภัยของตอลิบานถูกกล่าวหาว่าเปิดฉากยิงใส่ผู้ประท้วง ทั้งชาย หญิง และเด็ก และทำร้ายร่างกายบางคน” คำแถลงของสหประชาชาติเมื่อวันพฤหัสบดี (11) ระบุ “มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองคน รวมถึงเด็กชายหนึ่งคน และบาดเจ็บมากกว่า 20 คน”
สื่อรายงานว่า ตำรวจศีลธรรมของกลุ่มตอลิบาน หรือที่เรียกว่ากรมส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันความชั่วร้าย ได้ควบคุมตัวผู้หญิงบางคนในช่วงก่อนการประท้วง โดยพวกเธอถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับการสวมฮิญาบ
ทางการท้องถิ่นปฏิเสธรายงานที่ว่ามีการจับกุมผู้หญิง
นับตั้งแต่ยึดอำนาจในกรุงคาบูลในปี 2021 กลุ่มตอลิบานได้วางข้อจำกัดมากมายต่อผู้หญิงและเด็กหญิงในประเทศที่ถูกทำลายจากสงคราม รวมถึงจำกัดการเข้าถึงการศึกษา การจ้างงาน และกีฬา ซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ
ที่มา: รอยเตอร์