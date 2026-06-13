แหล่งข่าวเผย 'ยูเออี' ตกลงปล่อยเงินที่อายัดหลายพันล้านดอลลาร์คืนให้ 'อิหร่าน' แลกยุติการโจมตี

แหล่งข่าว 4 รายเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ตกลงที่จะปล่อยเงินหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับอิหร่าน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์หลังจากที่เตหะรานลงมือโจมตีรัฐอาหรับในอ่าวเปอร์เซียที่ร่ำรวยแห่งนี้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิสราเอลกับอิหร่าน
ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ซึ่งไม่เคยมีการรายงานมาก่อน เกิดขึ้นพร้อมกับขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาที่กว้างขึ้นระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ เกี่ยวกับการยุติสงคราม ซึ่งนักการทูตชี้ว่า การเจรจาอาจเกี่ยวข้องกับการปล่อยเงินรายได้จากน้ำมันของอิหร่านหลายหมื่นล้านดอลลาร์ที่ถูกอายัดไว้ในธนาคารต่างประเทศภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ
แหล่งข่าวในภูมิภาค 2 รายบอกกับรอยเตอร์ว่า สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตกลงที่จะปล่อยเงินทั้งหมด 10,000 ล้านดอลลาร์ โดยมากกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์ได้ถูกส่งมอบไปแล้ว
แหล่งข่าวอีก 2 รายที่ทราบรายละเอียดของข้อตกลงระบุว่า จำนวนเงินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอยู่ที่ 20,000 ล้านดอลลาร์ และเสริมว่าการเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นเพื่อแลกกับการที่อิหร่านจะยุติการโจมตียูเออี
หนึ่งในแหล่งข่าวที่ทราบรายละเอียดของข้อตกลงยังกล่าวอีกว่า เงินงวดแรกจำนวน 3,000 ล้านดอลลาร์ได้ถูกส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าเงินที่ถูกจัดสรรสำหรับการโอนนั้นเป็นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือมาจากบัญชีอิหร่านที่ถูกอายัดไว้นานในระบบธนาคารของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือมาจากแหล่งอื่นๆ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกแถลงการณ์เมื่อเช้าวันเสาร์ (13) ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับรายงานเรื่องการโอนเงิน “รวมถึงข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเงิน 3,000 ล้านดอลลาร์”
แถลงการณ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ “ยืนยันว่า ข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเท็จ และไม่มีมูลความจริงโดยสิ้นเชิง โดยเน้นย้ำว่าไม่มีเงินทุนของอิหร่านที่ถูกอายัดไว้ถูกปล่อย โอน หรืออำนวยความสะดวกผ่านสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์”
แถลงการณ์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ
ก่อนหน้านี้ เมื่อรอยเตอร์สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการโอนเงิน เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กล่าวว่า ประเทศกำลังพยายามลดความตึงเครียดและส่งเสริมสันติภาพ
“นโยบายต่างประเทศของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมการลดความตึงเครียดทั่วทั้งภูมิภาค ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงที่ยั่งยืน” เจ้าหน้าที่กล่าว "สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สนับสนุนความพยายามต่างๆ รวมถึงความพยายามของสหรัฐอเมริกา ในการปกป้องประชาชนในภูมิภาคจากผลกระทบของความขัดแย้ง"
ทำเนียบขาวยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนี้ในทันที
ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รองประธานาธิบดี เจ.ดี. แวนซ์ ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ (12) ว่า จะไม่มีการปล่อยเงินทุนให้กับอิหร่านเพื่อแลกกับการลงนามข้อตกลงกับสหรัฐฯ หรือการเข้าร่วมเจรจา โดยเสริมว่า ข้อตกลงที่อาจเกิดขึ้นนี้ถูกจัดโครงสร้างขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่า ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะไหลไปยังเตหะรานก็ต่อเมื่อพวกเขาปฏิบัติตามพันธกรณีเท่านั้น
ทางการอิหร่านยังไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ ขณะที่แหล่งข่าวที่อ้างถึงในบทความนี้ก็ไม่มีใครยินยอมเผยตัวตน เนื่องจากความละเอียดอ่อนของเรื่องนี้
อย่างไรก็ตาม หากข้อตกลงนี้เป็นจริง ก็บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจากความเป็นปรปักษ์อย่างเปิดเผยในความสัมพันธ์ระหว่างยูเออีและอิหร่านตลอดช่วงสงคราม ซึ่งการโจมตีของอิหร่านทำให้โรงแรมในมหานครดูไบว่างเปล่า ชาวต่างชาติบางส่วนหนีออก และสั่นคลอนชื่อเสียงด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของยูเออีในฐานะศูนย์กลางธุรกิจชั้นนำ
แหล่งข่าวรายหนึ่งที่ทราบรายละเอียดของข้อตกลงกล่าวว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นหนทางที่จะช่วยแก้ไขความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านโดยที่ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องล้ำเส้น โดยอิหร่านสามารถอ้างได้ว่าได้รับค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม ส่วนวอชิงตันสามารถยืนยันว่าพวกเขา "ไม่ได้จ่ายอะไรเลย" และอาบูดาบีก็จะได้รับความมั่นคงของตนเองและฟื้นฟูสถานะศูนย์กลางของดูไบ ในขณะเดียวกันก็มองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการลงทุนเพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจในภูมิภาค
แหล่งข่าวอีกรายกล่าวว่า ในการแลกเปลี่ยนกับการจ่ายเงิน อิหร่านจะยุติการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนต่อยูเออี และจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคี ซึ่งรวมถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
แหล่งข่าวเสริมว่า อิหร่านได้ติดต่อประเทศอาหรับในอ่าวเปอร์เซียอย่างน้อย 2 ประเทศเพื่อทำข้อตกลงในลักษณะเดียวกัน
การโจมตีโดยตรงครั้งสุดท้ายที่อิหร่านกระทำต่อสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เกิดขึ้นเมื่อกว่า 1 เดือนที่แล้ว คือการโจมตีท่าเรือฟูไจราห์บนอ่าวโอมานเมื่อวันที่ 4 พ.ค.
แหล่งที่ทราบรายละเอียดของข้อตกลงกล่าวว่า การเจรจาเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน แต่เร่งตัวขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่จากกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) เดินทางเยือนอาบูดาบีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เพื่อพบกับ ชัยค์ ทาห์นูน บิน ซายเอ็ด อัล นาห์ยาน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของยูเออีและรองผู้ปกครองอาบูดาบี และเข้าพักที่บ้านรับรองของเขา
หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้เดินทางเยือนเตหะรานเพื่อเจรจารายละเอียดของกลไกดังกล่าว
ธนาคารในดูไบถือครองเงินฝากจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านมานานแล้ว ซึ่งปัจจุบันเงินฝากเหล่านั้นส่วนใหญ่ถูกระงับไว้ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่ควบคุมระบบการชำระเงินดอลลาร์ทั่วโลก และทำให้ธนาคารต่างชาติใดๆ ที่ทำธุรกรรมกับหน่วยงานอิหร่านที่ถูกขึ้นบัญชีดำอาจถูกตัดขาดจากเครือข่ายการเงินของอเมริกา
ที่มา: รอยเตอร์