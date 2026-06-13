ฮือฮา! หลานชายบุญธรรมของ “นายกฯญี่ปุ่น” สมัครเรียนต่อ "มหาวิทยาลัยจีนชื่อดัง" ท่ามกลางวิกฤตการเมืองโตเกียว-ปักกิ่ง

เอเจนซีส์ – นายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ โดนวิพากษ์วิจารณ์หลังหลานชายบุญธรรมวัย 19 ปีสมัครเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยจีนชื่อดังระดับปริญญาตรีท่ามกลางความตรึงเครียดทางการเมืองเชิงภูมิศาสตร์ระหว่างโตเกียวและปักกิ่ง สื่อแดนอาทิตย์อุทัยระบุ ทาคาอิจิเพิ่งรู้แต่เข้าแทรกแซงไม่ได้
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานวันพุธ(10 มิ.ย)ว่า เรน ยามาโมโตะ (Ren Yamamoto) หลานชายบุญธรรมวัย 19 ปีของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้สมัครเรียนต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีมหาวิทยาลัยจีนชื่อดังที่กำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อเมษายนปีนี้ อ้างอิงจากการรายงานของสื่อ
ยามาโมดตะเป็นบุตรชายของ เคน ยามาโมโตะ (Ken Yamamoto) ลูกบุญธรรมของทาคาอิจิ
สื่ออังกฤษชี้ว่า ทาคาอิจิมีจุดยืนสนับสนุนไต้หวันนับตั้งแต่การเลือกตั้งนั้นมีรายงานว่า เธอเพิ่งรู้เรื่องการสมัครเข้าเรียนก็ต่อเมื่อไม่กี่วันก่อนที่หลานชายจะเดินทางบินไปจีน สื่อ NEWS Post Seven รายงาน
และเสริมว่า นายกฯแดนอาทิตย์อุทัยไม่พอใจเป็นอย่างมากที่รู้เรื่องแต่ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงการตัดสินใจได้
อย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในขณะที่ญี่ปุ่นมีปัญหาความสัมพันธ์กับจีนมาก่อนหน้าและมีการลดระดับต่ำสุดในรอบหลายสิบปีหลังความเห็นจากนายกฯ ซานาเอะ ทาคาอิจิ ในเรื่องไต้หวันเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ขณะที่สื่อจีนได้ออกมาโจมตีเธอถึงความเสแสร้งของเธอตามหลังการรายงานของสื่อญี่ปุ่นเกี่ยวกับการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยจีนของหลายชายบุญธรรม
“แต่ทำไมเธอต้องส่งเขาไปที่นั่นตั้งแต่แรกด้วย? ควรส่งเขาไปที่ไต้หวัน” หนึ่งในผู้ใช้แพลตฟอร์ม X แสดงความเห็น
ขณะที่อีกคนแสดงความเห็นว่า “ต่อต้านจีนบนเวที มี ‘จีน’ บนทรานสคริปต์ครอบครัว”
แต่ทว่ามีอีกหลายเสียงออกมาโต้ว่า “แล้วยังไง? มีเจ้าหน้าที่จีนจำนวนมากที่มีลูกหลานอาศัยในตะวันตกและเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำ”