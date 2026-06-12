“หัวหน้าหน่วยควบคุมอาวุธมิสไซล์รัสเซีย” โดนคาร์บอมบ์ดับใกล้ "มอสโก" หลังลูกชายตัวดีบังเอิญรั่วหมายเลขทะเบียนรถทางออนไลน์แบบไม่ได้ตั้งใจ

เอเจนซีส์ - ดามีร์ ดาวีดอฟ (Damir Davydov) ผู้บัญชาการกองกำลังกำกับมิสไซล์และปืนใหญ่หลักของรัสเซีย GRAU โลจิสติกด้านอาวุธรัสเซีย เสียชีวิตหลังเกิดคาร์บอมบ์นอกกรุงมอสโก รัสเซีย เมื่อวันอังคาร(9 มิ.ย) หลังเก็บความเคลื่อนไหวเงียบมาตลอดแต่ลูกชายตัวดีดันแอบปล่อยหมายเลขทะเบียนรถทางออนไลน์อย่างไม่ตั้งใจหลังถ่ายรูปกับรถพ่อที่เห็นเลขทะเบียนรถชัดเจน
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพุธ(10 มิ.ย)ว่า ระเบิดถูกติดไว้ใต้ท้องรถ BMW เกิดถูกจุดเมื่อเวลา 05.30 น. ตามเวลาท้องถิ่นของวันอังคาร(9) ระหว่างที่เขากำลังขับอยู่ใกล้บ้านในเมืองบาลาชิคา(Balashikha) อ้างอิงจากสื่ออิสระ อัสตรา รายงาน
อ้างอิงจากสื่อเมดูซาของรัสเซียรายงานว่า รถที่ผู้ตายขับคือ BMW X3 โดยเมื่อพลเมืองดีรีบเข้ามาช่วยพบว่าในเวลานั้นเขายังมีลมหายใจอยู่ และเปิดเผยว่าหนังสือพิมพ์รัสเซีย Kommersant รายงานว่า ระเบิดที่ผูกติดใต้ท้องรถเป็นระเบิดทีเอ็นทีขนาด 500 กรัม
ดาวีดอฟ วัย 57ปีเป็นผู้บัญชาการแผนกมิสไซล์และปืนใหญ่หลักรัสเซีย GRAU (Main Missile and Artillery Directorate) ทำหน้าที่ควบคุมการส่งอาวุธไปให้กับกองกำลังรัสเซีย
สื่ออังกฤษรายงานว่า เครมลินวันพุธ(10) ออกมายืนยันถึงข่าวการระเบิดและประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน ได้รับทราบแล้ว
ภาพกล้องทีวีวงจรปิดที่ถูกเปิดเผยโดยสื่อโปเครมลินแสดงให้เห็นว่า รถยนต์ของดาวีดอฟเกิดระเบิดเป็นเปลวไฟและกลิ้งเข้าไปที่รถคันอื่นที่กำลังจอดอยู่
สื่อมาชรายงานผ่านทางช่องทางเทเลแกรมว่า บรรดาคนที่ผ่านไปมารีบเข้าไปช่วยคนขับจากซากรถแต่ทว่าเขาเสียชีวิตจากการทนพิษบาดเจ็บไม่นานหลังจากนั้น
พลเมืองดีคนที่พยายามช่วยดาวีดอฟได้เปิดเผยกับสื่ออัสตราว่า ดาวีดอฟยังคงมีลมหายใจหลังจากถูกดึงออกมานอกตัวรถได้สำเร็จ
“เสื้อผ้าทั้งหมดของเขาติดไฟ ผมดับไฟที่ไหม้บนเสื้อยืดของเขาและฉีกให้ขาดเพื่อที่จะไม่ให้ให้ลวกผิว...(แต่)เมื่อมองไปที่เขา มันเป็นที่ชัดเจนว่าเขาไม่น่าที่จะรอดชีวิต” พลเมืองดีกล่าว
Ibt UK ของอังกฤษรายงาน อ้างอิงจากสื่ออินไซเดอร์พบว่า กลุ่มคนที่พยายามล่าดาวีดอฟได้ข้อมูลสำคัญจากลูกชายของเขาคือ ราฟาเอล(Rafael) ที่เป็นนักเรียนนายร้อยรัสเซียโพสต์ภาพอินเตอร์เนตโดยเขายืนหลังรถ BMW X3 คล้ายกับคันของดาวีดอฟ
จากภาพของราฟาเอล ทำให้กลุ่มมือสังหารสามารถแกะรอยรถยนต์ผ่านทะเบียนรถที่เห็นชัดเจนในการโพสต์บนโซเชียลมีเดีย