ระทึกขวัญ! “ เพนตากอน” ปิดตายล็อกดาวน์นานกว่าครึ่งวันหลังเซ็นเซอร์เตือนภัยดังเข้าใจผิด “เชื้อแอนแทร็กซ์” โจมตีทำอากาศด้านในปนเปื้อน

เอเจนซีส์ – เพนตากอนวันพฤหัสบดี(11 มิ.ย) สั่งล็อกดาวน์และอพยพบางส่วนออกหลังระบบเซ็นเซอร์เตือนภัยดังที่เป็นการเตือนภัยจากปัญหาคุณภาพอากาศที่อาจมาจากเชื้อแอนแทร็กซ์ ปิดตายอยู่ร่วมครึ่งวันพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญสวมชุด HAZMAT ป้องกันภัยชีวภาพเข้าไป ก่อนสั่งยกเลิกการล็อกดาวน์ตอนบ่าย เชื่อเป็นความผิดพลาดของระบบเตือนภัย
นิวสวีคของสหรัฐฯรายงานวันพฤหัสบดี(11 มิ.ย)ว่า การสั่งอพยพเกิดขึ้นเมื่อระบบเซ็นเซอร์เตือนภัยของกระทรวงการสงครามสหรัฐฯในรัฐเวอร์จิเนีย ตรวจพบสิ่งที่อาจเป็นเชื้อแอนแทร็กซ์ที่ถูกจัดเป็นอาวุธชีวภาพ แต่ทว่าแท้จริงแล้ว อ้างอิงจากแหล่งข่าวรายหนึ่งเปิดเผยกับ CNN ของสหรัฐฯ ระบุว่า เกิดมาจากระบบขัดข้องส่งผลทำให้เป็นการเตือนภัยผิดพลาด
เจ้าหน้าที่ในเบื้องต้นอธิบายว้าเป็น เหตุฉุกเฉินจากสารอันตรายส่งผลทำให้ออกคำสั่ง หลบภัยและการล็อกดาวน์ทั่วทั้งตึกเพนตากอนขนาดใหญ่ที่เป็นรูปจัตุรัส 5 เหลี่ยม
สำนักงานดับเพลิงเคาน์ตีอาร์ลิงตัน (Arlington County)ก่อนหน้าเปิดเผยว่า หลายชั้นและทางเดินต่างๆนั้นมีการส่งทีมเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญภัยคุกคามทางชีวภาพ HAZMAT เข้าไป
แหล่งข่าว 2 คนเปิดเผยว่า ตึกเพนตากอนถูกสั่งปิดตายและมีการอพยพบางส่วนในวันพฤหัสบดี(11) เป็นผลมาจากการเตือนภัยผิดพลาดจากระบบเซ็นเซอร์วัตถุอันตราย
การล็อกดาวน์รวมไปถึงพื้นที่สำนักงานบางส่วนที่ได้รับผลกระทบรวม สำนักงานหลักด้านกิจการสาธารณะหลักของกองทัพเรือสหรัฐฯและสำนักงานรัฐมนตรีทบวงกองทัพสหรัฐฯ(Secretary of the Army) ปิดลงชั่วคราว
เมื่อเวลาราว 12.24 น. เพนตากอนโพสต์จากสำนักงานกองกำลังปกป้องเพนตากอนกล่าวว่า คำสั่งหลบภัยยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
และโฆษกกระทรวงการสงครามสหรัฐฯ ณอน พาร์เนลล์ (Sean Parnell) ออกแถลงการณ์เมื่อเวลา 13.31 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันพฤหับดี(11) อ้างอิงเวลาจาก CNN ของสหรัฐฯ ว่า การทำงานตามปกติได้กลับมาอีกครั้งที่เพนตากอน
“ก่อนหน้าเช้านี้เจ้าหน้าที่เพนตากอนได้รับแจ้งเตือนปัญหาคุณภาพอากาศ ส่งผลทำให้มีมาตรการป้องกันด้านความปลอดภับและการประเมิน (และ)ผลจากการทดสอบที่ได้รับการยืนยันว่าไม่อันตรายเกิดขึ้น และปฎิบัติการปกติกลับมาอีกครั้ง พวกเราขอแสดงความซาบซึ้งอย่างจริงใจต่อเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินสำหรับการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อให้มั่นใจต่อความปอลดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกคน”
นิวสวีครายงานว่า แต่ละวันมีเจ้าหน้าที่ราว 25,000 คนทำงานภายในกระทรวงเพนตากอน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่พลเรือนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนมากมาย