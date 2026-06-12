สื่อนอกน้อมอาลัย'สมเด็จเจ้าฟ้าฯพัชรกิติยาภา' เชิดชูบทบาทในUNและส่งเสริมสิทธิสตรี

สื่อต่างประเทศร่วมรายงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ้นพระชนม์ในพระชนมายุ 47 พรรษา จากคำแถลงของสำนักพระราชวังในวันศุกร์(12มิ.ย.) หลังพระองค์มีปัญหาสุขภาพมากมายและอยู่ในอาการโคม่ามาเกือบ 4 ปี
รอยเตอร์สรายงานว่าองค์หญิงเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลมาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 หลังหมดสติกะทันหันอันเนื่องจากอาการทางหัวใจ ระหว่างเสด็จฯเยี่ยมเยือนพสกนิกรในจังหวัดนครราชสีมา พระองค์ถูกพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ลำเลียงส่งโรงพยาบาลในกรุงเทพฯ เพื่อทำการรักษา
ในรายงานของรอยเตอร์ระบุว่า องค์หญิงสิ้นพระชนม์ในช่วงหัวค่ำวันพฤหัสบดี(4มิ.ย.) หลังจากอาการของพระองค์ทรุดลง สืบเนื่องจากการติดเชื้อในพระนาภี (ช่องท้อง) จากการอักเสบของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ความดันพระโลหิตต่ำ พระหทัยเต้นผิดจังหวะ การแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติ อ้างอิงถ้อยแถลงของสำนักพระราชวัง
ส่วนสำนักข่าวเอเอฟพี รายงานอ้างถ้อยแถลงของสำนักพระราชวังระบุว่า พระองค์ติดเชื้อในช่องท้องและอาการทรุดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งสิ้นพระชนม์อย่างสงบ ตอนหัวค่ำวันพฤหัสบดี(4เม.ย.)
รายงานข่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณี และประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
เอเอฟพีรายงานว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นที่รู้จักในไทยในชื่อ "องค์ภา" พระองค์ล้มป่วยอย่างกะทันหันไปเดือนธันวาคม 2022 ก่อนที่สำนักพระราชวังแถลงในเดือนพฤษภาคม เผยว่าอาการของพระองค์ทรุดลง และต้องพึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการทำงานของปอดและไต เช่นเดียวกับโอสถ
ในรายงานของเอเอฟพีให้ข้อมูลว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ผ่านการศึกษาทั้งในสหราชอาณาจักร ไทยและสหรัฐฯ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ และเคยทำหน้าที่ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียอยู่ช่วงหนึ่ง
ระหว่างเดินทางเยือนโรงเรียนกฎหมายแห่งหนึ่งในสหรัฐฯเมื่อปี 2012 เอเอฟพีรายงานว่าองค์หญิงได้ตรัสเกี่ยวกับภูมิหลังอาชีพของพระองค์ กับบรรดาผู้ฟัง ว่า "ดิฉันถามตนเอง ว่าดิฉันเป็นอะไรกันแน่ เป็นอัยการ เป็นทนายความคดีอาญา เป็นนักการทูต คำตอบคือฉันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมกัน ดิฉันพูดได้ว่าดิฉันเป็นลูกผสม" อ้างอิงรายงานของ Cornell Chronicle. หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ที่จัดทำขึ้นภายในมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์
รายงานของเอเอฟพีระบุว่า พระองค์ยังเคยทำหน้าที่หลายตำแหน่งในสหประชาชาติและกลายมาเป็นผู้สนับสนุนสิทธิสตรี ในนั้นรวมถึงส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงในเรือนจำ
(ที่มา:รอยเตอร์ส/เอเอฟพี)