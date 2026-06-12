กลัวใช่ไหม!สื่อเขมรเย้ยไทยทั้งช็อคและอิจฉา ข่าวจีนมอบรถถังรุ่นใหม่93คันให้กัมพูชา

"เคบีเอ็น"สำนักข่าวกัมพูชา ตีข่าวสื่อมวลชนไทยถึงกับช็อค พากันรายงานข่าวอย่างเร่งด่วน ว่า "กัมพูชาได้รับรถถังรุ่นใหม่ T59D จำนวน 39 คันจากจีน" ระบุท่ามกลางความสับสนของไทย ทางอัครราชทูตของปักกิ่งออกมาตอบกลับตรงๆ "กัมพูชาได้รับรถถังจริง ไม่ใช่แค่ 39 คัน แต่รวมแล้วเป็นจำนวน 93 คัน" มันทำให้ไทยต้องพบกับความอับอายมากกว่าเดิม
เคบีเอ็นอ้างว่ารายงานข่าวของสื่อมวลชนหลักๆของไทย บ่งชี้ถึงความรู้สึกช็อคและสับสน หลังเผยว่าจีนแอบส่งมอบรถถังหนัก T-59D จำนวน 39 คันอย่างเงียบๆแก่กองทัพกัมพูชา ณ ท่าเรือปกครองตนเองสีหนุวิลล์
รายงานข่าวของเคบีเอ็น ระบุว่าปฏิกิริยาเดือดดาลจากฝ่ายไทย กระตุ้นให้ผู้ช่วยทูตทหารจีนประจำประเทศไทย ต้องรุดออกชี้แจงกับกระทรวงกลาโหมของไทย เน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าการส่งมอบอาวุธเหล่านี้ไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนกัมพูชาให้โจมตีบรรดาชาติเพื่อนบ้าน หรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทชายแดน แต่มันเป็นการจัดซื้อทางทหารประจำปีที่ชอบด้วยกฎหมายและข้อตกลงความช่วยเหลือนี้มีการลงนามตั้งแต่ก่อนเกิดข้อพิพาทด้านชายแดนแล้ว
ยิ่งไปกว่านั้นเคบีเอ็น เย้ยหยันต่อว่า ฝ่ายจีนยังเปิดเผยข้อเท็จที่สร้างความเสียใจแก่ไทยอีกเท่าตัว นั่นก็เพราะจำวนเกือบ 40 คันดังกล่าว เป็นเพียงล็อตแรกเท่านั้น จำนวนที่แท้จริงในข้อตกลงอยู่ที่สูงสุด 93 คัน โดยรถถังที่เหลือจีนจะส่งมอบแก่กัมพูชาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนต่อไป
เคบีเอ็น รายงานต่อว่า เป็นที่น่าสังเกตว่ารถถัง Type-59D ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอย่างมากโดยจีน ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด 105 มม. ที่สามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถัง (ATGM) ไกลสุด 5 กิโลเมตร ติดตั้งเกราะป้องกันระเบิด (ERA)และระบบถ่ายภาพความร้อนที่ซับซ้อน เปรียบเทียกับรถถังของไทยแล้ว ทาง Type-59D มีเกราะป้องกันและระบบการยิงที่ล้ำสมัยกว่ารถถังรุ่นเก่าของไทยอย่าง M48A5 และ M60A1/A3 ที่ไม่มีเกราะ ERA
อย่างไรก็ตามเคบีเอ็นระบุว่า แต่หากเทียบกับรถถังรุ่นใหม่ๆของไทย อย่างเช่น VT4 (จีน) หรือ the T-84 Oplot (ยูเครน) ทาง Type-59D ยังคงเบากว่าและมีเกราะที่บางกว่า กระนั้นการจัดซื้อรถถังที่มีความทันสมัยเหล่านี้ ในจำนวนกว่า 93 คัน เพียงพอที่จะเปลี่ยนสมดุลของกองกำลังภาคพื้นตามแนวชายแดน ที่ฝ่ายไทยมิอาจเพิกเฉยได้
เคบีเอ็น รายงานปิดท้ายว่า เพราะฉะนั้น ปฏิกิริยาของฝ่ายไทยดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ถือเป็นความรู้สึกที่ผสมปนเปกันระหว่างความอิจฉาและความหวั่นกลัวอย่างยิ่งว่ากัมพูชาจะมีความได้เปรียบในศักยภาพด้านการทหาร มันกระตุ้นให้กองทัพไทยยกระดับการจับตาและสังเกตการณ์อย่างเข้มข้นตามแนวชายแดน เพื่อเตรียมพร้อมและประเมินใหม่เกี่ยวกับศักยภาพการสู้รบทางยุทธศาสตร์ของกองกำลังภาคพื้นกัมพูชา
(ที่มา:เคบีเอ็น)