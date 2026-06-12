ถึงว่าทรัมป์คลั่งหนัก!อิหร่านโวแกะรอยฝูงบินสหรัฐฯตั้งแต่ต้นทาง ทำรู้ตำแหน่งถล่มยับสินทรัพย์ทหารUSทั่วภูมิภาค

อิหร่านใช้ข่าวกรองและแผนปฏิบัติการล้ำสมัย ในการโจมตีเล่นงานฐานทัพทหารของสหรัฐฯหลายแห่งทั่วภูมิภาคในเช้าวันพฤหัสบดี(11มิ.ย.) ตามรายงานข่าวของฟาร์สนิวส์ อ้างอิงแหล่งข่าวระดับสูงในกองทัพเตหะราน พร้อมระบุการโจมตีดังกล่าวก่อความเสียหายอย่างหนักต่ออุปกรณ์ราคาแพงของกองทัพอเมริกาในภูมิภาค
ในรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติการดังกล่าว แหล่งข่าวระบุว่ากองทัพอิหร่านแกะรอยเส้นทางการบินและตำแหน่งของเครื่องบิน P-8 ขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ 2 ลำ ตั้งแต่ช่วงเวลาที่มันขึ้นบิน หนึ่งในนั้นออกเดินทางมาจากฐานทัพบนเกาะดิเอโก การ์เซีย แถบตอนกลางของมหาสมุทรอินเดีย ส่วนอีกลำบินมาจากฐานทัพแห่งหนึ่งของอเมริกาในยุโรปตะวันตก มุ่งหน้าสู่ทางใต้ของอ่าวเปอร์เซีย
แหล่งข่าวระบุว่า ด้วยตำแหน่งที่ชัดเจนของเครื่องบินทั้ง 2 ลำ ณ ฐานทัพชีคอิซ่า ในบาห์เรนและฐานทัพอากาศ อาลี อัล ซาเลม ในคูเวต ต่อมาจึงถูกอาวุธของอิหร่านโจมตีด้วยความแม่นยำ
ยิ่งไปกว่านั้น อิหร่านยังเฝ้าจับตาตำแหน่งของเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 อย่างน้อย 3 ลำของสหรัฐฯ ภายในโรงเก็บเครื่องบินแห่งหนึ่ง ณ ฐานทัพอากาศมูวาฟฟัค ซัลติ ในจอร์แดน แหล่งข่าวอ้างว่าการจับตายังคงมีอยู่ตลอดเวลา จนกระทั่งในนาทีท้ายๆก่อนยิงขีนาวุธออกไป ซึ่งพุ่งเข้าใส่ตำแหน่งที่ตั้งของโรงเก็บเครื่องบินที่เป็นเป้าหมายอย่างแม่นยำ ด้วยขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งพิสัยไกล
ก่อนหน้านี้ในวันพฤหัสบดี(11มิ.ย.) กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC) แถลงว่าพวกเขาได้โจมตีแก้แค้นเล่นงานที่ตั้งทางทหารต่างๆของสหรัฐฯ ทั้งในจอร์แดน คูเวตและบาห์เรน ในปฏิบัติการลงโทษพวกผู้รุกราน ตอบโต้ที่อเมริกากลับมาเปิดฉากโจมตีอิหร่าน
อ้างอิงรายงานข่าวของทาสนิม สื่อมวลชนอิหร่าน ทาง IRGC ยิงขีปนาวุธ 12 ลูกเข้าใส่ฐานทัพอากาศมูวาฟฟัค ซัลติ ในจอร์แดนและศูนย์ควบคุมของมัน ทำลายสิ่งที่พวกเขาอ้างว่า "ที่ตั้งเหล่านี้และเครื่องบินขับไล่จำนวนมาก ในนั้นรวมถึง F-35, F-15 และ F-16 ของสหรัฐฯ ที่มีข่าวว่าประจำการอยู่ ณ ฐานทัพแห่งนี้
ในถ้อยแถลงแยกกันที่รายงานโดยสำนักข่าวไออาร์เอ็นเอ ทาง IRGC ระบุว่าพวกเขาได้ปฏิบัติการ 2 ระลอก "โจมตี 18 เป้าหมายสำคัญๆที่เป็นของกองทัพสหรัฐฯ ณ ฐานทัพต่างๆในคูเวตและบาห์เรน"
กอวกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน ระบุชื่อเป้าหมายอย่างเจาะจงคือฐานทัพ อาลี อัล ซาเลม และฐานทัพอากาศอาห์เมด อัล-จาเบอร์ ในคูเวต และฐานทัพอากาศชีคอิซ่า ของบาห์เรน นอกจากนี้แล้วรายงานของสื่อมวลชนเตหะราน บ่งชี้ด้วยว่ากองเรือที่ 5 แห่งกองทัพสหรัฐฯ ในบาห์เรน ก็ตกเป็นเป้าโจมตีเช่นกัน
(ที่มา:อัลมายาดีน)