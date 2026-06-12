น้ำมันลงกว่า$2-ทองปรับลด ดาวโจนส์พุ่ง900จุดหลังทรัมป์ไม่ทำตามคำขู่

ราคาน้ำมันขยับลงในวันพฤหัสบดี(11มิ.ย.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่านภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ความเคลื่อนไหวที่ก่อความคาดหมายสำหรับข้อตกลงหนึ่งๆที่จะหยุดสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 เดือน ปัจจัยนี้ผลักใหเวอลล์สตรีทพุ่งแรงและฉุดทองคำปรับลด
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม ลดลง 2.32 ดอลลาร์ ปิดที่ 87.71 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 2.72 ดอลลาร์ ปิดที่ 90.38 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ทรัมป์ โพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ ยกเลิกแผนการโจมตีอิหร่าน เพราะการหารือมีความคืบหน้าไปถึงระดับสูงสุดของผู้นำเตหะราน และแนวร่วมมหาอำนาจในวงกว้าง แต่เขาไม่ได้ให้รายละเอียดประเด็นต่างๆขั้นท้ายสุด ที่อ้างว่าได้รับความเห็นชอบจากแนวร่วม
อย่างไรก็ตามสำนักข่าวฟาร์สนิวส์ สื่อมวลชนกึ่งรัฐของอิหร่าน รายงานว่าเตหะรานไม่ได้เห็นชอบร่างข้อตกลงใดๆทั้งสิ้น และที่ผ่านมา ทรัมป์ กล่าวอ้างมาแล้วหลายครั้งว่าข้อตกลงกับอิหร่านใกล้บรรลุแล้ว แต่สุดมักออกมาขู่อีกรอบ ครั้งที่ เตหะราน ไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของเขา
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดบวกแรงในวันพฤหัสบดี(11มิ.ย.) โดยดีดตัวขึ้นทันที ขานรับข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของอเมริกา ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน ก่อนหน้าที่บริษัทสเปซเอ็กซ์ ของอีลอน มัสก์ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(IPO)
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 929.97 จุด (1.86 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 50,848.75 เอสแอนด์พี เพิ่มขึ้น 127.31 จุด (1.75 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,394.30 จุด แนสแดค เพิ่มขึ้น 640.16 จุด (2.54 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,809.66 จุด
ความเคลื่อนไหวที่ ทรัมป์ ยกเลิกแผนโจมตีทางทหารเล่นงานอิหร่าน ยังช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้ออันเนื่องจากราคาน้ำมัน และการคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงต่อไป ปัจจัยนี้เองฉุดให้ราคาทองคำปรับลดเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี(11มิ.ย.)โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 19.30 ดอลลาร์ หรือ 3.6% ปิดที่ 4,114.00 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)