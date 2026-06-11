อื้ออึง! สื่อทั่วโลกรายงาน “หญิงไทย” ถูกจับต้องสงสัยฆาตกรรมหลังพบ “ศพนักการทูตอเมริกัน” ในโรงแรมหรูที่พม่า มีบาดแผลถูกแทงที่หัวและคอ

เอเจนซีส์ – หญิงไทยที่ไม่เปิดเผยชื่อโดนจับเตรียมขึ้นศาลพม่าฐานต้องสงสัยฆาตกรรมนักการทูตอเมริกันประจำสถานทูตสหรัฐฯในร่างกุ้ง หลังพบศพที่มีบาดแผลคล้ายโดนแทงที่ศีรษะและคอเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนในโรงแรมหรู Sakura Residence & Hotel ยอดนิยมในหมู่นักการทูตและตั้งใกล้สถานทูตอเมริกัน ด้านกระทรวงต่างประเทศยืนยันให้ความช่วยเหลือทางกงสุลแก่หญิงไทยที่อยู่ในเรือนจำและแจ้งทางครอบครัวให้รู้เรื่อง
เอพีรายงานวันนี้(11 มิ.ย)ว่า กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯยืนยันรายงานข่าวการเสียชีวิตนักการทูตสหรัฐฯประจำสถานทูตสหรัฯประจำร่างกุ้งแต่ไม่เปิดเผยในรายละเอียด
“ด้วยความเคารพการเป็นส่วนตัวของครอบคัวและบุคคลอันเป็นที่รัก พวกเราไม่มีข้อมูลมากไปกว่านี้ที่จะเปิดเผยในเวลานี้” รายงานจากแถลงการณ์ของสถานทูตสหรัฐฯประจำพม่า
ทั้งนี้พบว่าหญิงไทยที่ไม่ทราบชื่อถูกจับกุมและส่งตัวเข้าเรือนจำในความเชื่อมโยงการสอบสวนพบชายคนหนึ่งเสียชีวิตในโรงแรมหรูที่เมืองร่างกุ้ง
ชุมชนนักการทูตเปิดเผยว่า หญิงไทยต้องสงสัยโดนตำรวจพม่าจับกุมเพื่อสอบสวน
แหล่งข่าว 3 คนจากชุมชนนักการทูตในพม่าเปิดเผยว่า นักการทูตอเมริกันถูกพบเสียชีวิตเมื่อราว 2 สัปดาห์ก่อนหน้าที่ Sakura Residence & Hotel โรงแรมหรูเป็นที่รู้จักในหมู่นักการทูตและตั้งไม่ห่างจากสถานทูตสหรัฐฯประจำเมืองร่างกุ้ง
แหล่งข่าวเหล่านี้เปิดเผยว่า ตำรวจพม่าสอบสวนคดีที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคดีฆาตรกรรมโดยมีหญิงไทยที่โดนจับเป็นผู้ต้องสงสัยอาจสังหารนักการทูตคนดังกล่าว
ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานเพิ่มเติมว่า นักการทูตอเมริกันถูกพบเสียชีวิตเมื่อวันที่ 11 พ.ค เดือนที่ผ่านมาในโรงแรม อ้างอิงจากแหล่งข่าวที่เป็น 1 ในทีมนักกฎหมาย
ตามรายงานระบุว่าเขาเสียชีวิตในสภาพบาดแผนคล้ายถูกแทงที่ศีรษะและที่คอ
เอบีซีนิวส์ของสหรัฐฯรายงานโดยอ้าง 2 คนจากทีมนักฎหมายว่า หญิงไทยต้องสงสัยเตรียมขึ้นศาลพม่าวันพฤหัสบดี(11)เพื่อรับทราบข้อหาฆาตรกรรม
เอบีซีนิวส์รายงานว่า ผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อถูกตั้งข้อหาฆาตรกรรมและข้อหาการเข้าเมืองพม่าที่ใช้สำหรับชาวต่างชาติที่กระทำความผิดทางอาญาภายในประเทศ อ้างอิงจากหนึ่งในทีมนักกฎหมาย
ในเวลานี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า หญิงไทยจะเข้าสู่กระบวนการยอมรับความผิดหรือได้มีทนายระหว่างการไต่สวนที่ศาลเมือง Kamayut และหากว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจต้องโดนลงโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีในเรือนจำไปจนถึงขั้นประหารชีวิต