ยูเอ็นเผยจำนวนผู้พลัดถิ่นลดลงเหลือ 118 ล้านคน

องค์การสหประชาชาติ ระบุในวันพฤหัสบดี (11 มิ.ย.) ว่าเมื่อปีที่แล้วจำนวนผู้พลัดถิ่นลดลงเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ เนื่องจากมีคนจำนวนมากขึ้นเลือกที่จะกลับบ้าน แม้ว่าสภาพแวดล้อมมักจะไม่ปลอดภัยและไม่มั่นคงก็ตาม
หน่วยงานด้านผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติ ระบุว่า ณ สิ้นปี 2025 ทั่วโลกมีผู้พลัดถิ่นจากบ้านเรือนโดยบังคับ 117.8 ล้านคน ลดลง 5.4 ล้านคนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
หน่วยงานดังกล่าว ระบุว่า จำนวนผู้คนที่ถูกบังคับให้หนีภัยสงคราม ความรุนแรง และการกดขี่ข่มเหงยังคง "สูงเกินกว่าจะยอมรับได้" และเรียกร้องให้มีการดำเนินการเพื่อลดการพลัดถิ่นในระยะยาวอย่างมากในอีกสิบปีข้างหน้า
ในรายงานประจำปี สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้อธิบายว่าจำนวนผู้พลัดถิ่นที่ลดลงนั้นเชื่อมโยงกับ "การเพิ่มขึ้นอย่างมาก" ของจำนวนผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในประเทศ ที่เดินทางกลับบ้านเกิด
โดยรวมแล้ว มีผู้พลัดถิ่น 14.7 ล้านคนเดินทางกลับไปยังถิ่นกำเนิดของตนในปี 2025 ตามรายงานดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผู้ลี้ภัย 4.4 ล้านคนที่ข้ามพรมแดนกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตน นับเป็นจำนวนผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับประเทศมากเป็นอันดับสองนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อ 60 ปีที่แล้ว
บาร์ฮัม ซาลิห์ หัวหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กล่าวกับผู้สื่อข่าวในเจนีวาว่า "มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์" ของผู้ลี้ภัยที่เดินทางกลับประเทศในปีที่แล้วนั้นกระจุกตัวอยู่ในอัฟกานิสถาน ซูดาน และซีเรีย
แต่เขาย้ำว่า "การเดินทางกลับเหล่านี้จำนวนมากไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้สภาวะที่ปลอดภัยและมั่นคง แต่เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดัน"
เขากล่าวเตือนว่า คนเหล่านั้นเดินทางกลับไปยัง "ประเทศที่ความไม่มั่นคงยังคงมีอยู่ โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย และบริการขั้นพื้นฐานและโอกาสทางเศรษฐกิจยังคงขาดแคลน"
“การส่งกลับที่ไม่ปลอดภัย ไม่ใช่ทางออก” เขายืนยัน “มันเสี่ยงที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการพลัดถิ่นครั้งใหม่”
รายงานในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่า ในบรรดาผู้พลัดถิ่น ณ สิ้นปี 2025 มีจำนวน 41.6 ล้านคนที่ถูกจัดว่าเป็นผู้ลี้ภัย ซึ่งรวมถึงเกือบ 5.4 ล้านคนที่หนีข้ามพรมแดนเพื่อเป็นผู้ลี้ภัยในระหว่างปี
ร้อยละ 60 ของผู้ลี้ภัยใหม่เหล่านั้นหนีมาจาก 8 ประเทศ ในจำนวนนั้นมีเกือบหนึ่งล้านคนที่มาจากซูดานที่ถูกทำลายจากสงคราม และเกือบ 800,000 คนหนีมาจากยูเครน
รายงานยังชี้ให้เห็นถึงวิกฤตการณ์หลายอย่างที่ผลักดันให้เกิดการพลัดถิ่นครั้งใหญ่ตั้งแต่ต้นปีนี้ รวมถึงสงครามในตะวันออกกลางที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งระบุว่าทำให้ประชาชน 3.2 ล้านคนต้องพลัดถิ่นจากบ้านเรือนในอิหร่านเพียงประเทศเดียว
และในเลบานอน การโจมตีของอิสราเอลตั้งแต่เดือนมีนาคมทำให้ประชาชนมากกว่าหนึ่งล้านคนต้องพลัดถิ่น จากรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR)
ความขัดแย้งในอิหร่านและเลบานอนกระตุ้นให้ผู้ลี้ภัยจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศเหล่านั้นเดินทางกลับบ้านเกิดตั้งแต่ต้นปี โดยมักอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย รวมถึงไปยังซีเรียและอัฟกานิสถาน
การตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ลี้ภัยเป็นสิ่งจำเป็น
ขณะเดียวกัน สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับการลดลงของพื้นที่สำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่ของผู้ลี้ภัยในปีที่ผ่านมา โดยประเมินว่าจำนวนผู้ลี้ภัยที่ต้องการตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สามอยู่ที่ 2.9 ล้านคน
จำนวนสถานที่สำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เคยสูงถึง 188,800 แห่งในปี 2024 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสี่ทศวรรษ
แต่ในปีที่ผ่านมา จำนวนลดลงมากกว่าครึ่งเหลือเพียง 81,800 แห่ง รายงานระบุ โดยชี้ให้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงอย่างมากของจำนวนผู้ลี้ภัยที่สหรัฐอเมริการับไว้
"ช่องว่างระหว่างสถานที่และความต้องการนั้นมหาศาลและกำลังกว้างขึ้น" สำนักงานฯ เตือน
ซาลิห์ อดีตประธานาธิบดีอิรัก ซึ่งเคยเป็นผู้ลี้ภัยมาก่อน ได้เตือนว่า การพลัดถิ่นโดยบังคับนั้นยืดเยื้อมากขึ้นเรื่อยๆ บ่อยครั้งกินเวลาหลายปี หรือหลายสิบปี
“ปัจจุบัน ผู้ลี้ภัย 70 เปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่ยืดเยื้อ” เขากล่าว
เขาเน้นย้ำว่า นี่เป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืน และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ สนับสนุนโครงการริเริ่มใหม่ที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนหลายล้านคนให้พ้นจากการพลัดถิ่นระยะยาวและการพึ่งพาความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม
“ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ไม่เคยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้คนหลายชั่วอายุคนไปตลอดกาล” เขากล่าว
เขากล่าวว่า โครงการริเริ่มใหม่นี้มีเป้าหมายที่จะลดจำนวนผู้ลี้ภัยที่พลัดถิ่นระยะยาวลงครึ่งหนึ่งในอีกสิบปีข้างหน้า โดยการพัฒนาโอกาสสำหรับการกลับประเทศโดยสมัครใจ การตั้งถิ่นฐานใหม่ และวีซ่าเพื่อมนุษยธรรม
เขาแสดงความหวังว่าประเทศต่างๆ จะให้ความร่วมมือ โดยตระหนักว่า “มีหนทางที่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่ยั่งยืนมากขึ้น”
ที่มา เอเอฟพี