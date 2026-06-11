ตำรวจใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง สลายผู้ประท้วงในเบลฟาสต์

เมื่อวันพุธ (10 มิ.ย.) ตำรวจในไอร์แลนด์เหนือใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดใส่ผู้ประท้วงที่จุดไฟเล็กๆ และขว้างปาอิฐ ก้อนหิน และขวดใส่พวกเขา ในคืนที่สองของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์แทงกันอย่างโหดร้ายบนถนนในเบลฟาสต์
ผู้ประท้วงที่สวมหน้ากากได้รื้ออิฐจากกำแพงบ้านและทุบทางเท้าด้วยค้อนขนาดใหญ่ เพื่อเอาอิฐมาขว้างใส่ตำรวจปราบจลาจล ในบางจุดฝูงชนที่ก่อความวุ่นวายได้ใช้ส่วนของรั้วไม้ที่ถูกรื้อถอนมาเป็นที่กำบังบนถนน
การปะทะกับตำรวจเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากชายชาวซูดานวัย 30 ปี ปรากฏตัวต่อศาลในเบลฟาสต์ในข้อหาพยายามฆ่าจากเหตุการณ์แทงกันที่ทำให้ชายคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส และจุดชนวนความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพ
ฮาดี อาโลดิด อายุ 30 ปี ถูกสั่งคุมขังในเรือนจำหลังจากปรากฏตัวผ่านวิดีโอในศาลแขวงเบลฟาสต์ โดยเจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าวว่าเขาทำร้ายสตีเฟน โอกิลวี จนตาบอดข้างซ้ายระหว่างการใช้มีดทำร้าย นอกจากนี้เขายังถูกตั้งข้อหาครอบครองมีดและขู่ฆ่าเจ้าหน้าที่รังสีวิทยาที่กำลังรักษาอาการบาดเจ็บที่มือหลังจากการทำร้ายร่างกาย
เมื่อตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ พวกเขาพบอาโลดิดอยู่กับชายคนนั้นพร้อมมีดทำครัว เจ้าหน้าที่สืบสวนกล่าว อาโลดิดบอกกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในภายหลังว่า “ผมฆ่าคน ผมไม่รู้ว่าเขาตายหรือยัง” และพูดว่า “ผมจะฆ่าพวกคุณ”
เขาปฏิเสธที่จะมีทนายความ โดยบอกผ่านล่ามภาษาอาหรับและไม่ได้ให้การใดๆ
ตำรวจได้เตรียมพร้อมรับมือกับความรุนแรงเพิ่มเติม หลังจากมีกลุ่มชายสวมหน้ากากจุดไฟเผาบ้านหลายหลัง ที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นที่อยู่อาศัยของผู้อพยพ ทั้งยังเผาถังขยะ จุดไฟเผารถโดยสารประจำทางในเบลฟาสต์ และขว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจเมื่อวันอังคาร
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากจากบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้ และมีผู้คนหลายสิบที่ต้องไร้ที่อยู่อาศัย
แอนเซลเม ชิมา ชาวเมืองเบลฟาสต์เชื้อสายคองโก กล่าวว่าเขาเห็นควันจากรถยนต์ที่ถูกเผาไหม้ใกล้บ้านของเขา
“ผมอาศัยอยู่บนถนนสายนี้มาเกือบ 10 ปีแล้ว ผมมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้าน แต่เมื่อคืนนี้มันน่ากลัวมาก เราไม่รู้จะทำอย่างไร ผมกลัวมาก เห็นแบบนี้แล้วผมก็สงสัยว่าผมจะเป็นรายต่อไปหรือเปล่า” เขากล่าว
จอน บูทเชอร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งไอร์แลนด์เหนือ กล่าวว่า ครอบครัวหลายครอบครัว รวมถึงครอบครัวที่มีเด็กทารก ได้รับการช่วยเหลือและนำตัวไปยังสถานีตำรวจเพื่อความปลอดภัย
“นี่ไม่ใช่แค่ครอบครัวจากชุมชนชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์เท่านั้น แต่เป็นครอบครัวจากทั่วทุกชุมชนที่ตกอยู่ในพฤติกรรมที่เลวร้ายเมื่อคืนนี้ ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆ ทั้งสิ้น” บูทเชอร์กล่าวกับบีบีซี
บูทเชอร์กล่าวว่า มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มอีก 200 นายลงพื้นที่ในวันพุธ และตำรวจไอร์แลนด์เหนือกำลังขอความช่วยเหลือจากกองกำลังอื่นๆ ส่วนผู้ให้บริการรถโดยสารและรถไฟในเบลฟาสต์ระบุว่าพวกเขาจะหยุดให้บริการก่อนเวลาเนื่องจากการประท้วงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ครอบครัวของโอกิลวีเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและกล่าวว่าผู้อพยพ “มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศของเรา”
“เราไม่ต้องการให้โศกนาฏกรรมอันเลวร้ายนี้ถูกนำมาใช้เพื่อแบ่งแยกผู้คนหรือจุดชนวนความขัดแย้ง” ครอบครัวกล่าวในแถลงการณ์
นักการเมืองของไอร์แลนด์เหนือ ประณามความรุนแรงดังกล่าว มิเชลล์ โอ’นีล จากพรรคชาตินิยมไอริชซินน์เฟน ระบุว่านี่เป็น “การกระทำของอันธพาล”
“กลุ่มชายสวมหน้ากากเผาบ้านเรือนของครอบครัวต่างๆ นั้นไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากความขี้ขลาดที่น่ารังเกียจ” เธอกล่าว
เอ็มมา ลิตเติล-เพนเจลลี จากพรรคสหภาพประชาธิปไตยที่สนับสนุนอังกฤษ กล่าวว่า “การระบายความคับข้องใจต่อการกระทำชั่วร้ายของบุคคลหนึ่งไปที่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเป็นสิ่งที่ผิดอย่างสิ้นเชิง”
ที่มา เอพี