ทรัมป์ขู่ถล่มแหลก-สถานการณ์ใกล้เกิดสงครามเต็มพิกัดรอบใหม่ หลังอิหร่าน-สหรัฐฯโจมตีตอบโต้แลกหมัดกันวันที่สอง

สหรัฐฯกับอิหร่านแลกหมัดโจมตีตอบโต้กันเป็นวันที่สอง เป็นการผลักดันให้ภูมิภาคตะวันออกกลางขยับเข้าใกล้ภาวะสงครามแบบเต็มพิกัดอีกรอบหนึ่ง ทั้งนี้ ในวันพฤหัสบดี (11 มิ.ย.) เตหะรานเอาคืน ด้วยการถล่มฐานทัพอเมริกันในบาห์เรน คูเวต และจอร์แดน หลังถูกวอชิงตันโจมตีทางอากาศเป็นวันที่ 2 แถมทรัมป์ยังขู่จัดหนักกว่าเดิมถ้าสาธารณรัฐอิสลามยังไม่ยอมทำข้อตกลง ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีกลาโหมเฮกเซธก็รับลูกทันควัน ลั่นพร้อมเจรจาด้วยระเบิด และการโจมตีในคืนที่ 3 อาจหนักหน่วงและชัดเจนขึ้น
สงครามคราวนี้ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. จากการที่อเมริการ่วมมือกับอิสราเอลโจมตีอิหร่าน อยู่ในภาวะสงบลงชั่วคราวภายหลังสองฝ่ายตกลงหยุดยิงกันเมื่อต้นเดือนเม.ย. อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการยุติการสู้รบเป็นการถาวรยังคงไร้ความคืบหน้า และการโจมตีตอบโต้กันในช่วงสัปดาห์นี้เพิ่มความกดดันให้กับการหยุดยิงซึ่งอยู่ในสภาพง่อนแง่นอยู่แล้ว
ในการโจมตีตอบโต้วันที่สอง กองบัญชาการทหารด้านกลางของกองทัพอเมริกัน (CENTCOM) แถลงว่าตั้งแต่วันพุธ (9) จนกระทั่งล่วงเข้าวันพฤหัสฯ ได้ถล่มโจมตีขีดความสามารถด้านการสอดแนมทางทหาร ระบบสื่อสาร และระบบป้องกันภัยทางอากาศทั่วอิหร่าน ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) บอกว่า ได้ตอบโต้โดยเล็งไปที่เป้าหมายทางทหาร 18 แห่งในฐานทัพของอเมริกา ซึ่งตั้งอยู่ในจอร์แดน และคูเวต รวมถึงกองเรือที่ 5 ของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในบาห์เรน
วันพุธ (10 มิ.ย.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่พูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า ใกล้บรรลุข้อตกลงกับอิหร่านแล้ว กลับมากล่าวหาว่า เตหะรานหลอกวอชิงตันมาตลอด และตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องรับผลที่ตามมา
หลังจากนั้นไม่นาน CENTCOM เผยว่า ได้เริ่มโจมตีอิหร่านเพื่อตอบโต้ความก้าวร้าวที่ดำเนินมาต่อเนื่อง และในเวลาต่อมาได้ประกาศเพิ่มเติมว่า ภารกิจเสร็จสิ้นเมื่อก่อนรุ่งสางวันพฤหัสฯ
ทางด้านสื่อของอิหร่านรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดทั่วดินแดนทางใต้ที่รวมถึงเมืองท่าบันดาร์อับบาส และพื้นที่อื่นๆ บริเวณช่องแคบฮอร์มุซ และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 3 คนในเตหะราน
IRGC เปิดเผยในเวลาต่อมาว่า เป้าหมายที่ถูกโจมตีรวมถึงนิคมการผลิต ค่ายทหาร และฐานทัพนอกเตหะราน
ด้านจอร์แดนแถลงว่า สอยขีปนาวุธอิหร่านร่วง 20 ลูก ขณะที่กองทัพคูเวตระบุว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้จัดการอาวุธของศัตรู และบาห์เรน ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานทัพเรือของอเมริกา เผยว่า เด็กหญิงวัย 11 ปีคนหนึ่งบาดเจ็บเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนและรถหลายคันเสียหายจากการโจมตีของอิหร่าน
เจรจาด้วยระเบิด
ทางด้าน พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ แถลงในวันพุธว่า ถ้าทรัมป์ต้องการ อเมริกาก็จะเจรจากับอิหร่านด้วยระเบิด
ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านแถลงวันพฤหัสฯว่า การโจมตีที่ผิดกฎหมายของอเมริกาไม่ได้เป็นการละเมิดการตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงเท่านั้น แต่ยังทำให้ข้อตกลงนี้ไร้ความหมาย
อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มผู้เจรจาไกล่เกลี่ยซึ่งนำโดยปากีสถาน ยังคงเดินหน้าแนวทางการทูต ขณะพวกนักการทูตเผยว่า ทีมเจรจาของกาตาร์ก็เพิ่งเสร็จสิ้นการหารือกับเจ้าหน้าที่อิหร่าน
ตอฮีร์ อันดราบี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน เผยว่า ยังไม่หมดหวังในการหาทางยุติสงครามในตะวันออกกลางผ่านการเจรจา แต่ยอมรับว่า ยากที่จะมองแง่ดีได้ขณะที่สองฝ่ายกลับมาเผชิญหน้ากันอีกครั้ง
ฮอร์มุซระอุ
มาจิด มูซาวี ผู้บัญชาการกองทัพอากาศและอวกาศของ IRGC โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า ถ้าวอชิงตันทำให้ช่องแคบฮอร์มุซไม่ปลอดภัย อิหร่านจะทำให้ตะวันออกกลางกลายเป็นขุมนรกสำหรับอเมริกา
ขณะที่ รัฐมนตรีกระทรวงการขนส่งของอินเดียแถลงในวันพฤหัสฯ ว่า กะลาสีอินเดีย 3 คนบนเรือสินค้า เอ็มที เซ็ตเทิลเบลโล เสียชีวิตจากการโจมตีของอเมริกาขณะที่เรืออยู่นอกชายฝั่งโอมานเมื่อวันพุธ และกระทรวงการต่างประเทศอินเดียได้เรียกนักการทูตระดับสูงของอเมริกาประจำนิวเดลีเข้าพบเพื่อประท้วงต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ทางด้าน CENTCOM กล่าวหาเรือเซ็ตเทิลเบลโล ฝ่าฝืนการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ และพยายามขนน้ำมันออกจากอิหร่าน จึงเล็งยิงไปที่ห้องเครื่องของเรือ
ขณะเดียวกัน สถานีทีวีไออาร์ไอบีและสำนักข่าวเมห์รของอิหร่านรายงานว่า กองทัพเรืออิหร่านยิงเรือ 2 ลำที่พยายามแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ด้านสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านก็รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของศูนย์บัญชาการทางทหารว่า ช่องแคบฮอร์มุซปิดสนิท และเรือที่พยายามละเมิดคำสั่งจะถูกโจมตี
ทว่า CENTCOM ออกมายืนยันว่า ยังมีเรือสินค้าแล่นผ่านเส้นทางดังกล่าวเมื่อคืนวันพุธ
นอกจากนั้น ทรัมป์ยังคุยว่า นับจากเดือนที่แล้ว กองทัพอเมริกาทำภารกิจลับในการขนน้ำมันผ่านกองกำลังอิหร่านในช่องแคบฮฮร์มุซได้สำเร็จรวมแล้วกว่า 100 ล้านบาร์เรล หรือเท่ากับปริมาณการจัดส่งน้ำมัน 5 วันผ่านเส้นทางดังกล่าวก่อนที่สงครามจะเริ่มต้น อย่างไรก็ดี ตัวเลขนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันแต่อย่างใด
ถล่มให้ราบคาบ
ก่อนหน้านั้น ฟ็อกซ์นิวส์ สื่อทีวีฝ่ายขวาจัดในสหรัฐฯรายงานว่า ทรัมป์อ้างว่า ผู้นำอิหร่านโทรศัพท์หาตนเองโดยตรงในห้องสถานการณ์ของทำเนียบขาว ขณะที่อเมริกาเริ่มบอมบ์อิหร่านระลอกล่าสุด ทว่า IRGC ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างนี้ทันควัน
ทรัมป์ยังบอกว่า ถ้าเตหะรานยังไม่ยอมรับเงื่อนไขของอเมริกาเพื่อยุติสงคราม วอชิงตันจะถล่มอิหร่านให้ราบคาบในคืนวันพฤหัสฯ และเฮกเสธสำทับว่า การโจมตีในคืนที่ 3 อาจหนักหน่วงและชัดเจนกว่าเดิม
(ที่มา: เอพี/รอยเตอร์/เอเอฟพี)