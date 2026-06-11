ลูกเรืออินเดียดับ 3 จากการโจมตีของสหรัฐฯ

ทางการอินเดียระบุในวันพฤหัสบดี (11 มิ.ย.) ว่าลูกเรือชาวอินเดีย 3 คนบนเรือสินค้าที่ถูกสหรัฐฯ โจมตีนอกชายฝั่งโอมาน ได้เสียชีวิตแล้ว
“เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งที่ทราบถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมบนเรือ MT Settebello ที่ติดธงปาเลา” สารบานันดา โซโนวาล รัฐมนตรีกระทรวงการเดินเรือและสัญจรทางน้ำ ระบุในแถลงการณ์ โดยอ้างถึงการโจมตีเรือเมื่อวันก่อน
“น่าเศร้าที่ลูกเรือชาวอินเดีย 3 คนที่รายงานว่าสูญหายในตอนแรก ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว หลังจากพบและระบุตัวตนศพแล้ว” เขากล่าว
กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้เรียกตัวนักการทูตระดับสูงของสหรัฐฯ ในนิวเดลี เพื่อยื่น “การประท้วงอย่างรุนแรง” หลังจากสหรัฐฯโจมตีเรือ MT Settebello เมื่อวันพุธ ถือเป็นการโจมตีเรือสินค้าที่มีลูกเรือส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียครั้งที่สอง เท่าที่มีรายงานในสัปดาห์นี้
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ทางการโอมานได้ช่วยเหลือลูกเรือชาวอินเดีย 24 คนออกจากเรือ MT Marivex ทางอากาศ หลังจากสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงปาเลา
ภาพที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยสหภาพแรงงานลูกเรือของอินเดีย แสดงให้เห็นลูกเรือถูกดึงขึ้นจากเรือด้วยเฮลิคอปเตอร์ ขณะที่ควันดำหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากสะพานเดินเรือและห้องพักของเรือ
โซโนวาลกล่าวว่า รัฐบาลยืนหยัด "เคียงข้างผู้สูญเสียอย่างมั่นคงในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้"
"ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งตัวลูกเรือที่ได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศโดยทันที และส่งศพของผู้เสียชีวิตกลับมาอย่างรวดเร็วเพื่อประกอบพิธีศพ" เขากล่าว
ที่มา เอเอฟพี