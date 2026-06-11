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ลูกเรืออินเดียดับ 3 จากการโจมตีของสหรัฐฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ทางการอินเดียระบุในวันพฤหัสบดี (11 มิ.ย.) ว่าลูกเรือชาวอินเดีย 3 คนบนเรือสินค้าที่ถูกสหรัฐฯ โจมตีนอกชายฝั่งโอมาน ได้เสียชีวิตแล้ว

“เป็นเรื่องน่าเศร้าอย่างยิ่งที่ทราบถึงเหตุการณ์โศกนาฏกรรมบนเรือ MT Settebello ที่ติดธงปาเลา” สารบานันดา โซโนวาล รัฐมนตรีกระทรวงการเดินเรือและสัญจรทางน้ำ ระบุในแถลงการณ์ โดยอ้างถึงการโจมตีเรือเมื่อวันก่อน

“น่าเศร้าที่ลูกเรือชาวอินเดีย 3 คนที่รายงานว่าสูญหายในตอนแรก ได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว หลังจากพบและระบุตัวตนศพแล้ว” เขากล่าว

กระทรวงการต่างประเทศของอินเดียได้เรียกตัวนักการทูตระดับสูงของสหรัฐฯ ในนิวเดลี เพื่อยื่น “การประท้วงอย่างรุนแรง” หลังจากสหรัฐฯโจมตีเรือ MT Settebello เมื่อวันพุธ ถือเป็นการโจมตีเรือสินค้าที่มีลูกเรือส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียครั้งที่สอง เท่าที่มีรายงานในสัปดาห์นี้

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ทางการโอมานได้ช่วยเหลือลูกเรือชาวอินเดีย 24 คนออกจากเรือ MT Marivex ทางอากาศ หลังจากสหรัฐฯ โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่ติดธงปาเลา

ภาพที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียโดยสหภาพแรงงานลูกเรือของอินเดีย แสดงให้เห็นลูกเรือถูกดึงขึ้นจากเรือด้วยเฮลิคอปเตอร์ ขณะที่ควันดำหนาทึบพวยพุ่งออกมาจากสะพานเดินเรือและห้องพักของเรือ

โซโนวาลกล่าวว่า รัฐบาลยืนหยัด "เคียงข้างผู้สูญเสียอย่างมั่นคงในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้"

"ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการส่งตัวลูกเรือที่ได้รับการช่วยเหลือกลับประเทศโดยทันที และส่งศพของผู้เสียชีวิตกลับมาอย่างรวดเร็วเพื่อประกอบพิธีศพ" เขากล่าว

ที่มา เอเอฟพี