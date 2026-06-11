ทรัมป์ตบะแตก! ประกาศขยี้อิหร่านในคืนนี้ ยึดเกาะคาร์กควบคุมน้ำมัน-ก๊าซของเตหะราน

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศกร้าวในวันพฤหัสบดี(11มิ.ย.) ว่าจะเล่นงานอิหร่าน "อย่างหนักหน่วงมากๆในคืนนี้" อ้างว่ากองทัพเรือ กองทัพอากาศ เรดาร์ ระบบป้องกันภัยทางอากาศและศักยภาพโจมตีส่วนใหญ่ของเตะราน ดับสูบไปโดยสิ้นเชิงแล้ว
นอกจากนี้ทรัมป์ยังพูดถึงการยึดเกาะคาร์กและที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำมันอื่นๆ โดยบอกว่าสหรัฐฯจะเข้าควบคุมตลาดน้ำมันและก๊าซของอิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จ
"สหรัฐฯจะเล่นงานอิหร่าน (ซึ่งกองทัพเรือ กองทัพอากาศ เรดาร์ ระบบต่อต้านอากาศยานและการป้องกันตนเองรูปแบบอื่นๆ เช่นเดียวกับศักยภาพโจมตีส่วนใหญ่ ได้สูญสิ้นไปแล้ว) อย่างหนักมาก ในคืนนี้" ทรัมป์เตือน
"ณ ช่วงใดช่วงหนึ่งอีกไม่นานนักในอนาคต เราจะเข้ายึดเกาะคาร์กและตำแหน่งที่ตั้งโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันอื่นๆ และควบคุมตลาดน้ำมันและก๊าซของพวกเขาโดยเบ็ดเสร็จ แบบเดียวกับที่เราทำกับเวเนซุเอลา ซึ่งเป็นไปด้วยดีมากๆกับทั้งเวเนซุเอลาและสหรัฐฯ ขอบคุณที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้!" ทรัมป์โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียล
(ที่มา:ฟ็อกซ์นิวส์)