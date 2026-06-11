ไทเปกร้าว! พร้อม 'ขับไล่' เรือจีนหากล้ำอธิปไตย หลังปักกิ่งส่งเรือลาดตระเวนนอกชายฝั่งตอ.ไต้หวัน

หน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุวันนี้ (11 มิ.ย.) ว่าไต้หวันจะไม่ยอมให้จีนสร้างความเข้าใจผิดว่ามีอำนาจเหนือน่านน้ำของตน และพร้อมจะ "ขับไล่" ผู้ที่ท้าทาย หลังจากที่จีนปิดฉากภารกิจลาดตระเวนบริเวณชายฝั่งตะวันออกของไต้หวัน
จีนซึ่งอ้างว่าไต้หวันซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเป็นดินแดนของตนเองแสดงท่าทีไม่พอใจ หลังจากที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์แถลงเมื่อเดือนที่แล้วว่าจะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเขตแดนทางทะเล โดยมองว่าการเจรจานั้นเกี่ยวข้องกับน่านน้ำนอกชายฝั่งไต้หวัน
เมื่อคืนวันเสาร์ (6) สื่อรัฐบาลจีนรายงานว่า ได้มีการส่งเรือออกไปปฏิบัติการ "บังคับใช้กฎหมายจราจรทางทะเลพิเศษ" และตรวจสอบเรือในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวัน เพื่อตอบโต้คำประกาศของญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์
เมื่อคืนวันพุธ (10) สื่อรัฐบาลจีนประกาศว่า การลาดตระเวนได้สิ้นสุดลงแล้ว หลังจากที่ "ตรวจสอบเรือที่แล่นผ่าน 198 ลำ และแก้ไขการละเมิดโดยเรือ 3 ลำ" นอกจากนี้ยังดำเนินการสำรวจทางอุทกศาสตร์ และลาดตระเวนในพื้นที่ที่มีสายเคเบิลใต้น้ำอยู่
หน่วยยามฝั่งไต้หวันยืนยันว่า ปักกิ่งไม่มีอำนาจในน่านน้ำเหล่านั้น และเมื่อใดก็ตามที่เรือจีนปรากฏตัว เรือของไต้หวันจะ "ขับไล่พวกเขาออกไปอย่างเด็ดขาด และรักษาเสรีภาพและความปลอดภัยในการเดินเรือ"
"อธิปไตยทางทะเลของประเทศเราไม่สามารถถูกละเมิดได้" ยามฝั่งของไต้หวันระบุในคำแถลง "ประเทศใดก็ตามที่อ้างอำนาจจะถูกขับไล่ออกไป โดยไม่มีข้อยกเว้น"
สื่อจีนเผยแพร่ภาพแผนที่พื้นฐานของการปฏิบัติการของเรือจีน โดยแสดงลูกศรล้อมรอบไต้หวัน
ไต้หวันระบุในสัปดาห์นี้ว่า มีเรือสินค้า 3 ลำที่แล่นผ่านในพื้นที่ดังกล่าวถูก "คุกคาม" โดยยามฝั่งจีนซึ่งเข้าไปสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทางของเรือ และอ้างเขตอำนาจศาล
โฆษกหน่วยยามฝั่งไต้หวัน เซี่ย ชิ่งชิน กล่าวกับผู้สื่อข่าววันนี้ (11) ว่า เรือบางลำได้ยอมแจ้งข้อมูลต่อจีน เช่น บอกว่าจะแวะจอดท่าเรือใดเป็นจุดหมายต่อไป
เซี่ย ย้ำว่า จีน "ไม่มีสิทธิอธิปไตยใดๆ ในน่านน้ำทางตะวันออกของไต้หวัน"
"หน่วยยามฝั่งของเราจะขับไล่เรือใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์ในเขตแดนออกไปโดยไม่ยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นเรือสัญชาติใดก็ตาม เพื่อปกป้องอธิปไตยของเรา" เขากล่าว
ยามฝั่งของไต้หวันยังระบุด้วยว่า มีเรือของรัฐบาลจีน 2 ลำรุกล้ำน่านน้ำหวงห้ามใกล้เกาะอิตูอาบาในทะเลจีนใต้เป็นเวลา 15 นาทีในวันนี้ (11)โดยเข้าใกล้เกาะที่ไต้หวันควบคุมอยู่ในระยะเพียง 2.1 ไมล์ทะเล
เรือทั้งสองลำได้แล่นออกไป หลังจากได้รับการเตือนและท้าทายจากเรือยามฝั่งของไต้หวัน
สำนักงานกิจการไต้หวันของจีนยังไม่ตอบคำขอความคิดเห็นในทันที ทว่าก่อนหน้านี้กองกำลังจีนมักจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเกาะอิตูอาบา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะไท่ผิง
จีนไม่ยอมรับอธิปไตยใดๆ ที่ไต้หวันอ้าง และเรือรบและเครื่องบินรบของจีนปฏิบัติการอยู่รอบเกาะเกือบทุกวัน
ไต้หวันยืนยันว่ามีเพียงประชาชนชาวไต้หวันเท่านั้นที่สามารถตัดสินอนาคตของตนเองได้ และประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ได้เคยยื่นข้อเสนอเจรจากับจีนหลายครั้ง แต่ปักกิ่งปฏิเสธ โดยชี้ว่า ไล่ เป็น "ผู้แบ่งแยกดินแดน"
ที่มา : รอยเตอร์