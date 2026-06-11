จัดหนัก! สหรัฐฯสั่งคว่ำบาตรขึ้นบัญชีดำ “7คน รวมทูตทหารอิหร่าน – 6 องค์กร” ใน“จีน-ฮ่องกง” เอี่ยวจัดซื้อโครงการมิสไซล์อิหร่านให้ “IRGC – กองทัพเตหะราน” ทำสงครามตะวันออกกลาง

เอพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – วอชิงตันก่อนหน้าวันอังคาร(6 มิ.ย)ประกาศขึ้นบัญชีดำคว่ำบาตร 7 คนรวมทูตทหารเตหะรานประจำจีน และ 6 องค์กรที่มีฐานใน “จีน” และ “ฮ่องกง”เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและช่วยเหลือจัดซื้อในโครงการมิสไซล์อิหร่าน รวมอุปกรณ์สำคัญเพื่อผลิตหัวรบนิวเคลียร์ให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC ที่ทรงอำนาจของผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่านและกองทัพอิหร่านในการทำสงครามกับอเมริกา-อิสราเอลและโจมตีชาติภูมิภาคตะวันออกกลางหลังเดือนที่แล้ว สั่งคว่ำบาตร 3 บริษัทเทคโนโลยีดาวเทียมช่วยอิหร่านโจมตีฐานทัพอเมริกันในตะวันออกกลาง
เอพีรายงานวันเสาร์(6 มิ.ย)ว่า การประกาศคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มีผลต่อ เครือข่าย 7 คน และ 6 บริษัทที่มีฐานในจีน “ให้ความช่วยเหลือการจัดซื้อชิ้นส่วนสำคัญและอ่อนไหวรวมไปถึงเทคโนโลยีสำหรับ กองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิสลาม IRGC และกองทัพอิหร่านในการพัฒนามิสไซล์อิหร่านรวม กระทรวงกลาโหมอิหร่านและบริษัทที่เกี่ยวข้องกระทรวง อ้างอิงจากกระทรวงการคลังสหรัฐฯ
บริษัทจีน Zhejiang Qingji Ind Co, Ltd ที่ขายเครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอน (centrifuge) ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญการผลิตสารตั้งต้น(Uranium Enrichment) สำหรับการผลิตหัวรบนิวเคลียร์ และอุปกรณ์อื่นๆไปให้ 'บริษัทอิหร่านที่เชื่อมโยงกระทรวงกลาโหมอิหร่าน'
การประกาศคว่ำบาตรยังรวมซีอีโอไม่กี่คนของบริษัท Qingji และบริษัทฮ่องกง Process Engineering Limited ที่สหรัฐฯชี้ว่าทำหน้าที่เป็นบริษัทบังหน้าให้กับบริษัทจีน
เอพีรายงานว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯยังขึ้นบัญชีดำ ทูตทหารอิหร่านประจำกรุงปักกิ่ง ดาวูด ดัมกานี (Davoud Damghani) ที่ทำหน้าที่ประสานการจัดซื้อจากจีนสำหรับผู้ใช้ปลายทางอิหร่าน
คำสั่งคว่ำบาตรนี้ทำให้ทั้งหมดที่เป็นบุคคลและองค์กรไม่สามารถเข้าถึงทรัพย์สินหรือการเงินที่มีในสหรัฐฯและป้องกันบริษัทอเมริกันและพลเมืองอเมริกันทำธุรกิจร่วมกับคนเหล่านั้น
การประกาศคว่ำบาตรล่าสุดเกิดขึ้นหลังอิหร่านอ้างว่า ประสบความสำเร็จสร้างมิสไซล์ไฮเปอร์โซนิกที่มีความสามารถเดินทางไกล 15 เท่าเหนือเสียง ท่ามกลางความตรึงเครียดที่ยังคงสูงระหว่างสหรัฐฯและอิหร่านสำหรับชะตากรรมโครงการอาวุธนิวเคลียร์อิหร่าน
และก่อนหน้าบลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันที่ 6 พ.ค กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯประกาศคว่ำบาตรต่อบริษัทเทคโนโลยีดาวเทียมจีน 3 แห่งได้แก่ บริษัท Meentropy Technology (หางโจว) Co.บริษัท The Earth Eye และบริษัท Chang Guang Satellite Technology Co.
ทั้งนี้ Meentropy Technology เผยแพร่โอเพนซอร์ซสำหรับความเคลื่อนไหวทางการทหารสหรัฐฯระหว่างปฎิบัติ Epic Fury ที่เมื่อวันแรกของปฎิบัติการสามารถลอบสังหารอดีตผู้นำสูงสุดทางจิตวิญญาณอิหร่าน อาลี คาเมเนอี และกลุ่มผู้กุมอำนาจเตหะราน ส่วนบริษัท Chang Guang Satellite Technology Co. นั้นรวบรวมข้อมูลของสหรัฐฯและกองกำลังชาติพันธมิตรตามคำขอกองทัพอิหร่าน