สื่อนอกตีข่าว! ศาลไทยตัดสินประหารชีวิต 2 ชายอุยกูร์คดีวางระเบิดแยกราชประสงค์

สื่อต่างประเทศรายงานข่าว ศาลอาญาของไทยตัดสินประหารชีวิตชายชาวจีนเชื้อสายอุยกูร์ 2 คนในข้อหาวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ ในกรุงเทพมหานคร เมื่อปี 2015 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 20 คน นับเป็นคำตัดสินที่รอคอยมานานในคดีวางระเบิดที่ร้ายแรงที่สุดของไทย
สำนักข่าว AFP รายงานว่า วันนี้ (11 มิ.ย.) ศาลอาญากรุงเทพใต้ได้ตัดสินว่า ไมไรลี ยูซุฟู และ บิลาล มูฮัมหมัด หรือ อาเด็ม คาราดัก มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและพยายามฆ่า จากบทบาทของพวกเขาในการวางระเบิดที่ศาลท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์ ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีชื่อเสียงใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพมหนครเมื่อเดือน ส.ค. ปี 2015
เหตุระเบิดได้ทำลายสถานที่ที่ผู้แสวงบุญและนักท่องเที่ยวมารวมตัวกัน ทำให้มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 100 คน และภายในศาลเต็มไปด้วยเศษชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และซากปรักหักพังที่ไหม้เกรียม
นักท่องเที่ยวชาวจีนหลายคนเสียชีวิตจากเหตุระเบิดที่คาดว่าถูกซ่อนไว้ในกระเป๋าเป้สะพายหลัง
“จำเลยกระทำการเพียงครั้งเดียวที่ละเมิดกฎหมายหลายข้อ ดังนั้นศาลจึงลงโทษอย่างหนักที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามกฎหมาย คือโทษประหารชีวิต” หนึ่งในคณะผู้พิพากษาทั้ง 4 คนกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (11) ระหว่างอ่านคำพิพากษาที่ยาวเหยียด
จำเลยทั้งสองคนซึ่งเป็นพลเมืองจีนที่เดินทางมาศาลในชุดนักโทษ ถูกตัดสินให้พ้นผิดในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวางระเบิดที่ท่าเรือแห่งหนึ่งในย่านเจริญนครของ กรุงเทพมหานคร
ภายหลังคำตัดสิน ไมไรลี กล่าวว่า "ขอแสดงความเสียใจต่อระบบยุติธรรมของประเทศไทย ผมไม่ยอมรับเรื่องนี้เลย ผมไม่ได้ทำอะไรผิด"
ชูชาติ กันภัย ทนายความของฝ่ายจำเลย กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า จำเลย "จะยื่นอุทธรณ์คำตัดสิน เนื่องจากมีหลายแง่มุมของคดีที่ศาลยังไม่ได้พิจารณาอย่างครบถ้วน รวมถึงการปฏิบัติต่อจำเลยในระหว่างการพิจารณาคดี"
การพิจารณาคดีซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปีนั้นเต็มไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากการระบาดของไวรัสโคโรนาและปัญหาในการจัดหาล่าม
เหตุระเบิดเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ หลังจากที่คณะรัฐบาลทหารของไทยในขณะนั้นได้บังคับส่งตัวชาวอุยกูร์ 109 คนกลับไปยังประเทศจีน ซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมเหล่านี้เผชิญกับการกดขี่ทางวัฒนธรรมและศาสนา
จังหวะเวลาดังกล่าวทำให้เกิดการคาดเดาว่า การวางระเบิดศาลท้าวมหาพรหมเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแก้แค้นต่อประเทศไทยที่เป็นศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญสำหรับชาวอุยกูร์ ในขณะที่ผู้นำทหารของไทยในขณะนั้นมีความใกล้ชิดกับปักกิ่งมากขึ้น
หลังเกิดเหตุระเบิดไม่นาน ตำรวจได้ระบุชื่อผู้ต้องสงสัยรวม 17 คน แต่ในตอนแรกจับกุมได้เพียง ไมไรลี และ มูฮัมหมัด เท่านั้น
รัฐบาลไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการสอบสวนที่ไม่โปร่งใส ซึ่งดูเหมือนจะซาลงหลังจากจับกุมชายทั้งสองคนได้ไม่นาน
พวกเขาถูกนำตัวขึ้นศาลในปี 2016 ในข้อหาวางระเบิด
กระบวนการพิจารณาคดีซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้การของพยานหลายร้อยคนถูกเลื่อนออกไปหลายครั้ง โดยครั้งหนึ่งเกิดจากล่ามของจำเลยถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
ในปี 2017 หญิงชาวไทยชื่อ วรรณา สวนสัน ถูกควบคุมตัวเมื่อเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานคร ตามหมายจับที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดศาลท้าวมหาพรหมทำให้เธอเป็นผู้ต้องสงสัยรายที่ 3 ที่ถูกตำรวจจับกุม
เธอถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่า ฆาตกรรม และครอบครองระเบิดและอาวุธ แต่ได้รับการยกฟ้องในปี 2024
ชาวอุยกูร์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อสายเตอร์กิชมีถิ่นกำเนิดในมณฑลซินเจียงทางตะวันตกสุดของจีน
รัฐบาลปักกิ่งถูกครหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวางในภูมิภาคนี้ รวมถึงการกักขังชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยมุสลิมอื่นๆ ประมาณ 1 ล้านคน ซึ่งจีนปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
ประเทศไทยเนรเทศชาวอุยกูร์หลายสิบคนกลับไปยังจีนในเดือน ก.พ. ปี 2025 แม้จะมีคำเตือนจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนว่าคนเหล่านี้อาจเผชิญกับการถูกข่มเหงเมื่อกลับไป ซึ่งการกระทำของไทยถูกประณามอย่างรวดเร็วจากสหประชาชาติ
ที่มา: เอเอฟพี