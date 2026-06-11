'แคนาดา' เสนอร่างกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า 16 ใช้สื่อสังคมออนไลน์-ควบคุมแชทบอท AI

รัฐบาลแคนาดาได้เสนอร่างกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางดิจิทัลเมื่อวันพุธ (10 มิ.ย.) ซึ่งจะห้ามการใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 16 ปี โดยมีข้อยกเว้นสำหรับแพลตฟอร์มที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยบางประการ หลังจากที่ออสเตรเลียได้ออกกฎหมายห้ามใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับเยาวชนเป็นประเทศแรกของโลกเมื่อหลายเดือนก่อน
เจ้าหน้าที่รัฐกล่าวว่า ร่างกฎหมายนี้ยังมุ่งเป้าไปที่การทำให้แชทบอท AI ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลด้านดิจิทัลเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย
บริษัทต่างๆ อาจเผชิญบทลงโทษปรับ 3% ของรายได้ทั่วโลก หรือสูงสุด 10 ล้านดอลลาร์แคนาดา (7.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า หากไม่ปฏิบัติตาม
มาร์ค มิลเลอร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของแคนาดา กล่าวว่า “แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์และแชทบอท AI ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจ พวกมันไม่ได้สนับสนุนพัฒนาการที่ดีของเด็ก และได้กลายเป็นแหล่งที่มาของความวิตกกังวล ความโดดเดี่ยว ภาวะซึมเศร้า และปัญหาด้านสุขภาพจิตอื่นๆ อีกมากมายสำหรับเยาวชนชาวแคนาดาจำนวนมาก”
“กฎหมายฉบับนี้จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับเยาวชนแคนาดา และเสริมสร้างศักยภาพให้พวกเขาได้พบปะกันแบบตัวต่อตัว สร้างมิตรภาพ ตั้งใจเรียน และเรียนรู้ทักษะในโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตได้อย่างเต็มที่”
การนำเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่รัฐสภาเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ หลังจากครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุกราดยิงครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศได้ฟ้องร้อง OpenAI โดยกล่าวหาว่าบริษัทรู้ว่าผู้ต้องสงสัยกำลังวางแผนโจมตีบน ChatGPT แต่ไม่ได้แจ้งเตือนตำรวจ
OpenAI ยังไม่ได้ตอบกลับคำขอความคิดเห็นในทันที
ในเดือน ธ.ค. ออสเตรเลียกลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ห้ามใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี โดยเพียง 1 เดือนหลังจากที่กฎหมายนี้ถูกบังคับใช้ บริษัทโซเชียลมีเดียได้ปิดใช้งานบัญชีของวัยรุ่นเกือบ 5 ล้านคน
เจ้าหน้าที่รัฐบาลกล่าวในการบรรยายสรุปทางเทคนิคว่า อาจต้องใช้เวลา 1 ปีในการผ่านร่างกฎหมาย และ 18 เดือนในการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลด้านดิจิทัลเมื่อผ่านแล้ว
โฆษกของ Google ซึ่งเป็นเจ้าของ YouTube กล่าวว่าบริษัทมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลแคนาดาเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงขึ้นสำหรับทุกแพลตฟอร์ม และเพื่อให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจและควบคุมได้ในการเลือกประสบการณ์ออนไลน์ที่ดียิ่งขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับบุตรหลานของตน
ด้านโฆษกของ Meta ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม Facebook และ Instagram ระบุว่า "เช่นเดียวกับผู้ร่างกฎหมาย เราต้องการให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ออนไลน์ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเรากำลังประเมินรายละเอียดของกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางดิจิทัล"
ในส่วนของแพลตฟอร์ม X ของ อีลอน มัสก์ ยังไม่ได้ตอบคำขอความคิดเห็น
ฝรั่งเศส เดนมาร์ก และโปแลนด์ กำลังพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดียสำหรับเด็ก ในขณะที่กรีซประกาศในเดือน เม.ย. ว่าจะห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียตั้งแต่เดือน ม.ค. ปี 2027
เบรตต์ คาราเวย์ รองศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยโทรอนโต ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและความเป็นส่วนตัว กล่าวว่า ร่างกฎหมายของแคนาดาจะมีความครอบคลุมมากกว่ากฎหมายของออสเตรเลีย เนื่องจากนโยบายของแคนาดา "จะเกี่ยวข้องกับข้อผูกพันของแพลตฟอร์มที่ซับซ้อนกว่า"
"จุดมุ่งหมายคือการออกแบบระบบนิเวศของโซเชียลมีเดียใหม่เพื่อให้ปลอดภัยสำหรับเด็ก ในขณะที่กฎหมายของออสเตรเลียเกี่ยวกับการจำกัดการเข้าถึงระบบนิเวศ" เขาอธิบาย
"ขอบเขตยังกว้างกว่าด้วย เนื่องจากกฎหมายของแคนาดาจะครอบคลุมถึงปัญญาประดิษฐ์ (AI) ด้วย"
ที่มา: รอยเตอร์