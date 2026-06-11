กลัวที่ไหน!เตหะรานตอบโต้ถล่มฐานทัพUSทั่วอ่าวเปอร์เซีย สวนกลับทรัมป์โวอิหร่านอ้อนวอนให้หยุดโจมตี

กองกำลังพิทักษ์การปฏิบัติอิสลามแห่งอิหร่าน(IRGC)แถลงได้โจมตีเป้าหมายทางทหารที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐฯหลายเป้าหมายทั่วอ่าวเปอร์เซีย ในนั้นรวมถึงสิ่งที่อ้างว่าเป็นทำลาย "เป้าหมายสำคัญ 18 แห่ง" พร้อมประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยสมบูรณ์ ความเคลื่อนไหวตอกกลับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อ้างว่าน่านน้ำแห่งนี้กลับมาเปิดสำหรับการเดินเรือแล้ว และตัวแทนเตหะรานติดต่อมาขอให้หยุดการโจมตี
ในปฏิบัติการโจมตีโดยโดรนและทรัพย์สินทางอากาศอื่นๆ เล่นงานเป้าหมายสำคัญ 18 แห่ง ในนั้นรวมถึงไปฐานทัพฐานทัพอากาศอัลอูเดด ประเทศกาตาร์ ฐานทัพทหารของสหรัฐฯใหญ่สุดในตะวันออกกลาง,ฐานทัพอากาศอะห์หมัด อัล-จาเบอร์ ในคูเวต และฐานทัพอากาศชีคอิซา ในบาห์เรน นอกจากนี้แล้วเสาอากาศสื่อสารและสถานีเรดาร์ที่เชื่อมโยงกับกองทัพสหรัฐฯ รวมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต ก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นกัน
นอกจากนี้ถ้อยแถลงของกองทัพอิหรานอ้างว่ากองบัญชาการกองเรือที่ 5 แห่งกองทัพเรือสหรัฐฯในบาห์เรน ก็ถูกโจมตีแยกกันในปฏิบัติการเล่นงานด้วยโดรน โดยให้คำจำกัดความการโจมตีนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในระลอกการโจมตีแก้แค้นอย่างครอบคลุมทั่วภูมิภาค
ถ้อยแถลงของกองทัพอิหร่านเน้นย้ำด้วยว่าพวกเขายังคงพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเดินหน้าเผชิญหน้าต่อไป ประกาศกร้าวว่าปฏิบัติการจัดการกับสิ่งที่เรียกว่า "การรุกรานของศัตรู" จะไม่หยุดลง
กองบัญชาการกลางคาทัม อัล-อันบิยา หน่วยบัญชาการทหารหลักของอิหร่าน ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีของสหรัฐฯที่เล่นงานทางใต้ของอิหร่านได้หยุดลง ตามหลังสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าเป็น "การตอบโต้อันทรงพลัง" จากกองกำลังอิหร่าน และอ้างว่าจะเดินหน้าโจมตีตอบโต้ต่อไป
โดยกองบัญชาการแห่งนี้ยังแถลงด้วยว่าได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซ สำหรับการสัญจรทางทะเลทั้งหมด เน้นย้ำว่าไม่มีเรือลำไหนได้รับอนุญาตให้ล่องผ่าน และเตือนว่าความเคลื่อนไหวทางทะเลใดๆในพื้นที่นี้ จะตกเป็นเป้าหมายการโจมตี คำกล่าวที่สวนทางกับคำกล่าวอ้างของสหรัฐฯก่อนหน้านี้ ที่บอกว่าเรือต่างๆสามารถล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้แล้ว
ทั้งนี้กองบัญชาการกลางคาทัม อัล-อันบิยา กล่าวอ้างด้วยว่าได้โจมตีเรือ 2 ลำในช่องแคบฮอร์มุซ ที่พยายามล่องผ่านอย่างผิดกฎหมาย ตามหลังอเมริกาโจมตีเล่นงานอิหร่าน พร้อมเน้นย้ำว่าความพยายามใดๆที่จะล่องเรือผ่านน่านน้ำอันสำคัญแห่งนี้ จะเจอกับการโจมตี และปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐฯที่อ้างว่าเวลานี้เรือสามารถล่องผ่านพื้นที่ได้อย่างอิสระแล้ว โดยระบุ "เป็นเท็จ"
นอกจากนี้แล้วเจ้าหน้าที่อิหร่านและแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ ยังปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่อ้างว่าพวกตัวแทนอิหร่านได้ติดต่อหาเขา เพื่อร้องขอให้หยุดการโจมตี โดยเรียกมันว่า "เป็นเท็จโดยสิ้นเชิง" และมีแรงจูงใจทางการเมือง
แหล่งข่าวยังปฏิเสธคำขู่ของ ทรัมป์ ที่บอกว่าจะลงมือโจมตีเพิ่มเติมอีก ถ้าอิหร่านไม่ยอมลงนามในข้อตกลง โดยเตือนว่าเตหะรานจะตอบโต้ทางทหารต่อการรุกรานใดๆ พร้อมเน้นย้ำอิหร่านจะไม่มีวันก้มหัวให้กับสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "การข่มขู่และบีบบังคับ" โดยสหรัฐฯ และประกาศกร้าวพฤติกรรมรุกรานใดๆจะเจอกับการตอบโต้ทางทหารโดยตรง ไม่ใช่การยอมอ่อนข้อทางการเมือง
(ที่มา:อัลมายาดีน)