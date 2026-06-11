ปากว่าตาขยิบ!แฉปี2025สหรัฐฯทุ่มงบไปกับอาวุธนิวเคลียร์ มากกว่าทุกประเทศรวมกัน

สหรัฐฯใช้จ่ายในด้านอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเกือบ 1 ใน 4 ในปี 2025 เมื่อเทียบกับหนึ่งปีก่อนหน้านั้น สำนักข่าวอาร์ทีนิวส์รายงาน อ้างผลการตรวจสอบขององค์กรเฝ้าระวังต่อต้านนิวเคลียร์แห่งหนึ่ง
ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร(9มิ.ย.) โดยองค์กรรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (ICAN) ระบุว่ารัฐต่างๆที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง 9 ชาติ ใช้จ่ายเงินเกือบ 119,000 ล้านดอลลาร์ ในด้านคลังแสงนิวเคลียร์ของพวกเขาเมื่อปีที่แล้ว เทียบเท่ากับ 3,768 ดอลลาร์ต่อ 1 วินาที
รายงานพบว่าสหรัฐฯยังคงผู้ใช้จ่ายสูงสุด ทิ้งห่างชาติอื่นๆที่ตามมา โดยเทงบประมาณกว่า 69,200 ล้านดอลลาร์เข้าสู่คลังแสงนิวเคลียร์เมื่อปีที่แล้ว มากกว่าประเทศอื่นๆที่เหลือทั้ง 8 ชาติรวมกัน นอกจากนี้แล้ววอชิงตันยังเพิ่มการใช้จ่ายรายปีมากที่สุด โดยทุ่มเงินเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน หรือ 12,400 ล้านดอลลาร์
อันดับ 2 ที่ตามมาได้แก่ จีน ซึ่งใช้จ่ายด้านคลังแสงนิวเคลียร์ 13,500 ล้านดอลลาร์ ด้านสหราชอาณาจักรแซงหน้ารัสเซีย ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ใช้จ่ายมากที่สุดอันดับ 3 ใช้งบประมาณไปกว่า 12,600 ล้านดอลลาร์ ส่วน มอสโก ใช้จ่ายเพียง 9,500 ล้านดอลาร์
การใช้จ่ายด้านนิวเคลียร์ โดยสหรัฐฯ, รัสเซีย, จีน, สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, อินเดีย, ปากีสถาน, อิสราเอล และ เกาหลีเหนือ รวมกัน พุ่งขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี หรือ 16,800 ล้านดอลลาร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์
องค์กรรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ ซึ่งเคยได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ระบุว่าการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น สะท้อนว่ายังคงมีการลงทุนในการปรับปรุงและขยายคลังแสงนิวเคลียร์ ท่ามกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
มหาอำนาจนิวเคลียร์ 9 ชาติใช้จ่ายด้านคลังแสงนิวเคลียร์ของพวกเขารวมกันทะลุ 471,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีหลังสุด อ้างอิงข้อมูลจาก ICAN พร้อมระบุว่าค่าใช้จ่ายด้านอาวุธนิวเคลียร์ สำหรับ 1 วันในปี 2025 สามารถจัดหาอาหารป้อนประชาชนได้กว่า 2 ล้านคนเป็นเวลา 1 ปี ขณะที่หากนับตลอดทั้งปี ค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถนำมาเป็นงบประมาณปกติของสหประชาชาติได้นานถึง 32 ปีเลยทีเดียว
รายงานข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกมา ในขณะที่สหรัฐฯกำลังพิจารณาประจำการอาวุธนิวเคลียร์ แก่รัฐสมาชิกนาโตในยุโรปเพิ่มเติม ตามรายงานของไฟแนนเชียลไทม์สเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สื่อแห่งนี้อ้างว่าเจ้าหน้าที่อเมริกาได้พูดหารือเกี่ยวกับการขยายขอบเขตข้อตกลงการแบ่งปันอาวุธนิวเคลียร์ให้ครอบคลุมมากกว่าประเทศสมาชิกปัจจุบัน
บรรดาชาติเพื่อนบ้านของรัสเซีย ในนั้นรวมถึงโปแลนด์และรัฐต่างๆในแถบบอลติก มีข่าว่ว่าให้ความสนใจเป็นเจ้าบ้านรองรับอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐฯ
สหรัฐฯประจำการอาวุธนิวเคลียร์ในยุโรป ภายใต้โครงการแบ่งปันนิวเคลียร์มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 ปัจจุบันเชื่อว่าระเบิดนิวเคลียร์แรงโน้มถ้วง B61 ประจำการอยู่ในเบลเยียม, เยอรมนี, อิตาลี, เนเธอร์แลนด์ และตุรกี แต่การควบคุมอาวุธเหล่านี้ ยังคงภายใต้การกำกับของวอชิงตัน
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)