โมโหอิหร่านเล่มเกม!ทรัมป์ทำตามที่พูดจัดหนักเตหะราน USปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ถล่มอิหร่าน

สหรัฐฯเปิดการโจมตีระลอกใหม่เล่นงานอิหร่านในวันพุธ(10มิ.ย.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศ "จะเล่นงานอย่างหนัก" ตามหลังการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมากว่า 3 เดือนสะดุดลง
กองบัญชาการกลางสหรัฐฯระบุว่ากองกำลังอเมริกาได้เริ่ม "ปฏิบัติการโจมตีป้องกันตนเองเพิ่มเติม" ณ 17.15น.(ตามเวลาวอชิงตัน) ต่อหลายเป้าหมายในอิหร่าน ตอบโต้ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวอย่างต่อเนื่องและไม่สมควรของเตหะราน
สื่ออิหร่านรายงานเกี่ยวกับเหตุระเบิดหลายจุดทั่วภาคใต้ของประเทศ ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ พื้นที่เดิมที่กองกำลังสหรัฐฯได้ทิ้งบอมบ์ไปก่อนหน้านี้ เล่นงานระบบป้องกันภัยทางอากาศ เรดาร์และที่ตั้งอื่นๆ เมื่อวันอังคาร(9มิ.ย.) แหล่งข่าวอิหร่านระบุว่าพวกเขาถูกโจมตีโดยจรวดของศัตรูในเมืองเกชม์, คาร์กันและซิริค
มันถือเป็นการโจมตีของสหรัฐฯวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจาก ทรัมป์ คร่ำครวญว่าพวกคณะผู้แทนเจรจาของอิหร่าน "กำลังทำให้เราดูเหมือนเป็นคนโง่" โดยประธานาธิบดีอเมริกาบอกว่า "เราโจมตีพวกเขาหนักหน่วงมากเมื่อวานนี้ เรากำลังโจมตีพวกเขาอย่างหนักอีกรอบในวันนี้ เราใกล้ได้ข้อตกลงแล้ว แต่พวกเขายังคงยื้อเวลาต่อไปเรื่อยๆ"
พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ บ่งชี้ว่าการโจมตีอาจลากยาวเข้าสู่คืนที่ 3 และบอกว่ามันจะเป็นไปอย่างหนักหน่วงและชัดเจน
สถานการณ์ที่ลุกลามกระตุ้นให้นานาชาติออกมาเรียกร้องอดทนอดกลั้น ก่อนที่ศึกฟุตบอลโลก ซึ่งสหรัฐฯเป็นเจ้าภาพร่วมและมีอิหร่านเข้าร่วมด้วย จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ในนั้นรวมถึง อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติ ที่เตือนเกี่ยวกับการหวนคืนสู่ "สงครามเต็มรูปแบบ"
อามีร์ ซาอิด ไอราวานี เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติ เมินเฉยต่อคำขู่ของทรัมป์ บอกว่า "ไม่มีข้อตกลงที่ยั่งยืนใดที่สามารถบรรลุผ่านคำขู่ การขู่เข็ญ หรือการใช้กำลัง"
อย่างไรก็ตามความพยายามทางการทูตไม่ได้พังครืนลงโดยสิ้นเชิง โดยคณะผู้แทนเจรจากาตาร์เดินทางไปยังเตหะราน เพื่อพบปะกับพวกเจ้าหน้าที่อิหร่าน ในความพยายามเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างที่ยังมีอยู่
สงครามเริ่มต้นขึ้นในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จากการที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน ก่อแรงสั่นสะเทือนไปทั่วภูมิภาคและตลาดโลก ก่อนข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางจะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนเมษายน
ความขัดแย้งได้ผลักราคาพลังงานพุ่งขึ้น หลังจากเตหะรานตอบโต้ด้วยการปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญยิ่ง คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
ทรัมป์ กล่าวอ้างในวันพุธ(10 มิ.ย.) ว่ากองทัพสหรัฐฯแอบช่วยลับๆพาเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำ บรรทุกน้ำมันรวมกันกว่า 100 ล้านบาร์เรล ล่องผ่านช่องแคบแห่งนี้ ความเคลื่อนไหวที่ฉุดให้ราคาน้ำมันแกว่งตัวลงมาปิดบวกเพียง 2%
อิหร่านโจมตีฐานทัพต่างๆของสหรัฐฯในจอร์แดนและบาห์เรนเมื่อวันอังคาร(9มิ.ย.) หลังสหรัฐฯเปิดฉากโจมตีสาธารณรัฐอิสลาม อ้างว่าแก้แค้นเหตุเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ลำหนึ่งถูกสอยร่วง
กองทัพสหรัฐฯเผยด้วยว่าเครื่องบินรบของอเมริกาลำหนึ่ง ได้ยิงใส่ก่อความเสียหายแก่เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งในอ่าวโอมาน โดยเรือลำดังกล่าวพยายามบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน ซึ่งเป็นการละเมิดมาตรการปิดล้อมของอเมริกา
บาห์เรน บอกว่าพวกเขาสกัดและทำลายการโจมตีทางอากาศของอิหร่านได้จำนวนหนึ่ง ส่วน จอร์แดน เผยว่าสอยร่วงขีปนาวุธ 5 ลูก โดยไม่มีความสูญเสียหรือความเสียหายเกิดขึ้นใดๆ ขณะที่กองทัพคูเวตระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของพวกเขา ได้ทำงานจัดการกับเป้าหมายทางอากาศของศัตรูเช่นกัน
ที่ผ่านมา อิหร่านส่งเสียงเตือนมาตลอดไปยังบรรดาชาติเพื่อนบ้านทั้งหลาย ต่อการปล่อยให้สหรัฐฯหรืออิสราเอลใช้ดินแดนของพวกเขาในการโจมตีอิหร่าน
ความรุนแรงระลอกล่าสุดยังกระตุ้นให้รัสเซียและจีน พันธมิตรของอิหร่าน ออกมาเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายลดความตึงเครียด โดยจีน เรียกร้องทั้ง 2 ฝ่าย "หยุดยกระดับความขัดแย้งและลดความตึงเครียดของสถานการณ์"
(ที่มา:เอเอฟพี)