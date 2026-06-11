บีบให้รับข้อตกลง!ทรัมป์ขู่ถล่มอิหร่านหนักหน่วงอีกรอบ เตหะรานซัด'อาชญากรรมสงคราม'โจมตีอ่างเก็บน้ำดื่ม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันพุธ(10มิ.ย.) ขู่ว่าอเมริกาจะโจมตีอิหร่านอีกรอบ ถ้าไม่บรรลุข้อตกลงสันติภาพ การยกระดับคำเตือนตามหลังหนึ่งในเหตุปะทะหนักหน่วงที่สุดระหว่าง 2 ชาติในรอบ 2 เดือน
"เรากำลังจะโจมตีพวกเขา โจมตีพวกเขาหนักหน่วงมากๆ" ทรัมป์บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาว พร้อมระบุการโจมตีจะมีขึ้นหลังจากนี้ในวันพุธ(10มิ.ย.)
สหรัฐฯและอิหร่านยิงตอบโต้กันไปมาหลายรอบ นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนเมษายน แม้ว่าคณะผู้แทนเจรจากำลังหาทางยุติสงครามที่ยืดเยื้อมา 3 เดือน ทรัมป์เน้นย้ำว่าข้อตกลงใกล้เข้ามาแล้ว แต่ก็ยังไม่พบเห็นสัญญาณของการผ่าทางตันใดๆ
ในเหตุการณ์ล่าสุด กองทัพสหรัฐฯเล็งเป้าโจมตีที่ตั้งเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศแถวๆช่องแคบฮอร์มุซ หลังเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ลำหนึ่งของอเมริกาถูกสอยร่วงใกล้น่านน้ำยุทธศาสตร์แห่งนี้ อิหร่านตอบโต้ด้วยการปล่อยโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐฯในจอร์แดน คูเวตและบาห์เรน แต่เจ้าหน้าที่อเมริกาอ้างว่าไม่มีความเสียหายร้ายแรงใดๆ
อิหร่านระบุว่าสหรัฐฯละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการโจมตีอ่างเก็บน้ำที่จัดหาน้ำดื่มให้หมู่บ้าน 10 แห่ง "นี่ไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนา มันเป็นอาชญากรรมสงครามที่ผ่านการคำนวณมาเป็นอย่างดี และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโจ่งแจ้ง" เอสมาอิล บากาอี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุ
ทรัมป์ ซึ่งเคยขู่ทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือนของอิหร่านก่อนหน้านี้ ไม่ได้บอกว่าการโจมตีที่กำลังมาถึงนั้น จะเล็งเป้าเล่นงานโรงไฟฟ้าและสะพานหรือไม่
เอบราฮิม อาซิซี ประธานคณะกรรมาธิการด้านความมั่นคงแห่งชาติของรัฐสภาอิหร่าน ตอบโต้กลับโดยเตือนว่า "สงครามจะไม่จำกัดอยู่เฉพาะในภูมิภาค"
อย่างไรก็ตามทั้ง 2 ฝ่ายใช้ภาษาท้าตีท้าต่อย แต่ขณะเดียวกันพบเห็นสัญญาณของการเดินหน้าความพยายามทางการทูต โดยคณะผู้แทนจากกาตาร์ ซึ่งเป็นคนกลางระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน เดินทางไปยังเตหะรานในวันพุธ(10มิ.ย.) และได้นัดพูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุด ตามรายงานของสื่อมวลชนอิหร่าน
สงครามได้สังหารผู้คนไปหลายพันรายและก่อความปั่นป่วนแก่เส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน 1 ใน 5 ของอุปทานโลก ผลักให้ราคาน้ำมันและก๊าซพุ่งทะยาน หลังอิหร่านปิดกั้นเส้นทางสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนอเมริกายังคงใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
ราคาน้ำมันปรับขึ้นไม่มากนัก เกือบ 3 ดอลลาร์ในวันพุธ(10มิ.ย.) หลัง ทรัมป์ กล่าวอ้างว่าเรือบรรทุกน้ำมันหลายลำที่บรรทุกน้ำมันรวมกว่า 100 ล้านบาร์เรล ขัดขืนอิหร่าน ล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่วนหนึ่งในภารกิจลับทางทหาร ขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐฯบอกว่าได้ก่อความเสียหายแก่เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งๆ ที่กำลังลำเลียงน้ำมันดิบของอิหร่าน ในอ่าวโมาน เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน เมื่อวันอังคาร(9มิ.ย.)
ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ส่งผลให้ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐฯ ตัวชี้วัดเงินเฟ้อ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อนแรงที่สุดในรอบ 3 ปีในเดือนพฤษาภาคม ก่อความเป็นไปได้ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ(เฟด) อาจคงอัตราดอกเบี้ยระดับสูงต่อไปจนถึงปี 2027
ประธานาธิบดีทรัมป์ ในวันพุธ(10มิ.ย.) ดูเหมือนจะเมินเฉยต่อข้อมูลราคาผู้บริโภคล่าสุด ที่เผยให้เห็นว่าเงินเฟ้อดีดตัวขึ้นแตะระดับมากกว่า 4% ซึ่งอาจส่งผลกระทบในแง่ลบแก่สมาชิกรีพับลิกันของเขา ไม่กี่เดือนก่อนถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอม โดยเขาบอกกับพวกผู้สื่อข่าว่า "ผมรักเงินเฟ้อ" และเน้นย้ำความเชื่อของตนเอง ว่าราคาจะลดลงทันทีที่สงครามอิหร่านจบลง
การสู้รบในสงครามคู่ขนานระหว่างอิสราเอลกับพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนยังคงเดินหน้าต่อไป อิสราเอลโจมตีทางอากาศเล่นงานทางใต้ของเลบานอน สังหารผู้คนไปอีกอย่างน้อย 13 ราย ในวันพุธ(10มิ.ย.) แหล่งข่าวความมั่นคงเลบานอนระบุ ขณะที่ฮิซบอลเลาะห์อ้างว่าได้โจมตีรอบใหม่เข้าใส่กองกำลังอิสราเอล
ข้อเรียกร้องของอิหร่านคือให้นับรวมกรณีอิสราเอลหยุดโจมตีในเลบานอนเข้าไปในข้อตกลงสันติภาพใดๆกับสหรัฐฯ เช่นเดียวกับยกเลิกมาตรการคว่่ำบาตรเล่นงานอิหร่าน ปลดอายัดทรัพย์สินมูลค่าหลายพันล้านดอลาร์ และรับรองการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซโดยเตหะราน
ทรัมป์ บอกว่าอิหร่านต้องยุติการจำกัดการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้แล้วเขายังยืนกรานว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ ทั้งนี้ที่ผ่านมา เตหะราน เน้นย้ำว่าพวกเขาไม่เคยมีความทะเยอทะยานดังกล่าว
(ที่มา:รอยเตอร์ส)