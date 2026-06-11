น้ำมันขึ้น$2ทองดิ่ง$153และดาวโจนส์ทรุด950จุด สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านคืนชีพ

ราคาน้ำมันขยับขึ้นเกือบ 2 ดอลลาร์ในวันพุธ(10มิ.ย.) หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่าอเมริกากำลังโจมตีอิหร่าน "หนักหน่วงมากๆ" หากไม่ได้ข้อสรุปข้อตกลงสันติภาพ ปัจจัยแห่งความกังวลเกี่ยวกับการคืนชีพสงครามระหว่าง 2 ชาติ ฉุดทองคำร่วงหนักและวอลล์สตรีทปิดลบ
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม เพิ่มขึ้น 1.83 ดอลลาร์ ปิดที่ 90.03 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 1.65 ดอลลาร์ ปิดที่ 93.10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
ตลาดน้ำมันแกว่งตัวลงมาปิดบวกในกรอบแคบๆ หลัง ทรัมป์ อ้างว่ากองทัพสหรัฐฯกำลังปฏิบัติการอย่างลับๆอารักขาเรือต่างๆที่บรรทุกน้ำมันมากกว่า 100 ล้านบาร์เรล ออกจากช่องแคบฮอร์มุซ
ทรัมป์ บ่งชี้ว่าปฏิบัติการนี้ช่วยสกัดไม่ให้ราคาน้ำมันพุ่งทะยาน บอกกับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่า ไม่เช่นนั้นราคาน้ำมันดิบอาจแตะระดับ 250 ดอลลาร์ แทนที่จะเป็น 85 ดอลลาร์ถึง 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความเห็นนี้มีขึ้นหลังจากเขาโพสต์ข้อความบนทรูธเซเชียล ขู่ว่าเตหะรานจะต้องชดใช้ราคาแพง จากการเตะถ่วงการเจรจาข้อตกลงสันติภาพ
ความกังวลต่อสงครามระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน โหมกระพือข้อวิตกเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ปัจจัยนี้เองที่ฉุดให้ราคาทองคำในวันพุธ(10มิ.ย.) ปิดลบ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 153.10 ดอลลาร์ หรือ 3.6% ปิดที่ 4,133.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ส่วนตลาดหุ้นสหรัฐฯก็ปิดลบมากกว่า 1% ในวัพุธ(10มิ.ย.) ตามแรงฉุดของหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปที่ยังคงขยับลงต่อเนื่อง และความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯและอิหร่าน ที่ซ้ำเติมความไม่มั่นใจของนักลงทุน
ดาวโจนส์ ลดลง 953.33 จุด (1.87 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 49,918.78 เอสแอนด์พี ลดลง 119.66 จุด (1.62 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,266.99 จุด แนสแดค ลดลง 509.32 จุด (1.98 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,169.50 จุด
ความเคลื่อนไหวของวอลล์สตรีทมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่าสหรัฐฯจะโจมตีอิหร่านอีกครั้ง ถ้าไม่รับประกันข้อตกลงสันติภาพ คำขู่นี้มีขึ้นตามหลังหนึ่งในเหตุปะทะครั้งหนักหน่วงที่สุดในรอบ 2 เดือน ในสงครามตะวันออกกลาง
(ที่มา:รอยเตอร์ส)