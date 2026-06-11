อ่าวเปอร์เซียเดือด!อเมริกา-อิหร่านซัดกันนัว เตหะรานเตือนเพื่อนบ้านงดร่วมมือทัพสหรัฐฯ

อเมริกาปูพรมถล่มทางอากาศต่ออิหร่านตั้งแต่เช้าวันพุธ (10 มิ.ย.) หลังกล่าวหาเตหะรานสอยเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของตนร่วงใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ด้านอิหร่านเอาคืนด้วยการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน คูเวต และบาห์เรน พร้อมเตือนพวกประเทศริมอ่าวเปอร์เซียมีหน้าที่รับผิดชอบในการขัดขวางไม่ให้อเมริกาและอิสราเอลใช้ดินแดนเพื่อโจมตีอิหร่าน
ที่บาห์เรน ผู้สื่อข่าวเอเอฟพีในกรุงมานาม ารายงานว่า ได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องหลายครั้ง ขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) ประกาศว่า ได้โจมตีฐานทัพอเมริกาในบาห์เรน คูเวต และจอร์แดน เพื่อตอบโต้การรุกรานครั้งใหม่ของอเมริกา
IRGC แจงว่า ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลโจมตีเป้าหมาย 4 จุดในฐานทัพอัล-อัซรักของอเมริกาในจอร์แดน ซึ่งรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินขับไล่ F-35 และศูนย์บัญชาการและควบคุม และพร้อมตอบโต้หนักหน่วงกว่าเดิมถ้าอเมริกายังโจมตีอิหร่านอีก
แต่ทางด้านเจ้าหน้าที่สหรัฐฯผู้หนึ่งระบุว่า จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า ขีปนาวุธและโดรนอิหร่านถูกสกัดได้เกือบทั้งหมด และไม่มีรายงานว่า กำลังพลของอเมริกาได้รับบาดเจ็บหรืออาวุธยุทโธปกรณ์เสียหายแต่อย่างใด
กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านยังออกคำแถลงย้ำว่า ทุกประเทศในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่อยู่ทางด้านใต้ของอ่าวเปอร์เซีย มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและศีลธรรมในการขัดขวางไม่ให้กองทัพอเมริกาและอิสราเอลใช้ดินแดนของประเทศเหล่านั้นเพื่อโจมตีอิหร่าน หรืออำนวยความสะดวกในการวางแผน จัดการ ดำเนินการ ตลอดจนสนับสนุน การปฏิบัติการโจมตีอิหร่าน
เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นหลังจากที่กองบัญชาการด้านกลางของกองทัพสหรัฐฯ (CENTCOM) ที่ควบคุมกองกำลังของอเมริกาในตะวันออกกลาง โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม X ว่า เสร็จสิ้นภารกิจตอบโต้อิหร่านกรณีที่ยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีอาปาเช่ของอเมริการ่วงเมื่อวันอังคาร (9 ) พร้อมยืนยันว่า นักบิน 2 คนของอาปาเช่ได้รับการช่วยเหลือและปลอดภัย หลังเครื่องถูกยิงตกใกล้ชายฝั่งโอมาน
ทางด้านสำนักข่าวเอพีอ้างปากคำของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯผู้หนึ่งซึ่งขอให้สงวนนาม ระบุ เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ลำนี้ตกหลังชนปะทะกับโดรนลำหนึ่งของอิหร่าน
ไม่เฉพาะเอพี สื่อสหรัฐฯอื่นๆ เช่น ซีเอ็นเอ็น และซีบีเอสนิวส์ ก็รายงานก่อนหน้านี้วาเหตุคราวนี้เป็นการชนปะทะกัน แต่ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่ ขณะที่คำแถลงอย่างเป็นทางการทั้งหลายพูดเพียงว่า เหตุเฮลิคอปเตอร์ตกนี้กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวน
CENTCOM ระบุว่า ใช้เวลา 4 ชั่วโมงในช่วงเช้าวันพุธโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศ สถานีควบคุมภาคพื้นดิน และสถานีเรดาร์ตรวจการณ์ของอิหร่านบริเวณใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ คนหนึ่งเผยว่า CENTCOM ระดมโจมตีเป้าหมายในอิหร่านเกือบ 20 แห่ง
ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ให้สัมภาษณ์กับเอบีซี นิวส์เมื่อวันอังคารว่า เขาเชื่อว่า ควรตอบโต้อย่างรุนแรงมากและนั่นคือสิ่งที่ CENTCOM ดำเนินการไปแล้ว
เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ เป็นอากาศยานลำที่สองที่วอชิงตันยอมรับว่า ถูกอิหร่านยิงตกระหว่างสงคราม ภายหลังจากที่สูญเสียเครื่องบินขับไล่ F-15 ในเดือนเม.ย.
อย่างไรก็ตาม สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวคนหนึ่งในกองทัพว่า ตลอด 24 ชั่วโมงก่อนหน้านั้น อิหร่านไม่ได้ทำการโจมตีทางอากาศในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแต่อย่างใด
ทางด้าน IRGC ระบุว่า เกาะเกชม์และเมืองท่าซิริก ของอิหร่านถูกโจมตี นอกจากนั้นสื่อท้องถิ่นของอิหร่านยังรายงานว่า เกิดเหตุระเบิดในเมืองบันดาร์อับบาส และใกล้เมืองจาสก์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้า-ออกช่องแคบฮอร์มุซ
อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ประณามการโจมตีของอเมริกาว่า เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่าน ระหว่างหารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีและซาอุดีอาระเบีย
อารักชียังขู่ว่า กองทัพอิหร่านจะไม่นิ่งเฉยต่อการโจมตีหรือการข่มขู่ของศัตรู พร้อมเรียกร้องกองกำลังต่างชาติถอนออกจากช่องแคบฮอร์มุซและดินแดนโดยรอบ ไม่เช่นนั้นอาจเสี่ยงโดนลูกหลง
สถานการณ์ตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งจุดชนวนความกังวลในหมู่พันธมิตรของอิหร่านอย่างรัสเซียและจีน
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียแสดงความกังวลกับการเผชิญหน้าครั้งใหม่ระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน และเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้น
เช่นเดียวกับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่เรียกร้องให้คู่สงครามยุติการเพิ่มดีกรีความขัดแย้ง รวมทั้งขอให้ใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์
การโจมตีตอบโต้กันครั้งล่าสุดนี้ ซึ่งถือเป็นครั้งรุนแรงที่สุดนับจากวอชิงตันและเตหะรานทำความตกลงหยุดยิงกันเมื่อต้นเดือนเม.ย.นั้น ยังเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่อิหร่านกับอิสราเอลโจมตีตอบโต้กันครั้งแรกนับจากข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวบังคับใช้
เอสมาอิล บาเกรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุว่า เตหะรานจะทบทวนการดำเนินการทางทูตกับวอชิงตัน หลังจากที่อเมริกาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซ้ำแล้วซ้ำอีก
(ที่มา: เอเอฟพี/รอยเตอร์/เอพี)