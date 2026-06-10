อินเดียเดินหน้าแผนตัดเส้นทางน้ำไหลไปปากีสถาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำของอินเดีย ระบุว่า อินเดียกำลังดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่า "น้ำแม้แต่หยดเดียว" จะไม่ไหลเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างปากีสถาน หลังจากที่นิวเดลีระงับสนธิสัญญาสำคัญเมื่อปีที่แล้ว
ก่อนหน้านี้ ปากีสถานระบุว่า ความพยายามใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงการไหลของทางน้ำข้ามพรมแดน จะถือว่าเป็น "การก่อสงคราม" และย้ำว่าสนธิสัญญาน้ำสินธุปี 1960 (IWT) ยังคงมีผลบังคับใช้ เนื่องจากไม่มีกลไกใดที่จะถอนตัวออกจากสนธิสัญญาได้โดยฝ่ายเดียว
"เป็นที่แน่นอนว่า จะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลไป (ยังปากีสถาน) ในอีกหลายปีข้างหน้า" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงน้ำ ซี.อาร์. ปาทิล กล่าวกับสำนักข่าว ANI ของอินเดียเมื่อคืนวันอังคาร (9 มิ.ย.)
ปาทิลกล่าวเป็นภาษาฮินดีว่า อินเดียกำลัง "ดำเนินการอย่างจริงจัง" ในเรื่องนี้ หลังจากได้รับ "คำสั่ง" จากนายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี
สนธิสัญญานี้ควบคุมการใช้น้ำจากแม่น้ำหกสาย ซึ่งต้นน้ำอยู่ในอินเดีย แต่ไหลเข้าสู่ปากีสถานในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำสินธุ ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ผู้คนหลายร้อยล้านคนพึ่งพา
แม่น้ำสินธุไหลผ่านเส้นแบ่งเขตแดนที่อ่อนไหวอย่างยิ่งระหว่างอินเดียและปากีสถานในแคชเมียร์ ซึ่งเป็นดินแดนในเทือกเขาหิมาลัยที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม และเป็นพื้นที่พิพาทที่ทั้งสองประเทศต่างก็อ้างสิทธิ์
อินเดีย ระบุในเดือนพฤษภาคม 2025 ว่าได้ระงับการเป็นสมาชิกสนธิสัญญาน้ำสินธุ โดยกล่าวหาว่าอิสลามาบัดให้การสนับสนุนการโจมตีที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตในฝั่งอินเดียของแคชเมียร์ ซึ่งปากีสถานปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีอาวุธนิวเคลียร์ทั้งสองประเทศได้ปะทะกันเป็นเวลาสี่วัน โดยมีการใช้โดรน ขีปนาวุธ และปืนใหญ่ยิงกันอย่างดุเดือด ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 70 คนจากทั้งสองฝ่าย และประเด็นเรื่องน้ำกลายเป็นประเด็นขัดแย้งที่รุนแรงมานับตั้งแต่นั้น
เมื่อต้นเดือนนี้ ปากีสถานกล่าวหาอินเดียว่าต้องการ "ใช้น้ำเป็นอาวุธ" หลังจากที่นิวเดลีประกาศโครงการริเริ่มสองโครงการเกี่ยวกับแม่น้ำเชนาบส่วนที่อินเดียควบคุมอยู่
ในเดือนพฤษภาคม บริษัทการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งชาติของอินเดีย (National Hydroelectric Power Corporation) ได้ออกประกาศประกวดราคาสำหรับโครงการอุโมงค์ที่เสนอซึ่งจะส่งน้ำจากแม่น้ำเชนาบไปยังลุ่มน้ำเบียส
กระทรวงพลังงานของอินเดียกล่าวในเดือนมกราคมว่ากำลังดำเนินการ "กำจัดตะกอน" ที่สถานีไฟฟ้าสาลาลบนแม่น้ำเชนาบ "หลังจากการสิ้นสุดของสนธิสัญญาน้ำสินธุ"
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเขื่อนที่มีอยู่ของอินเดียไม่มีความสามารถในการกักเก็บหรือเบี่ยงเบนน้ำ และสามารถควบคุมได้เฉพาะเวลาในการปล่อยน้ำเท่านั้น
การตัดปริมาณน้ำจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อภาคเกษตรกรรมและเศรษฐกิจโดยรวมของปากีสถาน แต่จะต้องใช้เวลาหลายปีถึงจะส่งผลกระทบ
เจ้าหน้าที่ในแคชเมียร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอินเดียกล่าวว่า การก่อสร้างใดๆ "จะไม่สามารถเริ่มต้นได้ก่อนกลางปี 2027" และจะต้องใช้เวลาอย่างน้อยห้าปีจึงจะแล้วเสร็จ
ที่มา เอเอฟพี