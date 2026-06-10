ปากีสถานโจมตีอัฟกานิสถานอีกรอบ

เจ้าหน้าที่ปากีสถานและอัฟกานิสถาน ระบุตรงกันในวันพุธ (10 มิ.ย.) ว่าปากีสถานได้เริ่มการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่ต่ออัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์
นักข่าวของเอเอฟพีเห็นบ้านหลังหนึ่งถูกทำลายราบคาบ ในจังหวัดคอสต์ ทางตะวันออกเฉียงใต้ ขณะชาวบ้านกำลังขุดหลุมฝังศพเพื่อฝังศพผู้เสียชีวิตจากการโจมตีในเวลากลางคืน
ซาบิฮุลลาห์ มูจาฮิด โฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานกล่าวว่า "เด็ก 11 คน ผู้หญิง 1 คน และชายชรา 1 คน เสียชีวิต" จากการโจมตีในจังหวัดคอสต์ คูนาร์ และปักติกา
อิสลามาบัดกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ "เหตุการณ์ก่อการร้ายล่าสุดในปากีสถาน" และสังหารกลุ่มติดอาวุธ 26 คนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มตอลิบานในปากีสถาน (TTP)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสนเทศของปากีสถาน อัตตาอุลลาห์ ทาราร์ กล่าวว่า "การโจมตีที่แม่นยำและวางแผนมาเป็นอย่างดี" มุ่งเป้าไปที่ "ที่ซ่อนและที่หลบภัย" ของกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่ชายแดน โดยไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือน
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรายหนึ่งเปิดเผยกับสำนักข่าวเอเอฟพีโดยไม่ประสงค์ออกนามว่า การโจมตีในเขตสเปรา จังหวัดคอสต์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 9 คน และบาดเจ็บอีก 10 คน รวมถึงมีเด็กๆ ด้วย
ชาวบ้านหลายคนยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตและกล่าวว่าการโจมตีเกิดขึ้นในหมู่บ้านมาเนหลังจากเที่ยงคืนไม่นาน (3.30 น. ตามเวลาสิงคโปร์)
"พวกเราและผู้คนจากพื้นที่ใกล้เคียงรีบไปยังที่เกิดเหตุและช่วยเหลือผู้ที่เหลืออยู่ เรายังนำผู้บาดเจ็บบางคนไปที่คลินิกด้วย" อาลี จาน อัคลาคี ชาวบ้านวัย 29 ปีกล่าว
ชิร์บัต ข่าน ชาวบ้านวัย 55 ปี บอกกับเอเอฟพีว่า ผู้เสียชีวิตเป็น "ครอบครัวยากจน พวกเขาไม่ได้ทำอะไรผิด" และไม่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มติดอาวุธ
หัวหน้าฝ่ายข้อมูลของปากีสถานกล่าวว่า การโจมตีครั้งนี้มีเป้าหมาย 4 แห่ง รวมถึงค่ายฝึกอบรม คลังกระสุน และที่ซ่อนตัวที่เชื่อมโยงกับผู้บัญชาการกลุ่ม TTP สองคน
ในแคว้นปักติกาที่อยู่ใกล้เคียง ชาวบ้านสองคนกล่าวว่า มีการโจมตีอีกครั้งหนึ่ง ทำให้พลเรือนเสียชีวิต 3 คนในเขตบาร์มัล ซึ่งการโจมตีโดนบ้านหลังหนึ่ง และผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก
การโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ และเกิดขึ้นหลังจากมีช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบที่ชายแดนระยะหนึ่ง โดยก่อนหน้านั้นความขัดแย้งระหว่างสองประเทศปะทุขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์
การยกระดับความขัดแย้งนำไปสู่การสู้รบอย่างดุเดือดตามแนวชายแดน และการโจมตีทางอากาศของปากีสถานอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในเมืองต่างๆ ของอัฟกานิสถาน รวมถึงเมืองหลวงคาบูลและเมืองกันดาฮาร์ทางตอนใต้ ซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้นำสูงสุด
รายงานของสหประชาชาติที่เผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้วระบุว่า พลเรือนชาวอัฟกานิสถานอย่างน้อย 372 คนเสียชีวิตและอีก 397 คนได้รับบาดเจ็บจากความขัดแย้งดังกล่าวในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างปากีสถานและอัฟกานิสถานตึงเครียดมาตั้งแต่กลุ่มตอลิบานเข้ายึดอำนาจในกรุงคาบูลเป็นครั้งที่สองในปี 2021
ประเด็นด้านความมั่นคงเป็นประเด็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อเรียกร้องของปากีสถานให้อัฟกานิสถานปราบปรามกลุ่มติดอาวุธ TTP
อิสลามาบัดกล่าวหาว่ารัฐบาลตาลีบันให้ที่พักพิงแก่กลุ่มติดอาวุธที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม TTP ซึ่งได้ก่อเหตุรุนแรงต่อปากีสถานมานานหลายปี
ทาราร์ หัวหน้าฝ่ายข้อมูลของปากีสถาน ส่งสัญญาณว่าปฏิบัติการทางทหารจะดำเนินต่อไป
“ปากีสถานพยายามรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอด แต่ในขณะเดียวกัน ความปลอดภัยและความมั่นคงของพลเมืองของเรายังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด” เขาระบุในเว็บไซต์ X
เจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานปฏิเสธข้อกล่าวหาจากอิสลามาบัดซ้ำแล้วซ้ำเล่า และโต้แย้งว่าปากีสถานให้ที่พักพิงแก่กลุ่มที่เป็นปรปักษ์และไม่เคารพในอธิปไตยของตน
พรมแดนระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านยังคงปิดอยู่เป็นส่วนใหญ่นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในเดือนตุลาคม ส่งผลให้การค้าทวิภาคีหยุดชะงัก
ที่มา เอเอฟพี