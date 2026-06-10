ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวในฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น 46 ราย

หน่วยกู้ภัยฟิลิปปินส์ ดึงร่างผู้เสียชีวิตรายหนึ่งออกมาจากซากปรักหักพังของซูเปอร์มาร์เก็ตที่พังถล่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 46 ราย ในวันพุธ (10 มิ.ย.)
แผ่นดินไหวขนาด 7.8 ริกเตอร์ นอกชายฝั่งมินดาเนาเมื่อวันจันทร์ ทำให้หลายอาคารพังถล่ม เกิดดินถล่ม และทำให้เกิดการเตือนภัยสึนามิในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะทางตอนใต้
โจอี เดลูวิโอ อายุ 39 ปี เป็นหนึ่งในพนักงานสองคนของซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองเจเนอรัลซานโตส ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความพยายามในการกู้ภัย แม้จะมีภัยคุกคามจากแผ่นดินไหวตามมาอย่างต่อเนื่อง
มิเชล ชัว เจ้าหน้าที่กู้ภัยท้องถิ่นกล่าวกับเอเอฟพีในวันพุธว่า อุปกรณ์ตรวจจับชีพจรได้ตรวจพบ "ชีพจรที่อ่อนมาก" ในช่วงต้นของปฏิบัติการ แต่ "เมื่อพวกเขาไปถึงร่าง ก็ไม่มีสัญญาณชีพแล้ว" นอกจากนี้ ชัวยังกล่าวเสริมว่า พบร่างของเดลูวิโอติดอยู่ระหว่างคานสองอัน
ก่อนหน้านี้ หน่วยงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ได้รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเป็น 45 ราย ขณะที่จำนวนผู้สูญหายเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 4 รายเป็น 17 ราย
อย่างไรก็ตาม สำนักงานป้องกันภัยพลเรือนยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตดังกล่าวไม่รวมผู้เสียชีวิตจากพายุเดลูวิโอ
ราฟาเอลิโต อเลฮานโดร เจ้าหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนกล่าวในการสัมภาษณ์ทางวิทยุว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดดาเวาตะวันตก และส่วนใหญ่เสียชีวิตจากดินถล่มหรืออาคารพังถล่ม
ที่มา เอเอฟพี