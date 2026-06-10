‘ทรัมป์’เชียร์ไม่เลิก‘ตลาดซื้อขายการทำนาย’ ขณะครอบครัวของเขาทำกำไรอื้อจากกิจการนี้ ที่ถูกเปรียบว่าคือร่างจำแลงของการพนันผิดกฎหมาย

(เก็บความจากเอเชียไทมส์ https://asiatimes.com/2026/05/trump-boosts-prediction-markets-as-his-family-profits/)
Trump boosts prediction markets as his family profits
by Jake Johnson
28/05/2026
โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพยายามทำให้พวกหน่วยงานผู้คุมกฎของรัฐต่างๆ ยอมเปิดทางให้บุคคลผู้ซึ่งเขาแต่งตั้งเข้าทำหน้าที่บริหารคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า เป็นผู้มีอำนาจในการตรวจสอบและจัดระเบียบการดำเนินงานของพวกกิจการตลาดซื้อขายการทำนาย ที่กำลังเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางเสียงครหาหนาหูว่าครอบครัวทรัมป์สามารถทำกำไรได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวจากกิจการนี้
เมื่อวันอังคารที่แล้ว (26 พ.ค.) ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขา เพื่อโปรโมตส่งเสริมกิจการตลาดซื้อขายการทำนาย (prediction markets) --ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเริ่มเติบโตผลิบาน ที่ครอบครัวของทรัมป์ถูกกล่าวหาว่าสามารถทำกำไรได้อย่างเป็นกอบเป็นกำ นอกจากนั้นเขายังใช้โอกาสนี้โจมตีพวกผู้นำของรัฐต่างๆ ในอเมริกา ซึ่งกำลังทำงานเพื่อจัดระเบียบอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ โดยที่เขากล่าวหาด่าทอตรงๆ พวกเจ้าหน้าที่ในรัฐอิลลินอยส์, นิวยอร์ก, และอื่นว่า ว่า เป็น “พวกกากเดนสังคม”
(ตลาดซื้อขายการทำนาย หรือตลาดซื้อขายการคาดการณ์อนาคต prediction markets เป็นตลาดการเงินประเภทหนึ่งที่เปิดให้ผู้คนเข้าไปซื้อขายความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ยังไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กีฬา ไปจนถึงประเด็นระดับโลกอย่างนโยบายรัฐหรือทิศทางตลาดการเงิน ปัจจุบันมี 2 แพลตฟอร์มหลักที่เป็นทั้งผู้ริเริ่มและเจ้าใหญ่ให้บริการอยู่ นั่นคือ โพลีมาร์เก็ต Polymarket และ คาลชี Kalshi ดูเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thairath.co.th/money/tech_innovation/tech_companies/2906206 และ https://en.wikipedia.org/wiki/Prediction_market)
ทรัมป์ ซึ่งคณะรัฐบาลของเขาถูกบางคนบางฝ่ายพิจารณา [1] ว่า เป็นคณะรัฐบาลที่มีพฤติการณ์ทุจริตฉ้อฉลอย่างโจ่งแจ้งที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ โต้แย้ง [2] ว่า คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสัญญาสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (Commodity Futures Trading Commission หรือ CFTC) ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลสหรัฐฯ ที่มีหน้าที่หลักในการกำกับตรวจสอบและคุ้มครองตลาดอนุพันธ์ของสหรัฐฯ รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฟิวเจอร์ส), ออปชั่น, และตลาดแลกเปลี่ยนอื่นๆ อยู่แล้ว ต้องเป็นผู้ที่มี “อำนาจสิทธิ์ขาด” ในเรื่องการจัดระเบียบตลาดซื้อขายการทำนายด้วย เขาประกาศด้วยว่า “มันเป็นอุตสาหกรรมสำคัญอุตสาหกรรมหนึ่ง และเราต้องคอยปกป้องคุ้มครอง” ข้อความเหล่านี้ของประมุขทำเนียบขาว เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของ ไมค์ เซลิก (Mike Selig) ประธานของ CFTC ซึ่งได้พูด [3] เอาไว้ก่อนหน้านี้ในปีนี้ว่า หน่วยงานของเขาจะต่อสู้กับความพยายามใดๆ ก็ตามในระดับรัฐที่จะมาจำกัดขีดวงอุตสาหกรรมตลาดซื้อขายการทำนาย
ทางด้าน คริส เมอร์ฟี (Chris Murphy) วุฒิสมาชิกสหรัฐฯสังกัดพรรคเดโมแครตจากรัฐคอนเนทิคัต ได้วิพากษ์วิจารณ์ [4]โพสต์ของทรัมป์เมื่อวันอังคาร (26 พ.ค.) ว่า คือ “หลักฐานที่เพิ่มมากขึ้นอีกซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตฉ้อฉลกันอย่างไร” ทั้งนี้ นักการเมืองพรรคฝ่ายค้านผู้นี้ กำลังเป็นผู้นำร่วมในการเสนอร่างกฎหมายฉบับหนึ่ง [5] ที่มีเนื้อหาห้าม prediction markets ที่ดำเนินงานแบบออนไลน์ อนุญาตให้วางเดิมพันซื้อขายการพยากรณ์เกี่ยวกับการกระทำกิจการต่างๆ ของรัฐบาล เนื่องจากเป็นการเปิดช่องให้แก่พวกที่ทราบข้อมูลวงในล่วงหน้า สามารถนำไปวางเดิมพันเพื่อทำกำไรได้งามๆ
“ทรัมป์และครอบครัวของเขากำลังทำเงินทองได้เป็นตันๆ จากพวกตลาดซื้อขายการทำนายเหล่านี้–และเมื่อเป็นเช่นนั้น มันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วที่เขากำลังเป็นผู้นำในการคัดค้านกล่าวหาความเคลื่อนไหวซึ่งเป็นการพิทักษ์คุ้มครองผู้บริโภค และกำลังเป็นผู้สนับสนุนให้มีกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งเอื้ออำนวยคุณประโยชน์แก่พวกบริษัทต่างๆ ของเขา” เมอร์ฟี กล่าว โดยมุ่งพาดพิงถึงบทบาทของ โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ บุตรชายคนหัวปีของประธานาธิบดีทรัมป์ ที่นั่งอยู่ในคณะกรรมการที่ปรึกษาของ โพลีมาร์เก็ต ซึ่งปัจจุบันมีฐานะเป็นแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายการทำนายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
สื่อนิวยอร์กไทมส์เคยรายงาน [6] เอาไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า บริษัทสื่อที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งของทรัมป์ “ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นตลาดซื้อขายการทำนายแห่งหนึ่งของบริษัทเอง [7] เมื่อปีที่แล้ว และ โดนัลด์ ทรัมป์ จูเนียร์ บุตรชายคนหัวปีของประธานาธิบดีทรัมป์ ก็มีสายสัมพันธ์อยู่กับ 2 กิจการระดับท็อปของอุตสาหกรรมนี้ โดยแห่งหนึ่งคือ โพลีมาร์เก็ต แพลตฟอร์มการซื้อขายซึ่งทางอัยการกล่าวว่าได้ถูกพวกพลพรรค [8] นำไปใช้เพื่อการวางเดิมพันซึ่งกะจังหวะเวลาเอาไว้อย่างดีและสามารถฟันกำไรงามๆ มาแล้วหลายครั้งหลายหน”
“ประธานาธิบดีผู้ทุจริตฉ้อฉลที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติของเรา ต้องการที่จะทำให้แน่ใจได้ว่า รัฐต่างๆ อย่างเช่นรัฐของพวกเราไม่สามารถที่จะจัดระเบียบพวกตลาดซื้อขายการทำนายได้ เพื่อที่ครอบครัวของเขาและคณะรัฐบาลของเขาจะยังคงสามารถทำกำไรได้ต่อไปเรื่อยๆ” ส.ว.เมอร์ฟี สำทับ
การที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯโจมตีเล่นงานความพยายามของรัฐต่างๆ ในการจัดระเบียบพวกตลาดซื้อขายการทำนาย ยังกำลังเรียกเสียงตอบโต้กลับอย่รางรวดเร็วจากพวกผู้นำระดับรัฐซึ่งสนับสนุนให้ปราบปรามควบคุมแพลตฟอร์มเหล่านี้ โดยส่งเสียงเตือนว่ามันเป็นเส้นทางสายใหญ่สำหรับการซื้อขายแบบใช้ข้อมูลวงในเอาเปรียบคนอื่น (อินไซเดอร์ เทรดดิ้ง) และการทุจริตฉ้อฉล
“รัฐอิลลินอยส์ต้องลงมือปฏิบัติการเพื่อป้องกันและห้ามปรามการซื้อขายแบบอินไซเดอร์เทรดดิ้งกับพวกตลาด prediction markets แบบออนไลน์ในรัฐของเรา” เจบี พริตซ์เกอร์ (JB Pritzker) ผู้ว่าการรัฐอิลลินอยส์ซึ่งเป็นชาวพรรคเดโมแครต เขียน [9] บนโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการตอบโต้โพสต์ของทรัมป์ “ประธานาธิบดีผู้ทุจริตฉ้อฉลที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติเราต้องการที่จะทำให้แน่ใจได้ว่า พวกรัฐอย่างเช่นรัฐของเรานี้ไม่สามารถจัดระเบียบตลาดซื้อขายการทำนายได้ เพื่อที่ครอบครัวของเขาและรัฐบาลของเขาจะสามารถทำกำไรได้งามๆ”
คณะรัฐบาลทรัมป์ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เล่นงานหนักชนิดบดขยี้ [10] พวกเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับตรวจสอบของรัฐบาลกลาง ที่แสดงข้อกังขาเกี่ยวกับตลาดซื้อขายการทำนายมาก่อนหน้านี้ไปแล้ว ขณะนี้กำลังฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐอิลลินอยส์และรัฐอื่นๆ ในเรื่องที่พยายามจัดระเบียบแพลตฟอร์มเหล่านี้ ถึงแม้พวกที่วิพากษ์วิจารณ์โต้แย้งว่าตลาดซื้อขายการทำนายแบบนี้ แท้ที่จริงแล้วคือโต๊ะรับพนันกีฬาอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งแต่งกายอำพรางตัวเป็นตลาดซื้อขายทางการเงิน ในความพยายามที่จะหลบเลี่ยงข้อจำกัดต่างๆ ตามกฎหมายการพนัน
โดมินิค เฟรดา (Dominick Freda) ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของกลุ่ม “เบทเทอร์ มาร์เก็ตส์” (Better Markets) กลุ่มนักเคลื่อนไหวเรียกร้องระบบการเงินที่เป็นประโยชน์แก่สังคมยิ่งขึ้น กล่าว [11] ให้ความเห็นเมื่อวันอังคาร (26 พ.ค.) วา “รัฐสภาไม่เคยมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดเสรีการพนันทั่วประเทศ และแน่นอนทีเดียวว่าไม่ได้มีความคิดที่จะให้หน่วยงานเล็กๆ และขาดความพร้อมอย่าง CFTC มารับบทบาทเป็นซาร์ผู้กำกับดูแลการพนันทั่วประเทศ” ในวันอังคาร (26 พ.ค.) เบทเทอร์ มาร์เก็ตส์ ยังได้ยื่นคำแถลงของบุคคลภายนอก (amicus brief) ต่อศาล [12] เพื่อแสดงความสนับสนุนความพยายามของรัฐเทนเนสซี ในการจำกัดควบคุมแพลตฟอร์ม คาลชี ตลอดจนแพลตฟอร์มตลาดซื้อขายการทำนายแห่งอื่นๆ
“CFTC ยังคงสิ้นเปลืองทรัพยากรของตนไม่ยอมเลิก โดยมุ่งโฟกัสอยู่แต่การเป็นเชียร์ลีดเดอร์ให้แก่พวกกาสิโนที่ปราศจากการจัดระเบียบและปราศจากการตรวจตราของเจ้าหน้าที่เหล่านี้ ในขณะที่พวกเขาควรโฟกัสไปที่งานอันแท้จริงของพวกเขา ซึ่งก็คือ การจัดระเบียบพวกตลาดโภคภัณฑ์และตลาดอนุพันธ์ซึ่งมีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์” เฟรดา บอก “มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับ CFTC ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ที่จะต้องเข้าจัดระเบียบและตรวจตราตลาดเหล่านี้ เพื่อที่ชาวอเมริกันจะสามารถมั่นใจว่าสินค้าจำนวนมากที่พวกเขาต้องพึ่งพาอาศัยจะมีราคาซึ่งมีเสถียรภาพ ไม่ว่าจะเป็นเบนซินไปจนถึงสินค้าของชำต่างๆ CFTC ควรปล่อยให้เรื่องการจัดระเบียบการพนันเป็นหน้าที่ของรัฐเทนเนสซีและรัฐอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ สำหรับพิทักษ์ปกป้องสาธารณชนชาวอเมริกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว และจะต้องได้รับอนุญาตให้พวกเขาได้ทำงานเช่นนี้ต่อไป”
(ข้อเขียนชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์ข่าว คอมมอน ดรีมส์
https://www.commondreams.org/news/donald-trump-prediction-markets)
เชิงอรรถ
[1] https://www.commondreams.org/news/trump-5-billion-crypto
[2] https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116642964849373081
[3] https://www.commondreams.org/news/trump-cftc-betting-markets
[4] https://x.com/ChrisMurphyCT/status/2059592843350409635
[5] https://www.commondreams.org/news/polymarket-war-bets-ban
[6] https://www.nytimes.com/2026/04/24/us/politics/trump-prediction-markets.html
[7] https://www.nytimes.com/2026/01/15/us/politics/donald-trump-jr-prediction-markets.html
[8] https://www.nytimes.com/2026/04/23/nyregion/polymarket-maduro-indictment-soldier.html?campaign_id=60&emc=edit_na_20260423&instance_id=174570&nl=breaking-news%C2%AEi_id=247878287&segment_id=218773&user_id=be734f8fed34b96b44bbf5b68bf9df9d
[9] https://x.com/GovPritzker/status/2059413419455848516
[10] https://www.commondreams.org/news/trump-ctfc-betting-markets
[11] https://bettermarkets.org/newsroom/let-the-states-regulate-gambling-better-markets-amicus-brief-details/
[12] https://bettermarkets.org/wp-content/uploads/2026/05/26-5235-Better-Markets-Amicus-filed.pdf