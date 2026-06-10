มิคสัญญี! ม็อบต้านผู้อพยพไล่เผาบ้านเรือน-รถยนต์ใน 'เบลฟาสต์' แค้น 'ชายซูดาน' ใช้มีดทำร้ายคนขาว

กลุ่มชายสวมหน้ากากบุกเผาบ้านเรือนในเมืองเบลฟาสต์ของไอร์แลนด์เหนือ และจุดไฟเผารถยนต์หลายคันในเหตุการณ์ความรุนแรงต่อต้านผู้อพยพเมื่อคืนวันอังคาร (9 มิ.ย.) ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีชายชาวซูดานคนหนึ่งใช้อาวุธมีดทำร้ายคนผิวขาว
ผู้ประท้วงหลายร้อยคน หลายคนปิดบังใบหน้า โจมตีตำรวจและเผารถยนต์ในหลายจุดทั่วไอร์แลนด์เหนือ หลังจากคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่ชายซูดานใช้มีดทำร้ายผู้อื่น จนทำให้เหยื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสที่คอและศีรษะ แพร่กระจายไปทั่ว
บ้านเรือนหลายหลังในเมืองถูกเพลิงไหม้เมื่อเย็นวันอังคาร (9) โดยสื่อ BBC ได้เผยภาพตำรวจกำลังช่วยเหลือครอบครัวหนึ่งหนีออกจากบ้านที่กำลังไฟไหม้ ขณะที่นักการเมืองท้องถิ่นและบาทหลวงชี้ว่า ผู้ที่ตกเป็นเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำ
“ไม่มีข้อแก้ตัว หรือเหตุผลใดๆ สำหรับการโจมตีในคืนนี้” มิเชล โอนีล นายกรัฐมนตรีแห่งไอร์แลนด์เหนือกล่าว
“กลุ่มชายสวมหน้ากากเผาบ้านเรือนของครอบครัวต่างๆ นั้น ไม่ต่างอะไรกับพวกขี้ขลาดที่น่ารังเกียจ”
ด้านนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ แห่งอังกฤษ กล่าวถึงเหตุการณ์ใช้มีดทำร้ายร่างกายที่เกิดขึ้นทางตอนเหนือของเบลฟาสต์เมื่อคืนวันจันทร์ (8) ว่าเป็นการกระทำที่ "น่ารังเกียจ"
เหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งขณะนี้ยังไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นคดีก่อการร้าย เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความตึงเครียดในอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น หลังจากเกิดคดีฆาตกรรมนักศึกษาคนหนึ่งซึ่งถูกตำรวจใส่กุญแจมือขณะนอนเจ็บสาหัสจากบาดแผลถูกแทง โดยฆาตกรซึ่งเป็นชายชาวซิกข์เล่าความเท็จว่าตนถูกผู้ตายเหยียดเชื้อชาติ
เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นตามหลังการประท้วงต่อต้านผู้อพยพเข้าเมืองซ้ำแล้วซ้ำเล่า โดยพรรคการเมืองประชานิยมกล่าวว่า นโยบายรับผู้ลี้ภัยของอังกฤษทำให้กลุ่มบุคคลอันตรายเข้ามาในประเทศได้
อีลอน มัสก์ มหาเศรษฐีเจ้าของเทสลาและ SpaceX ได้รีโพสต์ข้อความมากมายที่ประณามสถานการณ์ในสหราชอาณาจักร เขายังตอบโพสต์ของ ทอมมี โรบินสัน นักเคลื่อนไหวต่อต้านผู้อพยพเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางตอนเหนือของเบลฟาสต์ซึ่ง โรบินสัน เรียกร้องให้มีการประท้วงหลังเกิด "การโจมตีของผู้รุกรานต่อประชาชนของเราอีกครั้ง" โดย มัสก์ กล่าวว่า "มีเพียงการประท้วงซ้ำแล้วซ้ำเล่าและดังๆ เท่านั้นที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง!!"
นาโอมิ ลอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของไอร์แลนด์เหนือ กล่าวกับรอยเตอร์ว่า "ผู้กระทำการโดยเจตนาร้าย" พยายามใช้ความกลัวและความโกรธแค้นที่เกิดขึ้นจากเหตุโจมตีด้วยมีดเป็นเครื่องมือเพื่อเล่นงานกลุ่มคนที่มีสีผิวเดียวกัน
"อย่าปล่อยให้ความกังวลที่แท้จริงของคุณถูกบิดเบือนโดยผู้กระทำการโดยเจตนาร้าย" เธอกล่าว "พวกเราในไอร์แลนด์เหนือรู้ว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการใส่ร้ายป้ายสีคนทั้งกลุ่ม เพราะพฤติกรรมของคนเพียงไม่กี่คน และเราไม่ต้องการกลับไปสู่จุดนั้น"
แคลร์ ฮันนา หัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยและแรงงานฝ่ายค้านในไอร์แลนด์เหนือ อธิบายความรุนแรงดังกล่าวว่าเป็น "การจลาจลที่เกิดจากเชื้อชาติ"
“พวกชาวเน็ตที่กระพือเรื่องนี้จะเลิกสนใจไปในที่สุด แต่ชาวเมืองเบลฟาสต์เองจะต้องรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้น” เธอกล่าวกับรอยเตอร์
นอกจากนี้ ยังมีเหตุประท้วงเล็กๆ เกิดขึ้นนอกรัฐสภาในลอนดอน ขณะเดียวกันก็มีรายงานการชุมนุมอื่นๆ ทั่วสหราชอาณาจักร
ในไอร์แลนด์เหนือ กลุ่มวัยรุ่นสวมหน้ากากรวมตัวกันในช่วงเย็นวันอังคาร (9) หลายจุดทั่วเมืองเบลฟาสต์ ตำรวจตอบโต้ด้วยการส่งรถหุ้มเกราะเข้าควบคุมสถานการณ์ ขณะที่ผู้ก่อจลาจลจุดไฟเผารถยนต์ทั่วเมือง และมีรถบัสคันหนึ่งถูกเผาในฝั่งตะวันออกของเบลฟาสต์
BBC รายงานว่า กลุ่มชายฉกรรจ์ประมาณ 100 คนบุกเข้าไปในบ้านและทุบกระจกหน้าต่างบ้านเรือนหลายหลังบนถนนในเบลฟาสต์ฝั่งตะวันออก
“พวกเขาถูกขับไล่ เพียงเพราะพวกเขาเป็นคนผิวดำ” บาทหลวง แจ็ค แมคกี กล่าวกับ BBC
ผู้ต้องสงสัยในคดีแทงคนซึ่งเป็นชาวซูดานอายุ 30 ปี ถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่า ครอบครองสิ่งของมีคมในที่สาธารณะ และข่มขู่ว่าจะฆ่าเมื่อเย็นวันอังคาร (9)
เขามีกำหนดขึ้นศาลแขวงเบลฟาสต์ในวันพุธ (10)
ไรอัน เฮนเดอร์สัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจไอร์แลนด์เหนือกล่าวว่า เหยื่อซึ่งเป็นชายวัย 40 ปีเศษได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ดวงตา และมีบาดแผลถูกฟันที่ใบหน้าและหลังระหว่างการโจมตีที่ "โหดร้าย" โดยผู้ก่อเหตุใช้มีดทำครัวซึ่งพบอยู่ในที่เกิดเหตุ
คลิปวิดีโอแสดงให้เห็นว่า ประชาชนจำนวนหนึ่งพยายามขัดขวางมืดมีดก่อนที่ตำรวจจะมาถึง และเจ้าหน้าที่ระดับสูงยกย่องว่า พลเมืองดีเหล่านั้นได้ช่วยชีวิตชายที่ตกเป็นเหยื่อไว้
ไอร์แลนด์เหนือยังเผชิญกับเหตุจลาจลต่อต้านผู้อพยพเมื่อปีที่แล้ว ท่ามกลางความโกรธแค้นเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศที่ถูกกล่าวหา ซึ่งต่อมาอัยการได้ถอนฟ้องเด็กชายสองคนที่เป็นจำเลย
ที่มา: รอยเตอร์