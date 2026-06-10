ยิงมายิงกลับ! IRGC ยิงถล่มฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดน-คูเวต-บาห์เรน ตอบโต้ 'ทรัมป์' สั่งโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ

กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่าน (IRGC) ประกาศว่า พวกเขาได้โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดนและเป้าหมายอื่นๆ อีก 21 แห่งในอ่าวเปอร์เซียเมื่อวันพุธ (10 มิ.ย.) โดยเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐฯ โจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ
เหตุปะทะกันครั้งนี้ถือเป็นการสู้รบครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนับตั้งแต่ทั้ง 2 ชาติตกลงหยุดยิงกันในเดือน เม.ย.
การโจมตีของอิหร่านซึ่งมีเป้าหมายทั้งในจอร์แดน คูเวต และบาห์เรน เกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐฯ ประกาศในวันที่ 10 มิ.ย. ว่า ได้โจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศ สถานีควบคุมภาคพื้นดิน และสถานีเรดาร์ตรวจการณ์ของอิหร่านใกล้ช่องแคบ เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐฯ ตก ตามคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์
"ผมเชื่อว่าการตอบโต้ควรจะรุนแรง และทรงพลังมาก และนี่คือสิ่งที่เป็นการตอบโต้" ทรัมป์ กล่าวกับสำนักข่าว ABC เมื่อวันอังคาร (9)
สถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับโอกาสในการบรรลุข้อตกลงยุติสงครามที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ. ด้วยการโจมตีร่วมกันของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่าน เตหะรานตอบโต้ด้วยการยิงใส่ประเทศเพื่อนบ้านในอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐฯ และปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันและก๊าซ
การโจมตีครั้งล่าสุดของสหรัฐฯ กินเวลานานประมาณ 4 ชั่วโมง ก่อนที่กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) จะประกาศเมื่อเวลาประมาณ 21.00 น. ตามเวลาภาคตะวันออกว่าการโจมตีได้สิ้นสุดลงแล้ว
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่า เป้าหมายในอิหร่านเกือบ 20 แห่งถูกสหรัฐฯทโจมตี
สื่อของรัฐบาลอิหร่านรายงานว่า เกาะเกชม์และเมืองท่าซีริกในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตี นอกจากนี้ยังมีเสียงระเบิดดังขึ้นในเมืองบันดาร์อับบาสที่อยู่ใกล้เคียง และต่อมาในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองจาสก์ใกล้ทางเข้าช่องแคบ
IRGC แถลงว่า พวกเขาตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพอัล-อัซรักของสหรัฐฯ ในจอร์แดน 4 จุด โดยใช้ขีปนาวุธระยะไกล เป้าหมายดังกล่าวยังรวมถึงโรงเก็บเครื่องบินขับไล่ F-35 และศูนย์บัญชาการและควบคุม และเตือนว่า พวกเขาพร้อมที่จะตอบโต้การโจมตีใดๆ จากสหรัฐฯ อย่างรุนแรงและเด็ดขาด
กองทัพจอร์แดนแถลงในวันพุธ (10) ว่า พวกเขาได้สกัดและยิงขีปนาวุธ 5 ลูกที่ยิงมาจากอิหร่านไปยังอัล-อัซรัก และมีเศษซากจากการสกัดกั้นตกลงในดินแดนของจอร์แดน แต่ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายใดๆ
ด้านกองทัพคูเวตระบุว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศกำลังสกัดกั้นเป้าหมายที่ยิงมาจากฝ่ายศัตรู และเรียกร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ หลังจากที่กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านประกาศส่งโดรนโจมตีฐานทัพ อาลี อัล ซาเลม ในคูเวต
กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านอ้างว่า ก่อนหน้านี้พวกเขาโจมตีกองเรือรบที่ 5 ของสหรัฐฯ ในบาห์เรนด้วยโดรน และขู่ว่าจะตอบโต้ "รุนแรงกว่านี้" หากการสู้รบยังคงดำเนินต่อไป
ด้านกระทรวงมหาดไทยของบาห์เรนแถลงว่าได้มีการเปิดสัญญาณเตือนภัย และขอให้ประชาชนอพยพไปยังที่ปลอดภัย ต่อมาที่ปรึกษาด้านสื่อของกษัตริย์บาห์เรนได้โพสต์บน X ว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศได้ยับยั้งการโจมตีของอิหร่านแล้ว
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งซึ่งไม่เปิดเผยชื่อกล่าวว่า จากการประเมินเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า ขีปนาวุธและโดรนเกือบทั้งหมดที่อิหร่านยิงมาถูกสกัดกั้น และพวกเขายังไม่ได้รับรายงานใดๆ ว่ามีบุคลากรของสหรัฐฯ ได้รับอันตราย หรือมีความเสียหายต่อสถานที่ต่างๆ ของสหรัฐฯ
การสู้รบที่ทวีความรุนแรงส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 1% ในการซื้อขายช่วงเช้าของวันพุธ (10) ในเอเชีย
เมื่อวันอังคาร (9) เฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐฯ ลำหนึ่งถูกโดรนโจมตีของอิหร่านยิงตก แต่นักบินสหรัฐฯ 2 คนบนเครื่องไม่ได้รับบาดเจ็บ
อย่างไรก็ตาม สื่อรัฐบาลอิหร่านอ้างแหล่งข่าวทางทหารว่า อิหร่านไม่ได้มีปฏิบัติการทางอากาศเชิงรุกใดๆ ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
กองทัพสหรัฐฯ ระบุว่า โดรนผิวน้ำของกองทัพเรือสหรัฐฯ ค้นพบและช่วยเหลือลูกเรือทั้ง 2 คนไว้ได้ หลังจากเฮลิคอปเตอร์โจมตีของกองทัพบกสหรัฐฯ ตกในน่านน้ำใกล้ชายฝั่งโอมานขณะกำลังลาดตระเวนเมื่อเวลาประมาณ 3.00 น. ของวันอังคาร (9) ตามเวลาท้องถิ่น
ที่มา: รอยเตอร์