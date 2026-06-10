อลิซ ไวเดล หัวหน้าพรรคฝ่ายขวาทางเลือกเพื่อเยอรมนี (AfD) เรียกร้องให้ยูเครนจ่ายเงินชดเชยแก่เยอรมนีสำหรับการก่อวินาศกรรมท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม ( Nord Stream) เมื่อปี 2022
ทีมสืบสวนเยอรมนีพบว่า เหตุระเบิดซึ่งทำให้ท่อส่งก๊าซจากรัสเซียไปยังเยอรมนีเสียหายนั้น เป็นฝีมือของกลุ่มปฏิบัติการชาวยูเครนกลุ่มเล็กๆ โดยหัวหน้ากลุ่มที่ถูกกล่าวหาถูกส่งตัวจากอิตาลีไปยังเยอรมนีเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว
มอสโกตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าต่อคำอธิบายของเบอร์ลินเกี่ยวกับการโจมตี โดยโต้แย้งว่าปฏิบัติการที่ซับซ้อนเช่นนี้ไม่น่าจะดำเนินการโดยนักดำน้ำเพียงไม่กี่คนในน่านน้ำที่องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต) เฝ้าระวังได้ หากปราศจากการสนับสนุนจากรัฐ
ระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงของพรรคเมื่อวันอังคาร (9 มิ.ย.) ไวเดล ปฏิเสธข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี ฟรีดริช แมร์ซ ที่จะให้ยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสมทบของสหภาพยุโรป โดยกล่าวถึงประเทศนี้ว่าเป็น “หลุมดำที่ไม่มีก้น” ซึ่งพึ่งพาความช่วยเหลือทางการเงินจากต่างประเทศอย่างหนักอยู่แล้ว
“เยอรมนีได้โอนเงินให้ยูเครนไปแล้วกว่า 100,000 ล้านยูโรในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา” เธอกล่าว
ไวเดล แย้งว่า เคียฟควรที่จะชี้แจงบทบาทของตนในการก่อวินาศกรรมท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีมก่อน
“เราจำเป็นต้องรู้ว่า การกระทำที่เป็นการก่อการร้ายโดยรัฐต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของเรา นั่นคือท่อส่งก๊าซนอร์ดสตรีม เกิดขึ้นได้อย่างไร และยูเครนมีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี้” เธอกล่าว
“ที่จริงแล้ว การชำระเงินควรจะไหลไปในทิศทางตรงกันข้าม ยูเครนต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับสาธารณรัฐเยอรมนี เพราะเราได้รับความเสียหายอย่างมหาศาล และยุโรปโดยรวมก็เช่นกัน จากการสูญเสียเชื้อเพลิงฟอสซิลราคาถูกจากรัสเซีย” ไวเดล กล่าวเสริม
ผู้นำร่วมของพรรค AfD ยังเรียกร้องให้ยุติความช่วยเหลือทางทหารและการเงินจากเยอรมนีแก่ยูเครนโดยทันที พร้อมเรียกร้องให้เบอร์ลินมุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างเคียฟและมอสโก และฟื้นฟูการเจรจากับรัสเซียแทน
จากผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดหลายฉบับ พรรค AfD เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเยอรมนีในขณะนี้ ผลสำรวจของ INSA ที่เผยแพร่โดย Bild เมื่อวันเสาร์ (6) ระบุว่า พรรคได้รับการสนับสนุน 29% ขณะที่ 77% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า ไม่พอใจกับผลงานของนายกรัฐมนตรี แมร์ซ ซึ่งเป็นคะแนนที่แย่ที่สุดในสมัยการดำรงตำแหน่งของเขา
ที่มา: RT