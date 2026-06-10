โทษสื่อไทยตีความผิด!เขมรถอยกรูดรุดโต้ข่าว 'ฮุนเซน'หนุนเปิดศึกยกใหม่กับไทย

โฆษกประธานวุฒิสภากัมพูชาในวันอังคาร(9มิ.ย.) รุดปฏิเสธรายงานข่าวในสื่อมวลชนไทย ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้ใช้ปฏิบัติการทางทหารคลี่คลายประเด็นพิพาทชายแดนกับไทย ตามรายงานของเคพีที สำนักข่าวแห่งรัฐของเขมร
เจีย ธิริธ โฆษกของฮุน เซน ระบุว่ารายงานข่าวของสื่อมวลชนไทย เป็นการตีความผิดต่อคำพูดของอดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชารายนี้ ที่กล่าวระหว่างเดินทางเยือนพลเรือนผู้พลัดถิ่นในจังหวัดบันเตียเมียนเจย ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน
ในคำชี้แจงของ เจีย ธิริธ ระบุว่า ฮุน เซน ไม่ได้แถลงถึงเจตนาใช้กำลังใดๆ ในทางกลับกัน เขายังได้ปฏิเสธอย่างชัดเจนต่อการใช้ปฏิบัติการทางทหาร เป็นหนทางในการจัดการประเด็นพิพาท
โฆษกรายนี้อ้างว่าคำพูดของฮุน เซน เป็นการอธิบายแนวทางเชิงทฤษฎีไว้สองแนวทาง นั่นคือการใช้กำลังทวงคืนดินแดนที่อ้างว่าถูกยึดครองโดยไทย หรือคลี่คลายปัญหาด้วยสันติวิธีผ่านกลไกกฎหมายระหว่างประเทศ
"รักษาการประมุขรัฐเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่า กัมพูชา มุ่งมั่นในการเสาะหาทางออกอย่างสันติ บนพื้นฐานของกลไกกฎหมายระหว่างประเทศ" เจีย ธิริธ เน้นย้ำ พร้อมระบุคำพูดของ ฮุน เซน เป็นการเน้นย้ำจุดยืนที่มีมาอย่างยาวนานของกัมพูชา ที่ว่าประเด็นชายแดนควรคลี่คลายผ่านการทูตและกระบวนการทางกฎหมาย
เขายังได้เรียกร้องสื่อมวลชนทั้่งหลายของไทย แก้ไขสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นรายงานข่าวที่ไม่ถูกต้องและหลีกเลี่ยงเผยแพร่ข้อมูลที่บ่อนทำลายความพยายามหาทางออกคลี่คลายประเด็นพิพาทระหว่าง 2 ชาติเพื่อนบ้าน
(ที่มา:เคพีที)