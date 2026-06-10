ซัดกันอีกยก!สหรัฐฯโจมตีอิหร่านแก้แค้นฮ.อาปาเช่ถูกยิงตก เตหะรานโต้ไม่ได้เป็นคนทำ

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ(CENTCOM) แถลงว่าได้เปิดฉากโจมตีอิหร่าน พร้อมเน้นย้ำว่าปฏิบัติการนี้ดำเนินการภายใต้คำสั่งจากพวกผู้นำกองทัพและเป็นการตอบโต้ต่อสิ่งที่อเมริกากล่าวอ้างว่าอิหร่านสอยร่วงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ลำหนึ่งของพวกเขา แม้ขณะเดียวกันเตหะรานออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนทำ
ในถ้อยแถลงของกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ ให้คำจำกัดความการโจมตีว่าเป็น "การตอบโต้ที่สมสัดส่วน" ต่อสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า "ความก้าวร้าวโดยปราศจากการยั่วยุของอิหร่าน" ความเคลื่อนไหวที่โยงเหตุการณ์นี้กับสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะลุกลามบานปลาย แม้ไม่มีการตรวจสอบโดยอิสระยืนยันคำกล่าวอ้างดังกล่าวก็ตาม
สำนักข่าวเมห์รนิวส์ของอิหร่าน รายงานว่าพวกชาวบ้านในเมืองท่าซิริค ได้ยินเสียงระเบิดหลายรอบในช่วงค่ำคืน แต่ไม่สามารถยืนยันเกี่ยวกับต้นตอของเสียงตูมสนั่นดังกล่าว ขณะที่กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ก็ไม่ได้เผยแพร่ถ้อยแถลงอย่างเป็นทางการ ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่านรายงานเช่นกันว่า ได้ยินเสียงระเบิดบนเกาะเกชม์และในเมืองท่าซิริค จังหวัดฮอร์มอซกัน ทางใต้ของอิหร่าน แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มา
IRIB สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่าน รายงานว่าเหตุโจมตีตามแนวชายฝั่งทางใต้ของอิหร่าน ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ได้หยุดลงแล้ว หลังวอชิงตันเปิดฉากโจมตีเข้าใส่พวกเขา ตอบโต้เหตุโจมตีหนึ่งๆที่สอยร่วงเฮลิคอปเตอร์ของอเมริกา "ได้รับรายงานว่าเวลานี้สถานการณ์สงบลงแล้ว"
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอบีซีนิวส์ ว่าการโจมตีเป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้กลับ ในสิ่งที่เขากล่าวอ้างว่าเป็นการโจมตีใส่เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของอเมริกา
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ กล่าวหาว่า อิหร่าน สอยร่วงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ลำหนึ่งของสหรัฐฯเหนือช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมระบุนักบินทั้ง 2 ปลอดภัยดีและไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ แต่ "ด้วยความจำเป็น อเมริกาต้องตอบโต้การโจมตีนี้"
ในข้อความที่โพสต์บนทรูธโซเชียล ทรัมป์เขียนว่า "ผมเพิ่งได้รับแจ้งจากกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของเรา ว่าเมื่อคืนนี้ อิหร่านสอยร่วงหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ล้ำสมัยของเรา ระหว่างที่ลาดตระเวนในช่องแคบฮอร์มุซ นักบิน 2 คนที่เกี่ยวข้อง ปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บทั้งคู่ แต่กระนั้น ด้วยความจำเป็น สหรัฐฯต้องตอบโต้การโจมตีนี้"
อย่างไรก็ตามแหล่งข่างกองทัพอิหร่าน ปฏิเสธว่าทางกองทัพไม่ได้มีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใดๆ ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ความเคลื่อนไหวที่เป็นการปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐฯ
สื่อมวลชนอิหร่านอ้างแหล่งข่าวส่งเสียงเตือนว่า การกระทำใดๆเพิ่มเติมที่ดำเนินการภายใต้ข้ออ้างดังกล่าว จะเจอกับการตอบโต้ที่เด็ดขาด ท่ามกลางความตึงเครียดในภูมิภาค
เว็บไซต์ข่าว Axios รายงานว่ากองกำลังสหรัฐฯโจมตีระบบป้องกันภันทางอากาศและระบบเรดาร์หลายแห่งของอิหร่าน ที่อยู่แถวช่องแคบฮอร์มุซ
ตามหลังการโจมตี อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่าน ขู่ลงมือแก้แค้น "แม้พวกเขาประสบความพ่ายแพ้ในสนามรบ แต่สหรัฐฯยังคงเลือกทดสอบความมุ่งมั่นของเรา กองทัพทรงอานุภาพของเราจะไม่ปล่อยให้การโจมตีหรือคำขู่ใดๆผ่านไปโดยไม่มีการตอบโต้ ออกไปจากภูมิภาคของเรา ถ้าคุณอยากปลอดภัย"
การโจมตีของสหรัฐฯมีขึ้นไม่กี่ชั่วโมง หลัง ทรัมป์ กล่าวอ้างว่าการเจรจายุติสงครามในตะวันออกกลางกำลังอยู่ในขั้นสุดท้าย คำกล่าวอ้างที่เขาพูดซ้ำๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผานมา
แต่หลังจากเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของกองทัพสหรัฐฯถูกสอยร่วงในวันจันทร์(8มิ.ย.) ทรัมป์บอกว่าอเมริกากำลังตอบโต้ในแนวทางที่แข็งกร้าว "จากสิ่งที่พวกเขาทำกับเฮลิคอปเตอร์ของเราเมื่อคืนนี้" เขากล่าวกับเอบีซีนิวส์ "และผมเชื่อว่ามันจะเป็นการตอบโต้ที่หนักหน่วงมากๆ ทรงพลังมากๆด้วย"
(ที่มา:อัลมายาดีน/เอเอฟพี)