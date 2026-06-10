ปิดไม่มิด!ทรัมป์รับแล้วอิหร่านสอยร่วงฮ.อาปาเช่สหรัฐฯ ประกาศกร้าวจะต้องตอบโต้

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ในวันอังคาร(9มิ.ย.) ยอมรับ อิหร่าน เป็นคนสอยร่วงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ลำหนึ่งของอเมริกาในช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมประกาศจะทำการตอบโต้ สถานการณ์ล่าสุดที่ก่อความสงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มสันติภาพระหว่าง 2 ชาติ
ทรัมป์ บอกว่านักบินสหรัฐฯ 2 รายในเหตุการณ์นี้ ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ "กระนั้น ด้วยความจำเป็น สหรัฐฯต้องตอบโต้การโจมตีนี้" ผู้นำอเมริกาโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯรายหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์เอ่ยนาม ระบุว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ถูกสอยร่วงโดยโดรนโจมตีพลีชีพลำหนึ่งของอิหร่าน
ส่วน อับบาส อารากชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ไม่พูดถึงเหตุการณ์นี้โดยตรง แต่บอกว่ากองกำลังต่างชาติในภูมิภาค มีความเสี่ยงที่จะประสบเหตุบังเอิญหรือโดนลูกหลงอยู่แล้ว "เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ทางออกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาคือออกมาจากตรงนั้น" เขาโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์
สื่อมวลชนแห่งรัฐอิหร่านรายงานในเวลาต่อมา อ้างแหล่งข่าวทหาร บอกว่าไม่มีการปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใดๆ ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา นอกจากนี้แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่าอิหร่านจะตอบโต้อย่างเด็ดขาด ในกรณีที่ฝ่ายศัตรูหวนคืนสู่ความเป็นปรปักษ์อีกรอบ ในปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต่อเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์
ทรัมป์ กล่าวกับวอลล์สตรีท เจอร์นัล ระหว่างให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ในวันอังคาร(9มิ.ย.) ว่าเหตุการณ์นี้ "ไม่ใช่เรื่องใหญ่" และเน้นย้ำว่า "นักบินปลอดภัยดี"
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจซ้ำเติมความตึงเครียด แก่ความพยายามบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางในวงกว้าง และกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญ คิดเป็นสัดส่วน 20% ของอุปทานโลก
ประธานาธิบดีอเมริกาเน้นย้ำว่าอิหร่านและสหรัฐฯใกล้บรรลุข้อตกลงหนึ่งๆกันได้แล้ว แม้ที่ผ่านมาแทบไม่ปรากฏสัญญาณแห่งความคืบหน้า นับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบางมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นเดือนเมษายน
กองทัพอเมริกาเผยว่าโดรนผิวน้ำของกองทัพเรือพบและช่วยเหลือนักบิน 2 คน หลังเฮลิคอปเตอร์โจมตีของกองทัพสหรัฐฯร่วงหล่นลงสู่น่านน้ำใกล้ชายฝั่งโอมาน ระหว่างปฏิบัติการลาดตระเวณ ตอนราวๆ 03.00น.ของวันอังคาร(9มิ.ย.) ตามเวลาท้องถิ่น
ทั้งนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐฯไม่ได้ให้สาเหตุของการร่วงหล่นครั้งนี้ แต่เผยว่ากำลังพลได้รับความช่วยเหลือหลังจากนั้น 2 ชั่วโมงและอาการของพวกเขาทรงตัว
ในความขัดแย้งคู่ขนาน อิสราเอลโจมตีเมืองไทร์ เมืองท่าเก่าแก่ทางใต้ของเลบานอน สังหารผู้คนไปอย่างน้อย 8 ราย ในเหตุโจมตีเล่นงานเมืองแห่งนี้ครั้งนองเลือดที่สุดนับตั้งแต่การสู้รบในเลบานอนปะทุขึ้นช่วงต้นเดือนมีนาคม หลังจาก ฮิซบอลเลาะห์ ยิงจรวดเข้าใส่อิสราเอล
อิสราเอลปฏิเสธยุติปฏิบัติการทางทหารกับพวกฮิซบอลเลาะห์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน จุดยืนที่เตะถ่วงความพยายามของทรัมป์ในการยกระดับข้อตกลงหยุดยิงอันเปราะบาง ในสงครามที่สหรัฐฯและอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่าน ให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืน
อิหร่านและอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่กันในสัปดาห์นี้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 รายในเตหะราน กระตุ้นให้ ทรัมป์ ส่งเสียงเตือนไปยัง เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล อย่าได้หวนกลับไปทำสงครามกับอิหร่าน "บีบี คุณต้องระวังตัวให้ดี ไม่งั้นคุณจะอยู่ตัวคนเดียวในไม่ช้า'
เตหะรานยืนกรานมาช้านานกว่าข้อตกลงสันติภาพใดๆกับวอชิงตัน ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับการยุติการสู้รบในเลบานอน อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา อิสราเอลไม่เคยหยุดปฏิบัติการทางทหารในเลบานอน ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายพันราย พร้อมอ้างว่าความขัดแย้งนี้ควรได้รับการปฏิบัติแยกจากข้อตกลงหยุดยิงใดๆระหว่างอเมริกากับอิหร่าน ขณะที่ฮิซบอลเลาะห์ก็ยังคงเดินหน้าโจมตีอิสราเอลเช่นกัน
ขณะเดียวกัน เตหะรานยังคงเดินหน้าขัดขวางการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งก่อนสงครามปะทุขึ้น เป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันสำคัญยิ่งของโลก กระตุ้นให้วอชิงตันตอบโต้ด้วยการใช้มาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
คริส ไรท์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯกล่าวในวันอังคาร(9มิ.ย.) ว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ กำลังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากๆ แต่อาจต้องใช้เวลานานหลายเดือนกว่ากระแสพลังงานจะกลับสู่ภาวะปกติ ครั้งที่สงครามจบลงแล้ว
(ที่มา:รอยเตอร์ส)