น้ำมันลงแรงต่ำสุด7สัปดาห์-ทองร่วง$77 หุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสาน หลังอิหร่าน-อิสราเอลหยุดโจมตีกัน

ราคาน้ำมันขยับลงราว 3% แตะระดับต่ำสุดในรอบ 7 สัปดาห์ ในวันอังคาร(9มิ.ย.) อิหร่านและอิสราเอลระงับการโจมตีตอบโต้กัน หลังมีคำร้องขอจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ อย่างไรก็ตามความกังวลเกี่ยวกับสงครามยังคงเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งวอลล์สตรีทปิดผสมผสาน และทองคำปรับลด
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัส อินเตอร์มีเดียต หรือไลต์สวีตครูด งวดส่งมอบเดือนกรกฏาคม ลดลง 3.10 ดอลลาร์ ปิดที่ 88.20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอน งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 2.80 ดอลลาร์ ปิดที่ 91.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เมื่อวันจันทร์(8มิ.ย.) อิสราเอลและอิหร่านระงับการโจมตีเข้าใส่กันโดยตรง ตามหลังมีเสียงเรียกร้องจาก ทรัมป์ อย่างไรก็ตามเตหะรานเตือนว่าจะกลับมาสู้รบอีกรอบ ถ้าอิสราเอลยังคงโจมตีพวกนักรบฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอน
ตลาดน้ำมันยังถูกฉุดจากความเห็นของ คริส ไรท์ รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ ที่เผยในวันอังคาร(9 มิ.ย.) ว่าการเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียและการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกำลังเพิ่มขึ้น แม้วอชิงตันและเตหะรานยังคงมีปัญหาติดขัดในความพยายามบรรลุข้อตกลงยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า 3 เดือน
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดผสมผสานในวันอังคาร(9 มิ.ย.) การฟื้นตัวของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเริ่มแผ่วลง และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งอเมริกา บอกว่าอเมริกาต้องตอบโต้เหตุการณ์ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งของสหรัฐฯ
ดาวโจนส์ เพิ่มขึ้น 86.10 จุด (0.17 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 50,872.11 เอสแอนด์พี ลดลง 19.08 จุด (0.26 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 7,386.65 จุด แนสแดค ลดลง 250.84 จุด (0.97 เปอร์เซ็นต์) ปิดที่ 25,678.82 จุด
ทรัมป์ เขียนบนสื่อสังคมออนไลน์ว่า อิหร่านเป็นคนสอยร่วงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ลำหนึ่งของสหรัฐฯ ที่กำลังลาดตระเวนในช่องแคบฮอร์มุซ และประกาศจะตอบโต้ ซึ่งก่อข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวโน้มข้อตกลงหยุดยิงในสงครามตะวันออกกลาง
ส่วนราคาทองคำปรับลด 1% แตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือนในวันอังคาร(9มิ.ย.) ถูกกดดันจากความคาดหมายที่เพิ่มมากขึ้น เกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ โดยราคาทองคำยูเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ส งวดส่งมอบเดือนสิงหาคม ลดลง 77.00 ดอลลาร์ หรือ 1.8% ปิดที่ 4,286.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์
(ที่มา:รอยเตอร์ส)